Bolivia, Rico en Litio, le fue Negada Venta de Tecnología por Japón, Estados Unidos

Recibe Evo Morales Doctorado Honoris Causa

*En Corea del Sur Quise Comprar una Planta con Valor de 300 Millones de Dólares y me la Negaron”

Por Nallely de León Montellano

Este miércoles, en el teatro Fernando Calderón, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas celebró una sesión especial, donde le fue entregado el Doctorado Honoris Causa, a Juan Evo Morales Ayma, ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien es reconocido mundialmente como líder social, activista y defensor de la Nación aimara indígena.

El acto protocolario se llevó a cabo ante decenas de académicos, estudiantes y sim­patizantes de las causas que identifican a Evo Morales como un ícono defensor de Bolivia, y fue presidido por Rubén Ibarra Reyes, rector de la máxima casa de estudios, así como otras figuras académicas, el gran ausente fue el gobernador David Monreal Ávila que, inexplicablemente, no asistió al importante evento.

De manera emotiva, Morales Ayma exter­nó su sincero agradecimiento hacia todo el cuerpo académico conformado por docen­tes, estudiantes y el Consejo Universitario, por el recibimiento a su llegada a Zacatecas.

“Muchas gracias por este reconocimien­to que nunca voy a olvidar, yo pensé que solamente cuando era presidente, tendría doctorados honoris causa, ahora me doy cuenta que no es así, gracias”, externó.

En tanto, el exmandatario compartió con los presentes algunas de las actividades que se han gestionado a través de pláticas con las autoridades de la máxima casa de estudios, para la creación de programas de cooperación en la formación de científicos especializados en el proceso de creación del oro blanco.

Agregó que “necesitamos generaciones con mucho conocimiento científico, en­tonces, esa es una de las responsabilidades que tenemos no sólo como movimientos sociales, sino como universidades”.

También mencionó su lucha y experiencia sobre la búsqueda de adquirir tecnología en algunos países para poder procesar el litio de Bolivia, y el número de ocasiones en las que fue negada la cooperación por países como Japón, Estados Unidos o Inglaterra.

“El litio, es un recurso de Bolivia ambi­cionado por países desarrollados de todo el mundo, pero como materia prima”, recordó Evo Morales Ayma: “fui a Corea del Sur, a ver una planta de litio, muy moderna, bonita, que costaba 300 millones de dólares y cómo en ese momento nuestras reservas interna­cionales estaban creciendo, dije, quiero una planta gemela a ésta, en Bolivia. No, no, no (le negaron esa posibilidad a los asiáticos) ¡Pero sí te voy a garantizar la inversión con 300 millones de dólares!”, fue imposible.

Ante ello insistió, es importante que los países latinoamericanos que tienen depósi­tos de litio, incluido México –y Zacatecas-, desarrollen su propia industria del litio, a través de la investigación científica, inicial­mente, y luego con la instalación de plantas industriales para procesarlo.

Durante el acto, Marco Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Gestión Pública de la UAZ, sintetizó los logros del connotado exmandatario boliviano, y ade­más enumeró las justificaciones por las cuales le fue otorgado el doctorado honoris causa a Evo Morales Ayma.

Torres Inguanzo destacó que, en materia política, Bolivia construyó un sistema po­lítico en que las mujeres tienen una repre­sentación igualitaria y paritaria, de tal forma que a la fecha más de 50% de los órganos legislativos está compuesto por mujeres.

Rubén Ibarra Reyes, rector de la máxima casa de estudios, aseguró sentirse orgulloso de distinguir el Doctorado Honoris Causa a Evo Morales Ayma por su trayectoria como luchador social en pro del pueblo boliviano, a través de un gobierno legítimo que inspira al resto de América a seguir.