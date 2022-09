Mi Jardín de Flores

Padre Nuestro que Estás en el Cielo…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 21 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Es el Responsable de Cumplir y Hacer Cumplir la Constitución

¡PADRE nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre..!

-AMÉN. Y no nos eche esa sonrisa burlo­na estilo ‘Los Monreales’, ¡ateo!

-¡MA! Y a mí por qué me reclama, échenle carrilla a ‘El Rey David’ que es el gober­nador de Zacatecas y responsable de todo este desmadre del narco. Recuerden que él dijo que Alex les había abierto la puerta a los malandros, pero pues a Alex no le hace ni cosquillas, no lo toca ni con una compa­recencia ante el Ministerio Público, a pesar de que siempre se ha quejado de que recibió ‘la herencia maldita’, sin embargo Alex y Cristi, la autonombrada ‘Pareja Guberna­mental’, acusada de arruinar las finanzas de Zacatecas, siguen de vacaciones VIP en Los Ángeles, California, Estados Unidos, sin que el gobierno los moleste-.

-PUES SÍ, don Roberto, tiene usted toda la razón, don David es el responsable de ‘cumplir y hacer cumplir la ley, como lo protestó al tomar el cargo de gobernador que el pueblo le confirió’, pero pues como dice el refrán: ‘A Dios rogando y con el mazo dando’-.

-¿¡YA VIO, viejo ateo!? Si seguimos con nuestro ‘Cadena de Oración por Zacatecas’, quien quita y Diosito le tiente el corazón a ‘El Deivis’, y se ponga a trabajar a favor del pueblo que ya no halla la puerta con tantos asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones, asaltos, robos, corrupción gubernamental, impunidad, complicidad policiaca con el narco e infiltración del narco en el gobierno, pero no es todo: súmele la soberbia de ‘Los Monreales’ y Zacatecas está en verdadero peligro de extinción si Diosito y el pueblo no los frena-.

-ESO podría suceder si don Ricardo llegara a la Presidencia de la República, pero eso es -me atrevería a decirlo, porque el Santo Padre Amaro es muy certero en sus predicciones- imposible, no tiene credibili­dad por ambicioso y por intentar ser más que nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador que goza de la confianza del pueblo, pueblo-.

-DIOS LA oiga, madre Teresa, porque ‘los Monreales son 14’ y todos querrían su rebanadota del pastel, ¡ya me los imagino desgobernando todo el país! ¡Ay no, hasta me dio frío!-.

-PUES por una parte -dice don Roberto-qué bueno que ‘El Rey David’ mostró su verdadero rostro, de lo contrario Ricardo tendría más adeptos-.

-BIEN dice el dicho que ‘no hay mal que por bien no venga’-.

-PUES sí, pero con Alex y ahora con ‘El Rey David’ nos ha ido como en Feria-.

No Cesan los Asesinatos y Desapariciones de Personas

“PUES ayer, perdónenme la expresión, tuvimos un día muy cabrón, lo que demues­tra que Zacatecas es ‘un estado fallido’: dos niños, uno de 15 años y otro de 16, acompa­ñado de un joven de 21, fueron a una unidad deportiva a jugar ejercitándose, cuando en un momento dado de un automóvil bajaron varios criminales con armas de grueso ca­libre y los acribillaron.

“ESTO sucedió en las canchas depor­tivas del fraccionamiento La Comarca, en la cabecera municipal del municipio de Guadalupe…

¡DIOS DE mi Vida! Estos son crímenes que claman justicia al Cielo, esas bestias están acabando con nuestra niñez y juven­tud, no conformes con envenenarlos con sus malditas drogas, les arrancan sin razón alguna sus tiernas vidas: dos niños y un joven ¿qué culpa pudieran tener? ¿Negarse a vender veneno?-.

-A LO mejor es eso pero por medio de la policía, pues trascendió que -al menos- uno de los muchachitos, era hijo de un policía estatal. Y sí, a lo mejor le propusieron ‘plata o plomo’ y el policía despreció la plata…-.

-TODO puede suceder, pero aquí en Zacatecas las autoridades son herméticas y nunca dicen por qué suceden esta clase de crímenes, sabiendo que decir las cosas como son, nos hacen ciudadanos más responsables y nos alerta para que nuestros hijos y nietos no tomen el camino equivocado, ¿verdad, madre Teresa?-.

-ES CORRECTO y está escrito en las Sagradas Escrituras: ‘LA VERDAD OS HARÁ LIBRES’-.

“ENTONCES considero que nuestras autoridades deben decirnos cómo están las cosas realmente para que los ciudadanos sepamos la verdad de esta pesadilla que ya tiene seis años y amenaza con extenderse otros cinco. El pueblo no es menor de edad, ¿no creen ustedes?

-PUES SÍ, pero en Zacatecas todo está al revés, aquí los menores de edad, son las autoridades-.

-CONTINUÓ -dice don Roberto- con otro asesinato: el de una mujer a pleno sol, o séase alrededor de las 11:00 de la mañana. A ella la asesinaron a balazos a unos metros de la carrete­ra federal 54, a la altura de la comunidad Benito Juárez, en donde quedó su cuerpo acribillado, en terrenos del municipio de Zacatecas.

-UN POCO más tarde, en la misma carre­tera 54, pero a la altura del acceso al centro de Rehabilitación Social (Cerereso), en Zacatecas, una mujer que salía de una tien­da Oxxo, ahí ubicada fue baleada. Rápido pidieron el apoyo de una ambulancia, en la que socorristas de la Cruz Roja Mexicana la trasladaron al nosocomio más cercanos en donde médicos y enfermeras luchan por rescatarla de las garras de la muerte.

“Y EN Fresnillo, a eso de las 5:00 de la tarde, un individuo fue baleado cuando deam­bulaba por la calle Los Fresnos, colonia Las Arboledas. Y, al igual que los cuatros asesi­natos y la mujer herida a tiros, no hay ni un detenido, la impunidad manda en Zacatecas”.

Los Desaparecidos

“EN CUANTO a las personas desapareci­das, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, nos informa de cuatro personas desaparecidas.

“EN LA primera Cédula de Búsqueda, aparecen fotografías y datos de tres niñas que desaparecieron:

“NIKOL OROPEZA RAMÍREZ de 15 años, ROSA PATRICIA MELECIANO GRADO de 12 años y EDNA ALIZE RO­DRÍGUEZ VELÁZQUEZ de 14 años, las cuales desaparecieron el 20 de septiembre en Guadalupe, Zacatecas.

EN OTRA Cédula de búsqueda aparece otro niño desaparecido:

KEVIN RAFAEL SILVA CONTRERAS de 14 años, desaparecido el 20 de septiembre en Zacatecas, Zacatecas.

-¡DIOS DE mi Vida!, te lo ruego con el corazón en la mano, has que estos cuatro niños aparezcan lo más pronto posible sanos y salvos de regreso a sus casas, te lo imploro a nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén-.

Pero no es Todo, hay Otra Desgracia

-PUES LA situación está de la ching… (censurado) hoy mismo la Maribel Vi­llalpando Haro, secretaria de Educación Pública, en declaraciones a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, revela que ¡11 mil alumnos, al inicio del presente año escolar, desertaron!, ¿qué opinan?-.

-PUES que es otro fracaso más de la ‘Nueva Gobernanza’, que sigue sin apoyar a nuestros estudiantes, muchos de ellos pre­firieron seguir trabajando porque sus padres no tienen el trabajo bien remunerado y de calidad que ofreció ‘El Deivis’-.

“NO HAY nuevos empleos y los pocos que existen están mal pagados, ni siquiera ganan el salario mínimo, entonces toda la familia se ve obligada a trabajar, porque pues no tienen papá gobernador, presidente municipal o senador de la República”.

-POR ESO les insisto en acercarse a Dios, en cuerpo y alma por medio de la oración, para que toque el corazón de Don David y que gobierne para todos, no sólo para su familia, amigos y aduladores de lo contrario nunca sacaremos a flote a nuestro querido Zacatecas-.

No es Fácil Blindar el Municipio: Alcalde

-NO OBSTANTE que el alcalde muni­cipal de Zacatecas, Jorge MIranda Castro, le está echando toda la carne al asador, el hombre es sincero: ‘Blindar la capital contra la inseguridad tomará tiempo’, y es que los recursos que tiene asignados el municipio de la capital para la seguridad, son pocos: es tan pequeña esa cobija que no alcanza para cubrir, cuando menos, la capital del estado, donde están los narcos más pesados-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.