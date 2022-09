Mi Jardín de Flores

¿Y la Revocación de Mandato?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ahora que estuve de gira hice un ex­horto respetuoso a gobernadores para que se manifiesten, que no se queden callados porque nos piden que intervenga el Ejército, la Marina, incluso recono­cen que ayudan, pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en tareas de seguridad, silencio’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 13 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿POR QUÉ, don Roberto, dice que el general don Adolfo Marín Marín, no tiene vergüenza?

-PORQUE es inaudito lo que ayer lunes dijo en su ‘desinforme semanal’, sobre las decenas de asesinatos de policías:

‘NO SÉ SI FUERON POR AJUSTE DE CUENTAS O POR CUESTIONES PER­SONALES’.

‘ADEMÁS de la frase que está plasmada en la decoración en donde da su desin­forme: ‘ZACATECAS SEGURO’, lo que también es una irresponsable burla, porqué ¿dónde demonios está ese ‘ZACATECAS SEGURO’, que ni en sueños vemos los zacatecanos?

“QUE NO se burle de nuestra inteligen­cia, no somos sus patiños. Ahora, ¿cómo es posible que Adolfo diga que ‘no sé si los asesinatos de policías fueron por ajuste de cuentas o por cuestiones personales’?, ¿qué acaso no le importan la vida de sus policías? ¿Qué acaso ni siquiera le importa dar con los responsables, para que el Poder Judicial los refunda 30, 40 años tras las rejas?

“ES CORRECTO que la Fiscalía es la que está obligada a investigar TODOS los homicidios, pero también es cierto que Adolfo debe de coadyuvar para dar con los asesinos. En esto se ve que Adolfo nomás vino por el poder y el billete que le da el cargo de secretario de Seguridad Pública, pero que en realidad nada hace a favor de la paz y la tranquilidad que tanto clama la ciudadanía”.

-PERO COMO dice el refrán-salta doña Petra- “No tiene la culpa el yéneral, sino el que lo hizo secretario’, o sea el propio ‘Deivis’, que lo becó con un sueldo más grande que el que gana ‘mi cabecita de al­godón’, con la diferencia de que el Adolfo no lo desquita”-.

-BUENO, ¿y cómo va lo de la revocación de mandato?-.

-PUES a ‘El Deivis’ nomás le duró la calentura hasta que ganó la elección para gobernador, porque de inmediato dejó de promoverla y jamás ha dicho esta boca es mía. Claro, no le conviene, porque si se lle­vará a cabo en este año, estoy segura que la gente no lo votaría, pero sí lo botaría: ‘¡vete a la ching… (censurado), nos mentiste!’, por eso ‘El Deivis’ calló boca, no le conviene-.

-PERO LE convino decirlo hasta el cansancio, a sabiendas de que no lo iba a cumplir, pues su único motivo era ganar la elección y, ya, como gobernador, hacerse el occiso y olvidar lo prometido; así lo dijo desde su segunda campaña para gobernador en 2016:

‘LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN QUE IMPULSAMOS VA EN SERIO, YO SERÉ EL PRIMER GOBERNADOR EN SOMETERSE A LA REVOCACIÓN DE MANDATO, IMPULSARÉ AUDITORÍAS Y CONTRALORÍAS CIUDADANAS Y DARÉ FACULTADES VINCULATORIAS A ORGANISMOS DE REGULACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA’.

-QUIHÚBOLE!, ¿qué le cuesta a ‘El Deivis’ no sólo implementar la ‘revocación de mandato’, sino también combatir la corrupción y la impunidad, tal y como lo prometió insistentemente?

-¡DIOS DE mi Vida, qué desilusión! Y nosotros echándole porras en toda su cam­paña… nos equivocamos-.

-NO MADRE Teresa, no. Nosotros ac­tuamos de buena fe, él el que se equivocó, fue ‘El Deivis’, al no cumplir, hasta ahorita, sus promesas de campaña. Por otra parte, me dicen que tanto el Alejandro Tello, como la Cristina Rodríguez, ‘la expareja gubernamental’, como el Benjamín ‘N’, andas felices de la vida disfrutando todos los millones de pesos que se robaron, con la certeza de que ‘El Deivis’ les pelará todos los dientes, a pesar de que siempre les dijo corruptos-.

-PUES AL paso que vamos, así va a con­tinuar per secula seculorum-.

-¡AH NO! Esto tiene que cambiar ya, si no ¿qué Zacatecas les vamos a dejar a nuestros nietos?, ¡méndiga herencia maldita, en ma­nos de un gobierno que no quiere extirparla, a pesar de que lo prometió!

¿Y la Violencia? ¡Bien, Gracias!

-¿Y LA violencia, don Roberto?-.

-¡BIEN, gracias!, creciendo como un mu­chacho, cada día más fuerte y sano.

“AYER lunes, por ejemplo, en Valparaíso, un hombre caminaba bañado en sudor (el sol caía como plomo derretido) por la calle Jalpa, colonia Antorcha Campesina, a eso de la 1:00 de la tarde, cuando de imprevisto dos narcosicarios se le pararon enfrente, sacaron sus pavorosas pistolas y las descargaron en su humanidad.

“EL HOMBRE cayó muerto, y ahí quedó por tirado sobre un charco de sangre. No, no hay detenidos.

“HORAS después, en ese infierno lla­mado Fresnillo, una familia, como miles de ellas, acababa de comer. El reloj marcaba las 3:30 de la tarde, cuando de repente es­cucharon un chirriar de llantas y en seguida uno, dos, tres balazos y con ellos abrieron la puerta hombres vestidos de negro, en­capuchados, con armas de grueso calibre: alinearon a la familia, separaron a uno de los hombres y ahí mismo lo fusilaron, a pesar de que sus familiares, llorando, se hincaron y les suplicaron no lo mataran.

“Y AHÍ, dentro de esa humilde vivienda en construcción, ubicada en calle Segunda del Mezquite, colonia Barrio Alto, el hom­bre murió desangrado.

“NO, tampoco en este asesinato hubo detenidos”.

No Cesan las Desapariciones

“HOY, EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con la labor social, publica un Reporte de Búsqueda y una Cé­dula de Búsqueda.

“LA PRIMERA es para intentar localizar a MARÍA DE LOS ÁNGELES SAUCEDO FLORES y VARLOS TORRES GARAY, desaparecidos en San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas, el 9 de septiembre de 2022.

“LA CÉDULA corresponde a ALMA ALEJANDRA RAUDALES GAYTÁN de 34 años, que desapareció en Zacatecas, Za­catecas, el pasado 10 de septiembre de 2022.

“EN SÍNTESIS: ayer se cometieron -al menos- dos asesinatos, y desaparecieron -al menos- tres personas: dos mujeres y un hombre”.

–Y DE ESTAS desapariciones, nadie dice nada, qué extraño, ni siquiera habla de esto el Adolfo ‘Viejillo’ Marín-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.