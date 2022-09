Mi Jardín de Flores

Matan a Balazos a Padre e Hijo Dentro de su Casa

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los cárteles internacionales de la dro­ga, especialmente los mexicanos, dominan cada vez más extensas zonas de nuestro territorio. Los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación tienen la ca­pacidad de controlar la producción de hoja y su transformación en cocaína en Colombia, el transporte de la droga a Estados Unidos y su distribución en el mercado minorista de los grandes centros urbanos estadunidenses’: Gustavo Petro.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 18 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Matan a Balazos a Padre e Hijo Dentro de su Casa

¡DIOS DE MI Vida! ¿Cómo puede exis­tir tanta crueldad en pleno siglo XXI? Les arrebataron la vida a dos seres humanos: un hombre y un niño de la manera más cruel y despiadada…

-UN JOVENCITO, tenía 17 años-.

-ERA MENOR de edad y, por consecuen­cia, un niño, que podría ser hijo del señor al que también le arrancaron la vida, ¿no es así, don Roberto?-.

-ES CORRECTO, madre Teresa: el adul­to bien pudo haber sido su padre, tenía 35 años de edad. La cosa es que son dos vidas humanas las que se perdieron, de la manera más vil y cobarde, con alevosía y ventaja.

“EL DOBLE asesinato a balazos ocurrió a plena luz del día, dentro de una humilde vivienda ubicada en la calle Milagros (El Pe­dregal) esquina con Niño de las Palomitas, a escasas dos cuadras del templo del venerado Niño de las Palomitas, en Tacoaleche, mu­nicipio de Guadalupe, gobernado por Julio César Chávez Padilla, ‘hijo putativo de ‘El Rey David’ que, como se ve, es un inepto y tiene a su pueblo desangrándose.

“Y COMO siempre ocurre, los asesinos huyeron del lugar sin ningún problema, ante la sospechosa ausencia de policías.

Mujer Busca a su Marido y lo Encuentra… Muerto

-POBRE mujer, buscó a su esposo por varios meses y lo encontró… muerto, en la morgue en donde su cuerpo estaba como ‘desconocido’-.

-TODOS LOS días, madre Teresa, don Roberto- sufrimos casos de extremo terror: asesinatos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones, asaltos, viola­ciones, feminicidios, venta y consumo de drogas, etcétera ¿cuándo nos imaginamos que el narco estaría encima del gobierno?-.

-NUNCA me lo imaginé -toma la palabra don Roberto-, la verdad, pero en cuanto llegó Alex al poder la criminalidad aumentó 300, 400%. Y en un año de gobierno de ‘El Rey David’, nada ha cambiado: todo sigue igual y en algunos rubros: secuestro y ex­torsión, ha aumentado.

“Y EN robo violentos de vehículos, por ahí vamos, ayer sábado ‘RaTellos’, fuertemente armados robaron con lujo de violencia una camioneta Ford Escape y un automóvil Nissan Sentra. Aquí tampoco hubo detenidos y, por supuesto, tampoco se logró la recuperación de los costosos vehículos.

Un Desaparecido

NO CEDEN las desapariciones, hoy, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica un Cédula de Búsqueda: NEBAIOT GONZÁLEZ VALDEZ de 21 años, des­apareció en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de septiembre del presente año. Sus padres están muy preocupados.

ASÍ LAS cosas, en un día ‘tranquilo’, como lo califican las inútiles autoridades, ocurrieron dos asesinatos a balazos, desapa­recieron a una persona, un hombre resultó herido a puñaladas y se cometieron dos vio­lentos asaltos de vehículos: una camioneta Ford Escape y un Nissan Sentra.

“Y EN ninguno de estos actos criminales, hubo detenidos: no cabe duda de que en Zacatecas no deja de reinar la impunidad: ‘gracias’ David Monreal Ávila, ‘gracias‘ FrancIsco José Murillo Ruiseco, ‘gracias’ general Adolfo Marín Marín”.

Urgen Cambios en el Gabinete de David: Carlos Peña

CARLOS Peña Badillo, priísta zacateca­no de larga trayectoria en el servicio público, y actualmente presidente del Comité Direc­tivo Estatal del PRI en Aguascalientes, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, afirmó que le hace falta una bue­na sacudida al gabinete de ‘El Rey David’, pues la violencia y la inseguridad no ceden:

‘SE ESTÁN viviendo tiempos muy ad­versos en materia de inseguridad a lo largo y ancho del estado, nos queda claro que se están haciendo esfuerzos desde los gobier­nos municipales, pero son limitados, no hay recursos para acompañar el fortalecimiento y la capacitación de las policías municipales, sin embargo falta mucho por hacer: en el go­bierno de Monreal no hay estrategia, no hay cercanía a las necesidades de la población’.

-OTRA cosa que dejó en claro el Carlos Peña -toma la palabra doña Petra- es que ‘El Deivis’ se está resistiendo a hacer cambios en su gabinete, a pesar de que ya cumplió un año como gobernador de Zacatecas, y el estado está convertido en un gigantesco cementerio:

‘CREO -insiste el Carlos- que hay parte de su administración que no lo ha acompa­ñado, debería haber más resultados, más compromiso y sería malo desear que le vaya mal al gobernador David Monreal, al contrario, todas y todos tenemos que sumar para que le vaya bien, el PRI está haciendo su parte pero desafortunadamente hay quien no lo está acompañando como se debiera: el gobernador debe hacer una crítica y un análisis para saber quién le está funcionan­do y quién no, porque en realidad es que los resultados en materia de seguridad no son los que se esperaban. No se percibe un Zacatecas tranquilo’.

“QUÉ LES parece la opinión del Car­los?”.

-ES MUY certera, porque al decir que ‘no hay estrategia, no hay cercanía a las nece­sidades de la población’, quiere decir que esta ‘Nueva Gobernanza’, es un fracaso no solamente en seguridad, sino en lo político, social y económico: narcos, ‘RaTellos’ que saquearon las arcas el quinquenio anterior, son intocables y así, con impunidad, tam­poco se puede gobernar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.