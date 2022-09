¡Fracasó en Seguridad!

El Gobernador Debe Analizar a su Gabinete: Carlos Peña

Por Rubén Palomo Macías

Carlos Peña Badillo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, mencionó a Página 24 Zacatecas que la inseguridad en el estado genera tiempos adversos y la percepción ciudadana no da tranquilidad a las familias.

“Se están viviendo tiempos muy adversos en materia de inseguridad a lo largo y ancho del estado, nos queda claro que se están haciendo esfuerzos desde los gobiernos municipales, pero son limitados, no hay recursos para acompañar el fortalecimiento y la capacitación de las policías municipales, sin embargo falta mucho por hacer, en el gobierno de Morena no hay estrategia, no hay cercanía a las necesidades de la población”, comentó.

Peña Badillo aseguró que los abrazos ya no fueron suficientes o mandaron muy pocos y la realidad es que se vive una crisis muy aguda a lo largo y ancho del estado zacatecano.

“Los cambios en gabinete el gobernador los determinará, creo que hay parte de su administración que no lo ha acompañado, debería haber más resultados, más compromiso y sería malo desear que le vaya mal al gobernador de Zacatecas, al contrario, todas y todos tenemos que sumar para que le vaya bien, el PRI está haciendo su parte pero desafortunadamente hay quien no lo está acompañando como se debiera”, añadió.

Carlos Peña agregó que el gobernador debe hacer una crítica y un análisis para saber quién le está funcionando y quien no, pero la realidad es que los resultados en materia de seguridad no son los que se esperaban.

“No se percibe un Zacatecas tranquilo, ni dentro ni más allá de nuestros límites territoriales.

Creo que quien conoce Zacatecas tiene una radiografía mayor, sin embargo hemos tenido secretarios que no son de aquí y que han hecho un esfuerzo de coordinación y de colaboración.

Hoy nos damos cuenta que hay funcionarios que visitan los municipios para tener estrategias de coordinación”, finalizó.