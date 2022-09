Mi Jardín de Flores

Secuestrados, Torturados, Asesinados

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hoy por la mañana fue secuestrado el señor Juan Pérez Martínez, de 83 años, padre de mi señora esposa… existe sobrada sospecha y desconfi anza de las autoridades, con quienes se ha incrementado este tipo de delitos’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 17 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡DIOS DE mi Vida, los demonios siguen sueltos! -UYYY sí, aquí en Chalchihuites tenemos muchos priístas-.

-NO ME refi ero a ellos, no, sino a los Malos Organizados que en un momento les arrancaron la vida a ocho personas, como publica hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-SÍ, LEÍ el encabezado principal de hoy y, la verdad, el narco también dio su grito, no de independencia, sino de impunidad.

“ESTOS hijos de…moniacos levantaron a ocho individuos, los torturaron, los asesinaron y los fueron a tirar a la carretera estatal que conduce a la comunidad Benito Juárez, municipio de Zacatecas.

“AQUÍ quiero hacer un paréntesis, si ‘El Rey David’ minimiza la criminalidad, el presidente municipal de Zacatecas, ya encendió los focos rojos y pidió a la Federación que se haga cargo de blindar, al menos, la ciudad de Zacatecas, pues los capitalinos de eso viven: del turismo. Ojalá y le hagan caso, pues los ochos ejecutados fueron en terrenos que gobierna Jorge MIranda Castro, así es que no quitemos el dedo de la llaga, porque si el narco se apodera del municipio de Zacatecas, entonces ya valimos chetos: todo el estado será de ellos.

“FUE un festín de sangre en ese lugar el jueves 15. a las 2:00 de la mañana aproximadamente, por lo que horas después, cuatro de los ocho cuerpos fueron identifi cados: tres eran de Fresnillo y el otro de Guadalupe, quedando pendientes de identifi car y entregar a sus familiares, los otros cuatro”-.

-EL PROBLEMA es que no hay castigo para los asesinos, es una impunidad aberrante, porque esos los Malos Organizados se convierten en homicidas seriales y nunca pararán, pues son intocables, ¿quién o quiénes los protegen?-.

OTRO ASESINATO que impactó a la sociedad zacatecana, fue el asesinato de un niño en el municipio de Pinos, quien murió acribillado, al quedar en medio de un fuego cruzado por el enfrentamiento de narcos contra policías.

“EL ASESINATO de este menor de edad sucedió en la comunidad Pedregoso, cuando ambos grupos se enfrentaron a balazos, en el cual, por cierto, dos uniformados resultaron heridos. Afortunadamente, reveló el Fiscal Murillo, ambos estatales están fuera de peligro. Y no, no hubo detenidos.

“SUCEDIÓ en Fresnillo: ahí también resultaron dos estatales preventivos heridos a balazos, cuando los dos uniformados estaban ‘descansando’ dentro de una patrulla, en el estacionamiento de la gasolinera GUDELIA III, situada a unos metros de la carretera federal 45. Aquí también los uniformados fueron afortunados, pues sus heridas no ponen en peligro sus vida, aunque el susto lo recordaran toda su existencia. Y no, no hubo detenidos.

“Y EN Sombrerete, una pareja de hombre y mujer discutieron acaloradamente y de los insultos pasaron a las armas: se agarraron a balazos y ambos quedaron seriamente heridos, tanto, que paramédicos los trasladaron al Hospital General de Fresnillo, donde médicos luchan contra la parca. Se cree que ambos son narcos, pues no cualquiera carga pistola y se atreve a dispararla”.

ESTE FUE el saldo de ayer: Nueve asesinatos y seis heridos.

Y Sigue Desapareciendo Gente

HOY SÁBADO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda: MARÍA DE JESÚS BONILLA TORRES de 24 años, desapareció el pasado 11 de septiembre del presente año, en Miguel Auza, Zacatecas y J. REFUGIO ROBLES GAYTÁN de 43 años, desapareció en Colotlan, Jalisco, el 5 de septiembre de 2022.

La Economía de Zacatecas, por los Suelos

-AL JUAN Mendoza Maldonado, diputado local, ya se le cuecen las habas porque llegue el día en que el Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, acuda a la Cámara de Diputados a informar por qué su función como tal ha sido un reverendo fracaso, pues ‘la inseguridad golpea muy fuerte la economía de Zacatecas’, y que:

‘OJALÁ QUE Zacatecas pudiera abatir estos niveles de inseguridad, para que nuestra actividad económica tan comprimida como se encuentra, pudiera ser una posibilidad de salida para esos sectores que requieren de ese dinamismo; por ejemplo se despidieron más de tres mil burócratas en el estado y hoy no hay posibilidades de empleo. Además tenemos un turismo muy comprimido; en la parte económica con serio défi cit, precisamente porque la inseguridad no ha sido combatida de manera importante en el estado’.

“SE NOTA que al Juan Mendoza le gustaría que ‘El Deivis’ le diera puerta a ‘El Yéneral’ Marín, pues no quita el dedo de la llaga, pues asegura que una persona que tenga ese cargo y que no sea de Zacatecas, no podrá hacer un buen papel: necesita conocer territorialmente el estado, además las condiciones deplorables de algunas regiones, así es que yo creo que una vez que el Adolfo comparezca, los diputados le cantarán las mañanitas que cantaba el Rey David, o sea, como dicen los jóvenes acá en Chalchihuites, le van a dar puerta-.

-NO CREO, ‘El Rey David’ está ensoberbecido, es un Gabina Barrera: ‘No entiende razones’, pero eso le va a salir muy caro. Al tiempo.

Yo, la Verdad, no Entiendo a don David

-POR MÁS que le doy vueltas y vueltas al asunto, yo, la verdad, no entiendo a don David. Habla de apretarse el cinturón, pero ¡Cristo del Santo Entierro!, es el pueblo el que lo está haciendo, no don David, tampoco su gobierno.

“ANOCHE, las Hermanas Clarisas me platicaron que siguen extrañando a don Miguel Alonso Reyes, que siempre las apoyó, más no don Alejandro y ahora tampoco don David, que ellas ven que hay más pobreza que antes, y que en muchas colonias de la periferia las familias duran hasta 15 días sin gota de agua, y que los recibos cada vez les llegan a tiempo y con aumento considerable.

‘QUE EL único que ha abandonado a los pobres es el señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador, pero que don David no le da agua, ni al Gallo de la Pasión; que hay más pobreza en muchas colonias de la capital del estado, que en cualquier otro municipio de Zacatecas-.

-ES CIERTO, nomás recuerde la frase que le costó la chamba al Otilio Rivera Herrera, en la Sedesol: ‘Son miles los zacatecanos que comen una sola vez al día’.

-Y QUE ‘El Pinocho de Bernárdez’, convertido en un energúmeno, lo corre de su chamba, ¡méndigo desgraciado, si el Otilio dijo la verdad!-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.