Denunciaremos a Saúl Monreal, Alcalde de Fresnillo, por Abuso de Autoridad y Violencia Política de Género: Bañuelos

“Actitud Dictatorial del Cachorro de los Monreal”

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, desde las ofi­cinas locales del Partido del Trabajo (PT), la regidora Cecilia Treto Pitones, del Mu­nicipio de Fresnillo, y el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos, anunciaron que acudirán a denunciar ante las instancias correspondientes a Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, por or­denar despedir a la regidora de extracción petista, así como por haber ejercido vio­lencia política de género.

La regidora Cecilia, recordó que desde el 12 de enero del 2019 hasta marzo del 2021 trabajó en la Presidencia de Fresnillo, pero por instrucciones del presidente municipal y entonces candidato a la reelección, Saúl Monreal Ávila, la corrieron por no coinci­dir con el proyecto político del edil.

En mayo del 2021 aportó las pruebas suficientes para que en junio del 2022 se le dictara sentencia; dicha sentencia que in­terpuso, le valió la reinstalación. Además, presentó un trámite de permiso sin goce de sueldo, para continuar como regidora en su encargo.

“Aun sabiendo de la solicitud presentada, Saúl Monreal, en una actitud dictatorial or­dena se me rescindiera la relación laboral, argumentando tonterías y en complicidad con el Órgano Interno de Control del Municipio, para que se me sancione. Por tal razón y sin tener de mi parte ninguna falta administrativa, hoy quiero ante la opinión pública y con el respaldo de mis dirigentes y compañeros del Partido del Trabajo, y porque me asiste el derecho en el Artículo 52 fracción nueve; pondremos una demanda pública y ante las instancias correspondientes contra Saúl Monreal y a quienes resulten responsables, por abuso de autoridad y violencia política de gé­nero. Ya que como el presidente no debe rescindir contratos, sólo el ayuntamiento puede hacerlo a través de sus representan­tes legales”.

Aseguró que no había causales para su despido, incluso se le reinstaló, pero acusó que con “ánimo de revanchismo porque no he estado a su disposición y voluntad en el Cabildo, se me está violentando po­líticamente. También dijo que pedirán la destitución del titular del Órgano Interno de Control, Arturo Torres.

Por su parte, Alfredo Femat Bañuelos, remarcó que la regidora del PT no ha con­geniado con el proyecto del menor de los hermanos Monreal, pues no ha querido aca­tar las disposiciones políticas del presidente.

Por lo que adelantó que presentarán la demanda por violencia política de género, por considerarlos en contra de los princi­pios de la “Cuarta Transformación”.

“Aquí los derechos de Cecilia Treto, como trabajadora no están a merced del regateo político, ella es regidora por el Partido del Trabajo, y puede tomar las decisiones al interior del cabildo, que ella considere pertinentes. No permitiremos que, por no haberse apegado a las disposi­ciones políticas del presidente, se le vuelva otra vez a despedir”.