“Es Fuerte el Rechazo al mal Gobierno de David Monreal”

Por eso la Rechifla en Plaza de Armas la Noche del Grito: Calderón

* “En Basquetbol, en el Marcelino González, lo Repudiaron”

Por Nallely de León Montellano

Durante su tradicional conferencia de prensa semanal, integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC), reprocha­ron que, tras haber concluido la celebra­ción de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), la población continúa mos­trando rechazo hacia la gestión del go­bernador del estado David Monreal Ávila.

Como prueba de lo anterior, recordó lo ocurrido la noche del 15 de septiembre, durante el Grito de Independencia, donde la población mostró rechazo hacia el go­bernador con rechiflas, una vez que salió al balcón.

“Es una debilidad institucional que no le conviene a Zacatecas, se repite lo que sucedió en el basquetbol en el Marcelino González, ahora toda la Plaza de Armas, esta rechifla hace y evidencia lo que está sucediendo en el estado, no tenemos una sola obra de trascendencia, no tenemos avances en temas de percepción de inse­guridad”, comentó Cuauhtémoc Calderón.

En este tenor lamentó que, entre agosto del 2021 y agosto del 2022, el estado que menos creció en patrones nuevos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es el estado de Zacatecas, además de la falta de avances en materia de empleos, así como en la inversión pública.

En cuanto al informe de gobierno estatal, Calderón Galván dijo que no se cumplie­ron con los protocolos de organización que se establecen en la Constitución y la Ley de Planeación, ya que el gobernador David Monreal no informó sobre el estado que guarda la administración pública en Za­catecas, prefiriendo así dar parte de cifras de programas sociales de índole federal.

Por otro lado, en voz del coordinador estatal Marco Vinicio Flores Guerrero, dieron a conocer que el próximo jueves se presentará en la Ciudad de México, un planteamiento para la construcción de un plan social demócrata para beneficio de todos los mexicanos.

Comentó que, a nivel local, se están formando Comisiones Operativas Muni­cipales, de las cuales ya cuentan con 11 aprobadas y 10 en puerta por lo que, ade­lantó, que para el cierre del año esperan contar con la estructura formal en los 58 municipios del estado.

“Nuestro propósito es estar cerca de la ciudadanía y compartir con ello nuestras propuestas para vivir un Zacatecas mejor”, concluyó.