Alcaldesa de Morelos Clama por “Agua y Alcantarillado”

Otras Obras Pueden Esperar: Margarita Robles

Por Rubén Palomo Macías

La alcaldesa del municipio de Morelos, Margarita Robles de Santiago, informó a Página 24 Zacatecas que el ayuntamiento se encuentra realizando ahorros para poder cumplir con las obligaciones decembrinas con los empleados.

“Tenemos muy poco presupuesto, pero aun así lo hemos estado haciendo rendir, esperamos que para el pago del aguinaldo no vayamos a batallar. Hemos hecho un acuerdo, entre la tesorera, el síndico y una servidora, para ir haciendo un apartado para no quedar mal con los trabajadores del municipio. Creo que todo mundo trabaja por necesidad y no por gusto”, mencionó.

Margarita Robles señaló que el interés del ayuntamiento es que los trabajadores puedan contar con el pago completo de su aguinaldo además de las quincenas que deben recibir para dichas fechas.

“Además estamos haciendo solamente las obras indispensables para Morelos, yo espero en Dios que todo salga así como lo hemos planeado. Nuestra nómina es aproximada a un millón 500 mil pesos mensuales y pues el aguinaldo es un poquito más, por eso estamos haciendo un guardadito mes con mes para hacer los pagos correspondientes”, añadió.

La alcaldesa mencionó que de las obras más importantes en Morelos tienen que ver con el agua potable y el alcantarillado dejando pendiente la reencarpetado de la entrada de Las Pilas, la entrada de Hacienda Nueva, Noria de Gringos, además de alumbrado público en algunas colonias.

“Esperemos que para el próximo año podamos avanzar con las obras pendientes, pero estamos atendiendo lo básico, lo importante es tener agua potable. Ojalá que el próximo año el gobierno del estado nos pueda apoyar con las obras que el municipio requiere”, mencionó.

Finalmente la alcaldesa comentó que próximamente se realizará una reunión con el gobernador del estado, para poder exponer las necesidades que siguen pendientes para Morelos y sus comunidades.