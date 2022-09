Diputado Laviada: Marín no Puede con su Responsabilidad y Debe Irse”

“La Inseguridad es un Dramática Realidad”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Enrique Laviada Cicerol, comentó a Página 24 Zacatecas que los asesinatos continúan en el estado y el secretario de Seguridad Pública, general Adolfo Marín Marín , ya no tendrá pretexto para acudir al Palacio Legislativo a rendir cuentas de la situación de inseguridad en Zacatecas.

“Ya debe rendir cuentas porque es un ejercicio constitucional, lo que esperamos es que acudan los funcionarios a escuchar a los legisladores y se abra un espacio positivo, constructivo y de diálogo entre el poder legislativo y el ejecutivo. Estamos optimistas en que vengan los funcionarios, no será fácil para ellos porque van a tener que enfrentar sesiones muy críticas, en especial en el tema de seguridad pública”, mencionó.

Enrique Laviada aseguró que se continúa pidiendo el cambio del titular de Seguridad Pública y se insiste en que el secretario Marín no puede con la responsabilidad que tiene en sus manos y urge un cambio.

“No hay resultados, entonces es el momento de tomar decisiones, ojalá que el gobierno de David Monreal sea receptivo a estas opiniones y a estos puntos de vista para hacer los cambios necesarios”, agregó.

El diputado apuntó que el gobernador debe tomar la decisión del cambio del secretario de Seguridad sin embargo el poder legislativo tiene una opinión poderosa y debe ser tomada en cuenta por el gobernante.

“Yo pienso que será tema en la propia comparecencia, la permanencia o no del funcionario. La dramática realidad de violencia que vivimos nos dice a diario que no hay resultados en seguridad. Si no fortalecemos a nuestros policías no vamos a tener seguridad, es un error militarizar la seguridad, ojalá y en el senado den para atrás esa pretensión de López Obrador”, añadió.

Finalmente el legislador aseguró que se requiere que existan policías profesionales, certificados y bien pagados para que los cambios en la seguridad sean palpables.