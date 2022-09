Mi Jardín de Flores

Al Alza, los Desaparecidos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El presidente hizo expresiones, desde mi punto de vista duras, aunque injus­tas, porque yo soy un legislador libre y lo único que hago es lo que me ofrecí prometer, lo que me hice jurar o lo que hice protestar al inicio de mi gestión, de cumplir y hacer cumplir la Constitución’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 14 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No le Interesan los Problemas del Pueblo

-LA NOTO triste, madre Teresa, ¿qué le pasa?

-VEO CON suma preocupación que a don David no le interesan los problemas del pueblo, sobre todo los letales: violencia e inseguridad; el pueblo sigue desangrándose, Zacatecas es un enorme cementerio y nada hace para impedirlo, nos ha defraudado-.

-SI, NO le importa que los narcos maten a los policías, ¿le interesa que masacren al pueblo? Todo indica que sí. En Estados Uni­dos cuando matan a un policía, el gobierno no para las investigaciones hasta que son juzgados y encerrados en prisiones de alta seguridad.

¿NO OLVIDEMOS que el asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA, el gobierno yanqui, no sólo encarceló a todos los narcos que participaron directa e indirec­tamente en su secuestro, tortura y ejecución sino que desarticuló el cartel del llamado Jefe de Jefes: Miguel Ángel Félix Gallardo y todos sus compinches: Rafael Caro Quin­tero, don Neto, ‘El Güero’ Palma, etcétera. Sin embargo aquí en Zacatecas los visten de impunidad, para que sigan masacrando no sólo policías, sino al pueblo trabajador y honesto, con descarada complicidad.

“LÁSTIMA, ‘El Rey David’ con sus pro­mesas falsas, ganó la confianza del pueblo, pero la ciudadanía ya se la retiró, vean las encuestas: es el peor gobernador del país por tener desatado al narco.

“ESOS hijos de la ching… (censurado) que ayer masacraron al propietario de un modesto taller mecánico, situado en la calle Nicolás Bravo, colonia Ranchito de la Cruz, en la cabecera municipal de Valparaíso, lle­garon al lugar a eso de la 4:40 de la tarde, y lo acribillaron mientras el hombre estaba reparando un vehículo. ¡Cobardes, mil veces cobardes!

“¿SABEN por qué lo mataron, verdad?”.

-SÍ, POR negarse a pagar la plaza a los Malos Organizados-.

-CRIMINALES asquerosos, no se con­forman con envenenar a nuestra juventud con su maldito crystal, y pasar toneladas de drogas por nuestro territorio, rumbo a los Estados Unidos, sino a extorsionar a la gente emprendedora, que con sacrificios instala un negocio, taller, fabriquita, etcétera.

“A VER, ¿por qué no extorsionan a las grandes industrias como, por ejemplo, a la cervecera Corona?”.

-¡AH! Porque la cervecera sí tiene ‘con queso las enchiladas’, y entonces ‘El Rey David’ sí intervendría para evitar que la empresa amenazara -cuando menos- con irse de Zacatecas a otro estado, dejando a miles desempleados.

“¡LOS ACUSAN de complicidad, no de pendejos! Pero no fue el único asesinato, no. Ayer mismo alrededor de las 2:00 de la tarde, dos amigos caminaban por la calle Refinería, colonia Ampliación Azteca, en Fresnillo ‘La Capital del Crimen’, cuando de imprevisto un vehículo frenó frente a ellos, y les dispararon. Uno murió, el otro resultó herido. Cabe señalar que en ninguno de estos ataques hubo detenidos”.

-NUNCA, nunca los hay. Los propios policías han reconocido que sus jefes, cuando va a ocurrir un asesinato en su zona, les ordenan patrullar, al menos, a cuatro, cinco cuadras más adelante. Más descaro no puede haber-.

“OTRO GRANDÍSIMO problema social, es la desaparición de personas acha­cadas al propio crimen organizado que, mediante amenazas, las recluta ya sea para la venta de drogas, prostitución, sicariato y hasta de sirvientes, choferes y hasta como carne de cañón en enfrentamientos armados.

“LA SITUACIÓN es que la desaparición de personas va en aumento. Hoy mismo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, con­tinuando con su labor social, publica ¡tres Cédulas de Búsqueda!:

MARÍA NIEVES AGUILAR CASTRO de 31 años y ALAN MOISÉS APARICIO ARRIETA de 18 años, desaparecieron el 1 de septiembre de 2022, en Saín Alto, Zacatecas.

DANIEL DIMAS DELGADO de 23 años, desapareció el 9 de septiembre del pre­sente año en Enrique Estrada, Zacatecas y,

BRAYAN MANUEL GONZÁLEZ GAR­CÍA de 17 años, desapareció en Fresnillo, Zacatecas, el 4 de septiembre de 2022.

EN SÍNTESIS: ayer martes asesinaron a balazos a dos personas, hirieron a dos más, y desaparecieron una mujer y tres hombres.

Las Reacciones Ante la Violencia y la Inseguridad:

‘PRECISAMENTE le comentaba al gobernador en lo corto, la triste historia que vivimos todos los zacatecanos día con día con los asesinatos que se cometen a cualquier hora del día, afuera de institucio­nes educativas. En Jerez, simplemente la semana pasada, hubo siete ejecutados en la comunidad Los Juárez, y sólo son los que se cuentan, pero la realidad de las cosas es que día con día desaparecen jóvenes, madres de familia, padres que ya no regresan a su casa’: Diputada María del Refugio Ávalos Márquez.

‘Y EN EL tema de seguridad existen en­frentamientos violentos con la delincuencia, el día de la visita del Presidente de la Re­pública aún ni se iba y ya había asesinatos, existen enfrentamientos violentos, balaceras por las noches. Los actos de la delincuencia contra la población siguen impunes: Ray­mundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD.

‘LA ALARMANTE inseguridad y la violencia son temas pendientes y que siguen afectando a todos los sectores sociales e impiden el crecimiento económico en el estado’: Manuel Benigno Gallardo Sando­val, diputado.

‘EN ZACATECAS, en los últimos años, se han presentado atentados en contra de elementos policiacos, ya que en 2020 se reportaron 26 policías que perdieron la vida; en 2021 fueron 36; y en lo que va del 2022 han perdido la vida por lo menos 38’: Armando Delgadillo Ruvalcaba, diputado local.

-SEGURIDAD, seguridad. No hay como poder trabajar sin temor de que en un mo­mento dado pierdas la vida por estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, ‘El Deivis’ está obligado a cumplir con sus promesas de campaña, de lo contrario, que se vaya, ¿para qué queremos un go­bernador de florero, si tuvimos cinco años con otro? -.

-¿QUÉ SE va a ir!, ser gobernador es tener una mina de oro inagotable-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.