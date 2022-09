Mi Jardín de Flores

David, si no Puedes Renuncia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hoy quiero ser sincero yo me he privado de buenos momentos con mi familia por la responsabilidad ante el pueblo de Fresnillo por eso hoy Lupita, María Fernanda, Dana Paulina y Saulito, quiero aprovechar para pedirles una disculpa porque sé que con nada con nada podré recompensar el tiempo que les he robado al estar en el servicio público’: Saúl Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 16 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡PADRE NUESTRO que Estás en el Cielo, santifi cado sea tu Nombre; venga a nos tu reino..!

-AMÉN-.

-PERDÓN, pero ¿y ahora por qué?-.

– PUES QUE apenas lo puedo creer: dos mujeres que llevaban a sus hijos al colegio, fueron ultimadas a balazos, ¿cómo es posible que esto haya sucedido?, es inconcebible, como inconcebible que no hayan detenido a los responsables de este crimen de lesa humanidad-.

-ESTO ES un escándalo, madre Teresa, don Roberto, ya la gente se le está volteando a ‘Él Deivis’, ya le empiezan a decir que si no puede regresarnos la paz y la tranquilidad prometida, que pida licencia y que se vaya de Palacio de Gobierno, ‘no lo necesitamos’.

-TODO Fresnillo está conmocionado, esos hijos de la ching… (censurado) dejaron a dos pequeños huérfanos: uno niño de siete años y una niña de 11; las víctimas mortales son: Luz de 40 años, Jennifer de 21, masacradas cuando llevaban a los niños a la escuela a eso de las 8:00 de la mañana-.

-¡DIOS de mi Vida! Sabemos a qué hora salimos de nuestros hogares, pero no si regresamos vivos o muertos, pues hay gente que sale de su casa y jamás regresa, pues desaparece; hay conmoción no sólo en Fresnillo, sino en el estado, en el país y hasta en el extranjero, ¿qué estará pensando en estos momentos, mister Ken Salazar,embajador de Estados Unidos en México?-.

-¡IMAGÍNESE! Yo creo que está arrepentido no sólo de haber venido a Zacatecas, sino de haberles creído a los ‘diabólicos’ hermanos Monreal, que, por andar viendo de qué manera llega ‘El Monris’ a la Presidencia de la República, a uno le vale una chingada el estado y, al otro, Fresnillo-.

-LA SITUACIÓN es que el horno no está para bollos, los Monreales deben hacer causa común para el regreso de la paz y la tranquilidad a Zacatecas, pero vemos que eso a ellos no les interesa, están obsesionados no sólo en que Ricardo sea candidato de Morena, sino en ganar la Presidencia, cueste lo que cueste, ¡cuidado, no vayan a vender su alma a satanás!

“PERO UNA cosa es cierta: sin paz en Zacatecas, el destino de los Monreales está en predicamento, pues están pecando de soberbios diciendo que la criminalidad va a la baja, lo que es una odiosa jalada de pelos, porque si bien hay días de uno o dos asesinatos, luego llega una racha bien cabrona, como la de ayer: ¡Seis Asesinatos!

“HASTA pareciera que en Zacatecas se está fi lmando una serie de Netfl ix de terror: ayer también, plena luz del día, en la Plaza Bicentenario, un chavito vendedor ambulante fue asesinado a balazos; es de llamar la atención porque fue alrededor de las 2:00 de la tarde, ante la presencia de mucha gente, que se quedó paralizado mientras el solitario matón a sueldo huía con sospechosa tranquilidad, por la ausencia de policías, pues es una área en la que normalmente hay mucha vigilancia con cámara videográfi cas y decenas de policías que, curiosamente, a la hora del crimen no había uno solo.

ADEMAS, trascendió que al muchachito lo asesinaron porque se negó a pasarse a las fi las del narco, pero también se dice que porque se negó a pagar la ‘plaza’. Lo único cierto es que haya sido como haya sido, el chamaco fue sacrifi cado, en la capital del estado, a pleno sol.

OTRO ASESINATO fue el que cimbró a Valparaíso: un taxista conducía el carro de alquiler número 12, por la carretera estatal que conduce a Santa Potenciana, cuando un vehículo se le cerró, bajaron dos delincuentes con armas de grueso calibre y le dispararon hasta matarlo: automovilistas que presenciaron el asesinato, indignados llamaron al 911: el reloj marcaba las 12:00 del día; se dice que al taxista de la tercera edad lo asesinaron porque se negó, en varias ocasiones, a vender droga.

Y, EN Fresnillo, ocurrió un asesinato más: envuelto con cobijas, fue arrojado el cadáver de un hombre en un camino de terracería que conduce a Laguna Blanca, a pocos metros de la carretera federal 44, en el tramo Fresnillo-Valparaíso. Cuando elementos de Servicios Periciales llegaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones, se dieron cuenta que el cadáver tenía el tiro de gracia: era la 1:00 de la tarde.

A ESA misma hora (1:00 de la tarde) un hombre que se hallaba a las puertas de su casa, ubicada en la calle Insurgentes, colonia Tierra y Libertad, en la cabecera municipal de Guadalupe, fue sorprendido por narcosicarios que sin compasión alguna lo acribillaron, así de simple: llegaron, lo mataron y se fueron tan tranquilos sin que nadie se atreviera a detenerlos, con sobrada razón. Si no lo hace la policía, ¿cómo puede un simple mortal detenerlos?

¡Tres Desaparecidos!

-A VER, don Roberto, ¿a qué cree usted que se deba el aumento de desaparecidos?-.

-SEGÚN lo que me platica mi amigo el comandante, arriba de 90% es obra del narco: ya sea por no pagar rescate, o por enrolarlos a sus fi las, sin importar la edad y actividad: hay que recordar cuando se dio el auge de los llamados pozoleros, la mayoría era de la tercera edad-.

-HOY, POR ejemplo, publicamos en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, tres Cédulas de Búsqueda de hombres de diferentes edades: MIGUEL RODARTE ROMÁN de 63 años, desapareció hace nueve años, o sea el 29 de marzo de 2013, en Sombrerete, Zacatecas, y desde entonces no se sabe si vive o murió, pero el hombre nomás no aparece.

JORGE ALFREDO ROJAS RODRÍ- GUEZ de 37 años; desapareció el pasado 11 de septiembre de 2022, en Huanusco, Zacatecas, y ALDO CHÁVEZ MARTÍNEZ de 15 años, desaparecido en Villa de Cos, Zacatecas, el 14 de septiembre de 2022.

COMO ustedes pueden ver, el narco agarra parejo: niños, jóvenes y adultos mayores, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que la policía ha detenido a ‘niños sicarios’? Recuerden que antes hasta se publicaban sus fotos con armas y toda la información, hoy eso está prohibido.

¿Sirven de Algo?

-NO CABE duda de que ‘mi cabecita de algodón’ cumple lo prometido: hoy, nuestro Diario publica que llegaron 350 militares y 38 vehículos procedentes de la Ciudad de México, para reforzar la lucha contra el narco ¿qué les parece?-.

-PERO DE qué sirve si aquí ‘El Rey David’ le hace al ensarapado y deja sueltos a propios y extraños, entonces ¿de qué sirve que el Preciso mande un chingo de militares y elementos de la Guardia Nacional, si gente como Fiscal y el secretario de Seguridad Pública, no son más que un par de carísimos fl oreros; además de que, sospechosamente, se resiste a limpiar la policía?

MIENTRAS QUE a ‘El Rey David’, por miedo o por oscuros intereses le valga una pura y dos con sal, brindarle seguridad a Zacatecas, esto seguirá empeorando, me cae.

-ESO SÍ -toma la palabra doña Petra- que no le pase nada a su familia porque entonces sí los Monreales se paran de pestañas; seguramente ustedes recordarán cuando secuestraron al Juan Pérez Martínez, señor ya grande que el 2 de julio de 2016, fue secuestrado, ¿lo recuerdan?-.

-POR SUPUESTO, papá de María de Jesús Pérez, esposa de Ricardo Monreal, en ese entonces jefe de la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México-.

-EXACTO, entonces sí, ‘El Monris’ pegó de gritos a nivel nacional, exigiéndole directamente a Renato Salas Heredia, entonces comisionado de Seguridad, su intervención para liberarlo:

‘APRECIADO COMISIONADO -escribió el Ricardo-, EN ZACATECAS SE VIVE UN CLIMA DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD, EL CUAL SE HA INCREMENTADO DE UNA FORMA GRAVE E INDISCRIMINADA, POR TANTO, LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES HAN GENERADO UN CLIMA DE ENCONO EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD ZACATECANA.

‘HOY POR LA MAÑANA FUE SECUESTRADO EL SEÑOR JUAN PÉREZ MARTÍNEZ, DE 83 AÑOS, PADRE DE MI SEÑORA ESPOSA… EXISTE SOBRADA SOSPECHA Y DESCONFIANZA DE LAS AUTORIDADES, CON QUIENES SE HA INCREMENTADO ESE TIPO DE DELITOS’.

‘LITERAL, ¿eh?, así lo escribió Ricardo. Gobernaba Miguel Alonso y le tuvo ‘desconfi anza’-.

-¿QUE LES parece si continuamos mañana?, voy muy atrasada con mis entregos-.

-USTED, manda, madre Teresa-.

-ES USTED nuestra Generala, mañana le seguimos-.

-BUENO, me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.