Sostiene Enrique Flores que el Gobierno de David es un Fracaso

“En Materia de Seguridad, Salud, Educación Pésimos”

* “El Tema de Temas es el Alto Consumo de Drogas”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, el dirigente estatal del PRI, Enrique Flores Mendoza, señaló que a más de un año de la actual administración estatal siguen pendientes diversos temas, sobre todo en seguridad, que si bien es un pro­blema que se presenta en todo el país, en la entidad continúan las tragedias por las cifras de violencia, que afectan cada vez con más frecuencia a familias y menores de edad.

Recalcó que se han sumado a la exigen­cia de diversos actores sociales y legisla­dores locales, sobre todo del tricolor, para que comparezcan varios de los secretarios encargados de áreas como seguridad, a cargo del general Adolfo Marín Marín; así como de otras dependencias como salud, con Oswaldo Pineda Barrios, entre otras.

Expuso Flores Mendoza que no sólo bas­tará que se presenten a las glosas del primer informe, sino que se requiere dar a conocer los planes de acciones, así como las fallas, con la finalidad de mejorar y atender los re­zagos en materia de prevención del delito, contención de la violencia, o los pendientes relacionados con el fortalecimiento de las corporaciones locales en general.

“Es un hecho lamentable el que estamos viviendo en el país, pero sí tenemos que reconocer que en Zacatecas se ha incre­mentado el número de feminicidios y otros delitos, esto se debe a la descomposición social que existe, le estamos fallando a nuestros hijos. Pero el tema de temas es el consumo de drogas, ya dejó de ser de paso para ser de consumo con las sintéticas que son a bajo costo y de las que jóvenes se hacen adictos con las consecuencias que conlleva. Lo hemos señalado en varias ocasiones como partido, hoy en la oposi­ción, reconocemos que es una tarea que debemos atender todos, pero el gobierno debe asumir su responsabilidad, a un año de que anunciaran una nueva estrategia para atender la violencia en el estado, no vemos un buen resultado. No se puede ha­blar de que con la presencia de las fuerzas armadas haya disminuido la violencia, que es noticia todos los días, ya que vemos a diario el recuento de cuántos muertos más y en qué municipios están. Creo que deben asumir con responsabilidad esa condición y que realmente se implemente una estrategia para obtener resultados de inmediato”.

“Pedimos del secretario de seguridad Adolfo Marín, del de Salud (Oswaldo Pineda Barrios), de Educación (Maribel Villalpando Haro), porque no vemos resultados. Lamentamos mucho que más allá del ánimo de dar rendición de cuentas, como cualquier funcionario público, se hayan excusado de presentarse. Pero por lo menos por la obligación de la glosa atenderán al llamado, aunque no espera­mos nuevas noticias, porque a la vista de todos no hay resultados”, remarcó.