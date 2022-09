La Inseguridad en Zacatecas se ha Agudizado: Alfredo Femat

“La Gente ya Está muy Desesperada, Anhela Vivir en paz”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal petista, Alfredo Femat Bañuelos, comentó a Página 24 Zacatecas que tiene la virtud de recorrer los municipios del estado y el problema más sentido es el tema de la inseguridad, el cual ha escalado niveles impensables y mencionó que la gente ya está muy desesperada por la inseguridad.

“Hace 15 días tuvimos la plenaria, como fracción parlamentaria, donde estuvo la secretaria de Protección y Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y yo le comentaba que el problema de la inseguridad ha generado cosas que los zacatecanos jamás pensamos. Le pedía que me dijera que el gobierno federal pudiera reforzar aún más la estrategia de seguridad. Este enfrentamiento entre los cárteles ya alcanzó niveles que son demasiado preocupantes”, apuntó.

El diputado añadió que la secretaria realizó un compromiso para prestar mayor atención con el estado en comu­nicación con la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad .

“El problema que tiene mucha gente se da en las carreteras, ya que no saben en qué momento se vuelva a presentar el problema de los poncha llantas. Ya llevé el tema con la secretaria de Segu­ridad con la idea de que nos refuercen”, agregó.

Alfredo Femat apuntó que el secre­tario de Seguridad del estado, Adolfo Marín, tendrá que acudir a la glosa para rendir su informe y responder los cues­tionamientos de los diputados locales.

“La inseguridad ya rebasó el proble­ma del desempleo, la sequía, la falta de oportunidades y la gente lo que quiere es vivir en paz. La ciudadanía no está muy convencida del trabajo del secre­tario Marín, la ciudadanía cree que no se está haciendo lo que se debe hacer y su cambio lo debe valorar el gobernador del estado, a un año de su gobierno debe hacer un balance para ver qué cosas han resultado o no para hacer los cambios necesarios”, finalizó.