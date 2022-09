Mi Jardín de Flores

A David le Quedó Grande el Estado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘A más de un año de la actual adminis­tración estatal siguen pendientes diversos temas, sobre todo en seguridad, que si bien es un problema que se presenta en todo el país, en la entidad continúan las tragedias por las cifras de violencia, que afectan cada vez con más frecuencia a familias y menores de edad’: Enrique Flores Mendoza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 22 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

ES CIERTO lo que declara hoy don Enrique Flores Mendoza, presidente estatal del PRI, sobre el aumento de consumo de drogas, porque Zacatecas ya dejó de ser de paso para ser consumidor, sobre todo de drogas sintéticas.

-BUENO, en este espacio hemos señalado el incremento de venta y consumo de estupe­facientes, pero de nada ha servido pues las autoridades ponen oídos sordos al problema de las drogas, que son las que tienen de rodillas al desgobierno de ‘El Deivis’, pues de las drogas se derivan los problemas de violencia, inseguridad, asesinatos, desapari­ciones, secuestros, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, robos y asaltos a mano armada, etcétera-.

-Y EL problema, madre Teresa, doña Pe­tra, es que todo ese rosario de criminalidad va en aumento, como que a ‘El Rey David’ le quedó grande el estado. No reacciona por nada en el mundo-.

-PUES DON Enrique Flores hoy hace una crítica constructiva muy interesante, dice:

‘EL GOBIERNO (de David Monreal Ávila) debe asumir su responsabilidad, a un año de que anunciara una nueva estra­tegia para atender la violencia en el estado, no vemos un buen resultado. No se puede hablar de que con la presencia de las fuerzas armadas haya disminuido la violencia, que es noticia todos los días, ya que vemos a diario el recuento de cuántos muertos más y en qué municipios están. Creo que deben asumir con responsabilidad esa condición y que realmente se implemente una estrategia para obtener resultados de inmediato’.

“PERO TAMBIÉN habló sobre el gran problema que existe en Zacatecas en torno a la educación y a la salud ‘porque -dijo-tampoco vemos buenos resultados’.

“Y TAMBIÉN declaró en torno a la so­berbia de don David, que ve como si fueran sus enemigos a los señores diputados y ni siquiera voltear a verlos quiere, ¿qué acaso ignora que la soberbia es pecado ante los ojos de mi Padre Dios?, el Poder Legislativo es par con los otros dos: Judicial y Ejecutivo, con la gran diferencia de que el Ejecutivo es el que controla los dineros de las arcas.

“YO CREO que don David cometió un gran error, por eso don Enrique subrayó que ‘lamentamos mucho que más allá del ánimo de dar rendición de cuentas como cualquier funcionario público, se hayan excusado de presentarse. Pero por lo menos por la obligación de la glosa atenderán al llamado, aunque no esperamos nuevas noticias, por­que a la vista de todos no hay resultados’.

“¿ASÍ, o más claro? Un buen político debe ser buen diplomático, tiene que do­minar el arte de la política que, sintetizo, ‘es el arte de gobernar’, como bien lo dijo Aristóteles”.

-ÉCOLE, pero ‘El Deivis’ cree que Zaca­tecas es la ampliación de su rancho, y nos quiere gobernar como si fuéramos sus peo­nes, a quienes, por cierto, me dicen que les paga una miseria y no los tiene registrados en el IMSS ni en el Infonavit, que es bien miserable-.

-YO CREO que si ‘El Rey David’ no cambia, su gobierno va a terminar peor que el de Alex, porque todos los males que nos dejó se están agravando-.

-PUES SÍ, no hay que olvidar, don Ro­berto, doña Petra que don Alejandro dejó a Zacatecas en el puro cascarón-.

-POR SUPUESTO que no se me olvi­da, madre Teresa, el propio ‘Rey David’ lo denunció mediáticamente en campaña electoral y lo sigue diciendo cada vez que se le pega la gana, ¿no?-.

-CIERTO, hace unos días lo volvió a decir-.

-Y LO seguirá diciendo, pues no fue poca cosa como don Alejandro dejó las finanzas del estado-.

-BIEN, los tres coincidimos; pero lo que yo les digo es que todo lo que Alex nos dejó mal, ‘El Rey David’ lo está acrecen­tando, pero ahí sí es por su culpa: ya tiene más de un año que llegó al poder y Alex y Cristina siguen en libertad y de vacaciones en el extranjero, ni siquiera lo han llamado a declarar; Benjamín Medrano Quezada anda fugado, Federico Borrego Iturbe, sigue impone impune.

“SIGUE diciendo ‘El Rey David’ que le

dejaron una ‘herencia maldita’, pero ¿qué el fiscal general de Justicia del Estado, Fran­cisco José Murillo Ruiseco, no es parte de esa ‘herencia maldita’?

-SÍ, ESTUVO con el todo su quinquenio, y ahí continúa su ‘herencia maldita’-.

“¿QUE EL secretario de Finanzas Ricar­do Olivares Sánchez, no es también parte de esa ‘herencia maldita’?”.

-SÍ, TAMBIÉN forma parte de esa ‘he­rencia maldita’- .

“AHORA, otra cosa: como candidato nos prometió que iba a regresarnos la seguridad, ¿lo cumplió?”.

-¡NO!-.

-COMO candidato nos prometió comba­tiría la corrupción, ¿lo cumplió?-.

-¡NO!-.

-COMO candidato nos prometió que acabaría con la impunidad, ¿lo cumplió?-.

-¡NO!-.

-‘EL REY David’, ya no es candidato, ya tiene más de un año como gobernador de Zacatecas, y nada de lo que prometió está cumpliendo, ¿cómo es posible que siendo la pirinola más grande de Zacatecas, con el poder político, social y económico que el pueblo le confirió, que maneja más de 34 mil millones de pesos, en su primer presupuesto de egresos, no pueda meter a la cárcel a los que saquearon las arcas del estado, como lo prometió?

“PERDÓN por la expresión, pero que no mame. Una cosa puede ser cierta, si no castiga hechos criminales, robos al estado y sigue los pasos de Alex, el próximo gober­nador no se la perdonaría y sería él el que terminaría en prisión.

-DON DAVID tiene que despertar, yo confío en que así será-.

-PUES yo no pregunto cuándo, sino a qué hora-.

Continúa la Matazón de Gente

“LOS narcos siguen crecidos, los ase­sinatos están aumentando no sólo en los municipios más tranquilos, sino también en la capital del estado: Zacatecas.

“POR LA tarde de ayer, en el cada vez más conflictivo fraccionamiento Colinas del Padre, en una ferretería ubicada en la calle Sierra Madre, mataron a balazos a dos empleados.

“EL COBARDE doble asesinato ocurrió al filo de las 13:30 horas, cuando varios nar­cosicarios llegaron en un vehículo, bajaron, caminaron unos pasos, entraron, mataron a los dos a balazos y se fueron tan tranquilos como si nada hubieran hecho.

“POR supuesto, no hay detenidos.

-QUÉ extraño que arrebaten vidas y no roben, se me hace muy raro-.

-ES QUE el negocio de estos infelices, además de la distribución y venta de drogas, es la extorsión, pues cada semana, quincena o mes reciben una cuota de cada molesta, y como son cientos de esos negocios, sacan muchos billetes.

-EN ESTE doble asesinato trascendió que, como se resistieron a pagar la plaza, mataron a los dos empleados, así atemori­zan a muchos y por temor a perder la vida, se ven obligados a pagar: no se nos olvide que Zacatecas ocupa el primer lugar en extorsión.

Y si los Asesinatos van a la Alza También las Desapariciones

OTRO tema alarmante es el de los desaparecidos: todos los días publicamos Cédulas de Búsqueda y hoy no es la ex­cepción:

VANESSA MÉNDEZ de 31 años, des­apareció el 17 de septiembre de 2022 en Monte Escobedo, Zacatecas y,

EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ de 20 años, desapareció en Río Grande, Zacatecas, el 16 de diciembre de 2017, y desde enton­ces no se sabe nada de él.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.