Mi Jardín de Flores

El Narco y los Ríos de Sangre

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Efectivamente la fiesta brava y la pelea de gallos implica derrama de sangre, sin embargo, estos no son eventos que generen violencia, ya que, en la actualidad, corre más sangre diariamente en las calles por violencia, que en una plaza de toros’: Miguel Ángel Infante.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 24 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“NO ME gustó la declaración de Miguel Ángel Infante, pero no hay manera de refutarla, porque encierra una gran verdad: ‘CORRE más sangre diariamente en las calles por violencia, que en una plaza de toros’.

“Y SÍ, los narcotráfi cantes forman ríos de sangre en todo el territorio zacatecano, con total impunidad.

“AYER mismo -continúa don Roberto- Fresnillo pagó su cuota de sangre: un hombre que salía de su casa rumbo a su trabajo al fi lo de las 7:30 de la mañana, fue acribillado.

“AHÍ, en la calle de La Luz, esquina con Moctezuma, en pleno centro de la ciudad de Fresnillo, el hombre quedó muerto en pocos segundos.

“SU CUERPO quedó en medio de un gran charco de sangre que salía a borbotones de su cadáver.

-¿Y LA policía? ¿Qué ‘El Cachorro de los Monreal’ es tan Inepto que no puede ni siquiera darle seguridad al centro de la ciudad?-.

-ES EVIDENTE que no. El joven Saúl, al igual que don David, han perdido la capacidad de asombro, de indignación, de justicia; los veo muy ausentes de su compromiso con el pueblo que confi ó en ellas, y nomás llegaron al poder para servirse, no para servir-.

-FRESNILLO, al igual que el resto del estado (aclarando: Chalchihuites es la excepción)- está convertido en un cementerio, como también en un pueblo sin ley: Ayer viernes, alrededor de las 6:00 de la mañana, cuatro criminales al servicio de la delincuencia organizada (e inteligente, como dice ‘El Rey David’, llegaron a una casa ubicada en la calle Laurel, colonia Plan de Ayala.

‘LLEGARON CUATRO sujetos con armas largas, llevaban puestos chalecos antibalas, y allanaron nuestra casa después de derribar la puerta principal: entraron a las recámaras y levantaron en vilo y en paños menores a mi esposo, mi cuñado y mi hija y a golpes los sacaron de la casa, los subieron en diferentes vehículos y no sabemos nada de ellos’, dijo llorando la mujer de 40 años. Y ninguno de los tres ha regresado a su hogar”.

-ESOS NO son seres humanos, que Diosito me perdone- pero las drogas, el dinero y el poder los transformó en ‘bestias’, una persona normal no es capaz de hacer lo que los ‘Malos Organizados’ hacen. ¡Dios de mi Vida! ¿Hasta dónde vamos a llegar?

Siguen las Desapariciones

“PUES las desapariciones no ceden, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica una Cédula de Búsqueda:

“JUAN GERARDO HERNÁNDEZ MEDINA de 30 años, desapareció el 22 de septiembre de 2022, en Fresnillo. Zacatecas.

“SE NOTA que a este gobierno tampoco le interesa dar con el paradero de los desaparecidos pero, ya hasta lo dijo el propio Presidente López Obrador: ‘El Pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

-CON ‘El Deivis’ nos salió sello, yo creo que estuviéramos mejor si nuestro candidato hubiera sido el joven Ulises Mejía Haro-.

-O DON José Narro Céspedes -.

-O LUIS ‘El Oso’ Medina Lizalde, hombre vertical y siempre jugando en primera base de la izquierda. Estoy seguro que Luis gobernaría con la bandera de la Cuarta Transformación, y no andaría mamando con la ‘Nueva Gobernanza’, ni traicionaría al Presidente López Obrador, como lo hizo ‘El Rey David’, al destapar a su hermano Ricardo, no como candidato de Morena, sino como Presidente de la República, ¡qué mamón se vio; se notan, los hermanos, están desesperados por la grande, la verdad!-.

“Mi ‘cabecita de algodón’ sí Cumple”

-“‘EL DEIVIS’ debería de cumplir como cumple mi ‘cabecita de algodón’, quien había prometido mandarnos 200 soldados de la Sedena, y ya están aquí 200 elementos de la Defensa Nacional, que llegaron de Saltillo, Coahuila, que por cierto forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, por lo que en las últimas semanas ha mandado más de mil elementos, ¿qué les parece?-.

-TODO EL apoyo que nos mande el Preciso López Obrador, es bueno, el problema es que ‘El Rey David’ no tiene gallo en Zacatecas que puede sacar a los narcos del estado, pues son miles hechos bola que no sacan un perro de una milpa.

“LO QUE necesitamos es un mando único, con don de mando, capacidad, honesto y un gran equipo de agentes de inteligencia, capaz de infi ltrarse en los cárteles del narcotráfi co, para caerles en sus casas de seguridad y residencias familiares para detenerlos ahí sin echar un solo tiro, como ha sucedido en infinidad de ocasiones.

“LO DEMÁS son sueños guajiros porque las autoridades están metidas en el narco, y eso lo sabe cualquier niño de primaria. ¿Cuántas veces no lo hemos leído, cuando nuestro Diario entrevista a Luis Medina, Felipe Pinedo, Jaime Enríquez Félix y muchos otros que escapan de mi memoria

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.