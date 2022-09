Mi Jardín de Flores

Las Rechiflas a un David Monreal Repudiado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Todo el fin de semana hubo una cam­paña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo, y unos decían al infierno, y a veces digo, nada más por eso, me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá, estos santurrones, hi­pócritas, nada más por eso me gustaría’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 20 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

MUCHA GENTE me ha estado diciendo que está arrepentida de haber votado por don David y por el joven Saúl Monreal, pues ninguno de ellos ha cumplido con sus promesas de campaña, pero que además el llamado “Cachorro de los Monreal”, se da un vida principesca haciendo grandes y lujosas fiestas para sus hijos, esposa y él mismo con cargo al erario.

“QUE POR las mismas andan don David, de quien me dicen ‘no tiene cara para decir­nos que nos apretemos el cinturón, mientras que en su casa tiran la comida como ‘des­perdicio’, pero además con otro agravante: a la mayoría de sus amigos y simpatizantes que, incluso le metieron dinero en efectivo y en especie para apoyarlo en su campaña electoral, ahora ya los desconoce y dice que no le debe nada a nadie, que él ganó con el voto del pueblo sólo repartiendo abrazos y sonrisas’.

“PERO TAMBIÉN olvida que le mintió al pueblo diciendo que el Presupuesto de Egresos se doblaría 100% con el apoyo que le daría su hermano don Ricardo desde el Senado de la República.

-BUENO, madre Teresa, una cosa es cier­ta: el Presupuesto de Egresos fue superior al de 2021 y el propio ‘Deivis’ dijo que mi ‘cabecita de algodón’ le mandó 600 millones de pesos extra.

-DICE EL refrán que -toma la palabra don Roberto- ‘donde lloran ahí está el muerto’, pero lo cierto es que con ‘El Rey David’ tenemos un gobierno rico con un pueblo pobre: nomás imagínense: más de 34 mil millones de pesos para este 2022, y todavía diciendo qué hay que apretarnos el cinturón… ¡que no mame!

“MÁS ESTO sería ‘peccata minuta’, si al menos nos regresara la paz, la tranquilidad, combatiera la corrupción y acabara con la impunidad como él mismo lo prometió en campaña electoral, ¿no creen?”.

-TAMBIÉN NOS prometió más y me­jores trabajos bien pagados, más y mejor educación y un gobierno austero, pero fue al revés: la austeridad se la endosó al pueblo. Sabrá mi Padre Dios en qué pare todo esto, bien me lo decía el Santo Padre Amaro: ‘Esos Monreales van a resultar peor que Alejandro Tello y su esposa, estos son dos, los Monreales 14’-.

-PUES HOY madre Teresa, don Roberto, a ‘El Deivis’ y al ‘Cachorro’ les llovió en su milpita, estoy leyendo lo que hoy mar­tes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: en su rueda de prensa semanal, Movimiento Ciudadano asegura que ‘es fuerte el rechazo al mal gobierno del David Monreal’, y habla sobre las rechiflas que le dirigieron en Plaza de Armas la noche del Grito de Independencia y el gran re­pudio que le demostraron en el estadio del Marcelino González, durante el partido de basquetbol.

“ÁNDELE, que ‘El Deivis’ nomás llegó al balcón y le rechiflaron bien gacho:

‘ES UNA debilidad institucional que no le conviene a Zacatecas -dijo Cuauhtémoc Calderón- , se repite lo que sucedió en el basquetbol en el Marcelino González, ahora toda la Plaza de Armas, esta rechifla hace y evidencia lo que está sucediendo en el estado, no tenemos una sola obra de trascendencia, no tenemos avances en temas de percepción de inseguridad’.

Y EN seguida habla de lo mal que anda Zacatecas en cuestión de economía: ‘de agosto de 2021, a agosto de 2022, el esta­do que menos creció en patrones nuevos registrados en el IMSS, es Zacatecas, además no hay avances en materia de em­pleos, tampoco en inversión pública’, y el Cuauhtémoc sabe muy bien lo que dice, ha sido presidente municipal de Zacatecas y le ganó un pleito millonario al Carlos Slim, por cuestiones de impuestos, y también ha sido diputado federal, es empresario y sabe lo que es ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente, entonces el hombre sí tiene credibilidad.

La Inseguridad en Zacatecas se ha Agudizado: Alfredo Femat

HAY UN diputado federal que es muy efectivo en sus críticas y también tiene calidad moral: ha sido rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), me refiero al Alfredo Femat Bañuelos, quien recorre palmo a palmo los 58 municipios de Zaca­tecas y ha constatado que la Inseguridad ha escalado niveles impensables; esto lo quiero subrayar: ‘la inseguridad ha escalado niveles impensable’, por lo que, dijo, la gente ya está muy desesperada:

‘HACE 15 días tuvimos la plenaria, como fracción parlamentaria, donde estuvo la secretaria de Protección y Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y yo le comentaba que el problema de la inseguridad ha generado cosas que los zacatecanos jamás pensamos. Le pedí que me dijera que el gobierno fe­deral pudiera reforzar aún más la estrategia de seguridad. Este enfrentamiento entre los cárteles ya alcanzó niveles que son demasiado preocupantes’, a lo que la Rosa Icela le contestó que pondría más atención a Zacatecas, con la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.

“LA VERDAD es que al exrector de la UAZ, se le nota preocupada, pues en la entrevista con nuestro compañero el Rubén Palomo, abundó:

‘LA INSEGURIDAD ya rebasó el pro­blema del desempleo, la sequía, la falta de oportunidades y la gente lo que quiere es vivir en paz. La ciudadanía no está muy convencida del trabajo del secretario Marín, la ciudadanía cree que no se está haciendo lo que se debe hacer y su cambio lo debe valorar el gobernador del estado; a un año de su gobierno debe hacer un balance para ver qué cosas han resultado o no para hacer los cambios necesarios’, ¿qué les parece?”.

-YO CREO que es justo y necesario que don David recapacite, que escuche a don Alfredo Femat que es un político serio, con críticas constructivas, entonces hay que escucharlo con mucha atención, pero el problema es que don David perdió el piso, y al ciudadano de a pie, nos echó al paso de los caballos-.

-PERO NO sólo a los de a pie, madre Teresa, también muchos empresarios se quejan de ‘El Deivis’, que hizo en este año la Feria Nacional de Zacatecas más cara de la historia, ahora vamos a ver cuánto dejó de ganancias y a bolsa de quién fueron a parar, porque se habla de decenas de millones de pesos, pues hasta el Le Roy dijo que la Feria, llevada a cabo del 3 al 18 de septiembre, ‘abarrotó todos los espectáculos como el Palenque’.

“POR SU parte la Yaseth Hernández Álvarez, coordinadora de la Fenaza, aseguró que la susodicha feria contabilizó un millón 300 mil visitantes, que dejaron una derrama económica superior a los 300 millones de pesos, o sea que cada visitante dejó en el área ferial un promedio de 230 pesos con 77 centavos.

“AHORA nomás falta saber cuánto millones de pesos hubo de ganancia, ¿no creen? No sea que luego ‘El Deivis’ salga a decir que ‘a Chuchita la bolsearon’.

Cecilia Treto Demandará al ‘Cachorro de los Monreal’

-PUES más le vale al Saúl Monreal que llegue a un acuerdo con la Cecilia Treto Pitones, regidora del municipio de Fresnillo, quien amenaza con llevarlo a tribunales por ‘violencia política de género’.

LA REGIDORA, en rueda de prensa, denunció que ella trabajó bajo las órdenes del Saúl Monreal en la Presidencia Mu­nicipal, del 12 de enero de 2019 a marzo de 2021, fecha en la que fue despedida ‘por no coincidir con el proyecto político del ‘Cachorro de los Monreal’, ¿qué les parece?

-PUES A lo mejor ya prescribió ¿no? Ya pasó un año y medio; yo creo que bien pudo denunciarlo dos tres días después ¿por qué esperó tanto?-.

-PUES habrá que ver porque en estos tiempos la mujer tiene muchísimo poder, bueno hasta los homosexuales y lesbianas, entonces Saúl tiene qué medirle muy bien el agua a los camotes-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.