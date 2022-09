La Inseguridad Golpea muy Fuerte la Economía de Zacatecas: Juan Mendoza

Espera que Marín Explique en la Glosas la Grave Crisis de Violencia

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Juan Mendoza Maldonado, diputado local por el PRD, mencionó que si bien las administraciones de gobierno se han distraído en la entrega de informes y resultados de sus gestiones, toca a los legisladores revisar y criticar si es necesario, el papel de dichas autoridades en materia de desarrollo social y seguridad, como principales temas que aquejan a la población en general.

Destacó en el tema de la inseguridad, que la propia ciudadanía padece, los tres niveles de gobierno han dejado mucho a deber, sobre todo porque es el tema que más lastima; sin dejar de mencionar que este tema “golpea” de manera global en la actividad económica en general.

“Ojalá que Zacatecas pudiera abatir estos niveles de inseguridad, para que nuestra actividad económica tan comprimida como se encuentra, pudiera ser una posibilidad de salida para esos sectores que requieren de ese dinamismo; por ejemplo se despidieron más de tres mil burócratas en el estado y hoy no hay posibilidades de empleo. Además tenemos un turismo muy comprimido; en la parte económica con serio déficit, precisamente porque la inseguridad no ha sido combatida de manera importante en el estado”.

Sobre la glosa del primer informe y la obligación de los titulares de las secretarías para acudir ante el Pleno, dijo que espera que asista el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, sobre todo ante la negativa que ha mostrado, burlando los citatorios y exhortos a comparecer.

“De entrada tendrá -el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín- que comparecer a la glosa, es una rendición de cuentas y un deber constitucional; sigue desde nuestra parte esa exigencia, lo vuelvo a reafirmar, pues no estamos de acuerdo con esa estrategia federal que mandan generales en retiro a las secretarías de seguridad en los estados. Caso particular de Zacatecas, llega alguien que no conoce ni territorialmente, ni las condiciones tan deplorables en algunas regiones, además de la falta de interés y de compromiso. Entonces es una exigencia que sigue todavía en la mesa, que le corresponde al Ejecutivo del estado (David Monreal Ávila) tomarla, con todo el compromiso ético y político con los zacatecanos, de darles paz y tranquilidad para la población en general”, afirmó.