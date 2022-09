No Existe Inteligencia Para Combatir a la Inseguridad: Raymundo Carrillo

“El Informe de David, Impreciso sus Números no Cuadran”

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Ramirez, presidente estatal del PRD, asegura a Página 24 Zacatecas que el informe del gobernador del estado, David Mon­real Ávila, fue un desperdicio de una oportunidad para hablar con la verdad y dejar de hablar de él.

“Su informe inició con soy exitoso y soy, soy, soy. El primer informe las cifras fueron imprecisas, lanzadas al viento sin mayor detalle, estaremos esperando lo que va a suceder más allá de lo escrito”, mencionó.

El presidente añadió que los núme­ros del informe no cuadran entre los argumentos del ejecutivo y una serie de contradicciones públicas de medios de investigación periodística. Además de que existen imprecisiones con los órganos encargados de la transparencia.

“Se ve que están funcionando de la mano de la pretendida ’ Nueva Gober­nanza’. En el partido constatamos que existen esas imprecisiones. Y en el tema de seguridad existen enfrentamientos violentos con la delincuencia, el día de la visita del presidente de la república aún ni se iba y ya había asesinatos, existen enfrentamientos violentos, ba­laceras por las noches. Los actos de la delincuencia contra la población siguen impunes”, agregó.

Raymundo Carrillo señaló que la mi­litarización es un laboratorio peligroso y se debe contar con un estado fuerte y sólido pero no un estado indolente ni un estado insolente con la legalidad de la fuerza de la autoridad.

“Todo lo que se dice que se gasta para policías está en un completo oscurantis­mo, no hay transparencia en todo eso. Se refleja en la indolencia y la falta de atención para dar un giro de contención. Ellos tienen un dispositivo de aglomera­ción de elementos para reaccionar rápido ante los hechos, pero la sorpresa no se evita, no se involucra a la sociedad con la población demostrando una falta de inteligencia”, finalizó.