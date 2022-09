Arturo Nahle Sostiene que el Poder Judicial no Existe el Acoso Laboral

“Pidió su Cambió, se le Concedió y Luego Abandonó el Trabajo”

Por Rubén Palomo Macías

Arturo Nahle García, Magistrado Pre­sidente del Tribunal Superior de Jus­ticia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), informó a Página 24 Zacatecas que no se tienen quejas en el órgano interno de control del Poder Judicial por acoso laboral.

“Hay quejas de jueces en contra de fun­cionarios que llegan tarde, que no hacen bien su trabajo, hay quejas de abogados contra jueces por retazos de resoluciones, hay quejas de diverso tipo pero no de acoso laboral ni de ningún tipo”, señaló.

En el caso señalado por Alejandro Ri­vera Nieto, el presidente del TSJEZ men­cionó que es un caso de una trabajadora que laboraba en el juzgado de control de la capital como administrativo de acta, en tal juzgado no existen horarios, mencionó.

“En el juzgado de control se trabaja en la tarde, en la noche, sábados y domingos porque hay términos constitucionales y si el término se vence a la 1 de la mañana a esa hora se tiene que resolver, asimismo en domingo y en todos los juzgados de control del país. La compañera se quejaba de las cargas y los horarios en el juzgado de control”, aclaró.

Arturo Nahle añadió que la trabajadora envió dos escritos pidiendo su cambio a un juzgado con menor carga de trabajo y con horarios menos prolongados, acep­tando su cambio a un juzgado de control, donde existen menos cargas de trabajo y con un horario hasta las tres de la tarde.

“Sólo que no le gustó a donde se le man­dó, a un juzgado de control a Concepción del Oro, luego nos pidió que se le pagara el menaje para el traslado, a lo que se le ofreció pagar dicho menaje pero no lo aceptó y dijo que lo que en realidad no quería era su cambio a Concepción del Oro. El problema es que se le mandó al municipio hace dos semanas o más y no se ha presentado, obviamente se le levanta­ron actas por abandono de empleo”, relató.

El Magistrado Presidente aseguró que no se trata de acoso laboral y es un caso de abandono y ya se han realizado las aclaraciones pertinentes.

“Presentó una demanda laboral, ya se contestó, presentó una queja en Derechos Humanos, ya se contestó, presentó un am­paro, que ya se contestó, fue a los medios de comunicación, se está contestando. ¿A quién más quiere que se le conteste?”, finalizó.