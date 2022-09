Son Cerca de 40 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

Órgano Interno de Control de la Capital, Contra la Corrupción: Anaya

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, Víctor Anaya Mota, titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Zacatecas, destacó que desde la creación de este órgano han enfocado esfuerzos para integrar un plan que contemple las nuevas dispo­siciones legales, así como la confian­za de la ciudadanía para poder operar en los ámbitos de su competencia.

Recalcó que la ley General de Responsabilidades del Estado de Zacatecas, aplica actualmente, pues es la primera administración muni­cipal que ejerce la ley. Por lo que otorga mayores facultades para que las faltas consideradas como no graves, también sean sancionadas y atendidos, ya que anteriormente se atraían por parte de otros órganos de fiscalización, como en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otras.

Se dijo agradecido y satisfecho por dirigir el órgano, sobre todo porque se han sancionado a funcionarios pú­blicos por faltas consideradas no gra­ves, además de armar los expedientes por faltas graves para mandarlos al Tribunal o a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Hemos abierto bastantes investi­gaciones, llevamos más de 30 pro­cedimientos por responsabilidades administrativas, pero para cuidar el orden y el debido proceso sólo se pueden mencionar los números de expedientes y no los involucra­dos, pues de lo contrario se viola el debido proceso. Hay cerca de 40 procedimientos de responsabilida­des administrativas que tenemos abiertos hasta ahorita en el Órgano Interno de Control”.

Detalló que se busca implantar una nueva cultura del servidor público, para que no se presenten más faltas. Sin embargo, comentó que “lamenta­blemente el hecho de que se generen más normas y organismos para tratar la corrupción no quiere decir que vayamos mejorando, sino que es un síntoma de que se continúa deterio­rando la cultura de la no corrupción en el país”.

Enfatizó que cuentan con diversos formatos para que la ciudadanía y los trabajadores les hagan llegar las de­nuncias, utilizando tanto la página de internet, correo electrónico, así como de forma anónima. Sobre todo porque muchos prefieren de forma anónima para no arriesgar sus empleos o por temor a represalias. “Tenemos meca­nismos para que hagan sus denuncias anónimas, con gusto atenderemos las denuncias y quejas que presenten tanto ciudadanos como servidores públicos para seguir cualquier pre­sunta responsabilidad”.