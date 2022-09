Mi Jardín de Flores

Se Siguen Pasando de la Raya

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En Guanajuato está fallando la Fiscalía General del Estado: Carlos Zamarripa lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias y muchas agarraderas’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 23 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Se Siguen Pasando de la Raya

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO concebido-.

-¡DIOS DE mi Vida, esto no puedo continuar así! Soy muchísimos los homicidios dolosos y constantes, son el pan amargo de cada día que nos dificulta la existencia-.

-PUES SÍ, esto está del cocol -interviene don Roberto- ayer mismo, mientras que la policía estatal preventiva Araceli de 43 años y su niña Carol de 17 estaban dentro de su casa, ubicada en la calle Galeana, Fraccionamiento Ampliación Independiente, allá en Guadalupe, Zacatecas, integrantes del crimen organizado (‘e inteligentes’, como lo ha reconocido ‘El Rey David’), entraron violentamente al domicilio, y acribillaron a la mujer policía y a su niña; no se vale, a esos hijos de su ching… (censurado) madre, los deberían de aprehender y colgarlos de los huevos en Plaza de Armas, para que sirvan de escarmiento a esos narcos ‘organizados e inteligentes’, como los llama el desgobernador de Zacatecas, estoy súper indignado.

“Y MÁS porque ni el gobernador David Monreal, el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, y el secretario de seguridad pública Adolfo Marín Marín, se han manifestado al respecto, no la chinguen, no sacrificaron a animales, sino a seres humanos, una mujer policía estatal preventiva que cuidaba la sociedad y sus intereses, que ademán trabajaba para sacar adelante a su hija, no tenía por qué morir así. No se vale.

“IMAGÍNENSE, si a este pinche gobierno sebo, no le interesa ni sus colaboradores, ¿le va a importar el ciudadano de a pie que somos la inmensa mayoría? ¡Claro que no!”.

-¡DON ROBERTO! Huele a perita pasada…

-SÍ, ME eché unos pajuelazos, porque estoy hasta la ching… (censurado) de indignado, y no dejo de preguntarme:

“¿PARA ESTO, David Monreal quería ser gobernador? No mame, ya está peor que Tello, siquiera éste buey salió con su cara de pendejo ante la prensa par decir “Yo no la maté”, cuando miles de estudiantes de la UAZ le reclamaron justicia por la violación y el asesinato de Cintia Nayeli Vázquez de 16 años, estudiante de Preparatoria, ¿recuerdan?”.

-POR SUPUESTO, don Roberto, por supuesto, son heridas que jamás cierran-.

-NUNCA JAMÁS cerrarán: pero es irónico que ni la policía, que representa la ley, también padezca violencia, inseguridad, muerte… y que su propia hija, con toda una vida por delante, pierda la vida de esa manera, ¿quién, quiénes ordenaron sus muertes? ¿Hubo traidores en este doble asesinato tan abominable? Que se investigue y se pudran en la cárcel los asesinos.

“YA BASTA, y desde este espacio le digo al ‘Deivis’, si no puedes, ¡renuncia!, no sigas manchándote las manos de sangre inocente”.

-¡AY, PADRE Santo, no nos abandones, tus hijos de Zacatecas que tanto te adoramos, te lo pedimos en nombre de María, tu Santa Madre-.

“ME SIENTO como herida de muerte, estos dos homicidios dolosos, son como lanzas que, en cruz, atraviesan mi frágil humanidad. Recemos: Padre Nuestro que estás en el Cielo…

Otro Taxista Asesinado…

EN ZACATECAS -dice don Roberto- ser policía o taxista es ponerse en la mira del narco. Hoy lo constatamos. Anoche, un taxista de la tercera edad, que conducía el auto de alquiler número 41 de Zacatecas, fue asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera estatal que conduce a la comunidad San Ramón, en el acceso principal a la colonia Mezquital, municipio de Guadalupe.

-YO RECUERDO, don Roberto, doña Petra, que el oficio más peligroso en Zacatecas era el de taxista, pero ahora constatamos que el de policía también lo es. Pero mientras desayunaba y consultaba mi tablet, vi que hay otro oficio mucho más peligroso… -¡AH, CAÓN! No lo tengo registrado-.

-NO, NI yo tampoco-.

-SON LOS pequeños y medianos comerciantes, ¿no se han fijado que les arrancan la vida constantemente?..

-¡CIERTO! Ahora que me acuerdo sí, usted mucha razón madre Teresa; aunque no siempre son los dueños los asesinados, pues en ocasiones son los empleados las víctimas de los narcosicarios.

“AYER, por ejemplo, en un negocio de los llamados de “maquinitas”, ubicado en la avenida El Orito, esquina con Tránsito Pesado, colonia El Orito, en la capital de Zacatecas, dos delincuentes que tripulaban una motocicleta, frenaron a la entrada del negocio y uno de ellos disparó en múltiples ocasiones su pavorosa pistola automática de grueso calibre, para enseguida huir dejando una estela de muerte y sangre: uno de los baleados expiró y el otro, herido, fue llevado al Hospital General, dónde médicos y enfermeras luchan por conservarle la vida.

“Y EN Guadalupe, dos hombres caminaban charlando amenamente, por la calle principal de Zóquite, cuando intempestivamente se les pararon enfrente dos pistoleros y les dispararon a quemarropa, para enseguida huir del lugar sin problema alguno. A los pocos minutos llegaron paramédicos y en una ambulancia los trasladaron al Hospital General, las víctimas están graves.

Cuatro Asesinatos, Tres Heridos de Bala

“EN SÍNTESIS: el saldo de ayer jueves fue de cuatro asesinatos y tres heridos. Por supuesto, no hubo detenidos en ninguno de los hechos criminales.

-SEA POR Dios… Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.