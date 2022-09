El Alcalde Saúl Monreal Insiste que la Criminalidad ha Bajado en Fresnillo

“Sin Embargo Asesinatos Como el de las dos Mujeres, nos Pegan”

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del municipio de Fresni­llo, Saúl Monreal Ávila, comentó a Página 24 Zacatecas que desde las 8:00 de la mañana recibió el reporte del asesinato de dos mujeres y señaló que el tema de seguridad se lleva día con día (sic).

“Nosotros 10 días antes estaba tran­quilo, relativamente, pero estos hechos de impacto son los que nos pegan, por eso he insistido en la percepción y estos hechos de violencia nos rebasan. En la mañana hablé con el Ejército y con la Guardia, están en la etapa de investiga­ción, ellos están trabajando para cono­cer los motivos y espero que la Fiscalía investigue y dé con los responsables”, mencionó sin dejar de sonreír.

El alcalde aseguró que se ha man­tenido en comunicación con las au­toridades de seguridad y con mayor razón con los hechos que ocurren en el municipio.

“Espero que ellos actúen, he estado al pendiente y así seguiré, de hecho hay una reunión con la Mesa de Seguridad de Fresnillo y están armando la estra­tegia para ver con todas las investiga­ciones que se tienen que se dé con los responsables”, añadió.

Saúl Monreal apuntó que continúa sin tener comunicación con el secretario de seguridad, Adolfo Marín Marín, sin embargo mantiene contacto con el sub­secretario operativo y comentó que el subsecretario le informa de inmediato al titular de Seguridad Pública.

“Espero que en próximas horas o días podamos dar con los responsables de los hechos. No tengo comunicación con Marín solo con el subsecretario. Sin embargo se están dando resultados, se trabaja día con día, tan es así que el mismo Presidente de la República y el gobernador dan cuenta que los índices delictivos han bajado, desafortunada­mente con este tipo de impactos es lo que genera la percepción de inseguri­dad. Hemos tenido días sin homicidios en Fresnillo, desafortunadamente este tipo de impactos lastiman y pegan, pero los índices y resultados de la estrategia han estado ahí, tan es así que en los últimos tres meses ha bajado la inciden­cia delictiva. Se tiene que reforzar la estrategia. Nunca habíamos vivido una serie de bloqueos, no necesariamente en Fresnillo, en todo el estado y las corporaciones no tenían contemplado este tipo de eventos”, finalizó.