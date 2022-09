ASM: El Campo Sufre Secuestros y Extorsión del Crimen Organizado

“Hemos Denunciado, Pero el Fiscal no Resuelve Nada”

Por Rubén Palomo Macías

Alberto de Santiago Murillo, presidente de agricultores y áreas agrícolas y pecuarias del estado, mencionó a Página 24 Zacatecas que el campo zacatecano continúa recibiendo afectaciones por el crimen organizado ya que se siguen presentando secuestros y extorsiones.

“La inseguridad reina en el estado de Zacatecas y existe intranquilidad por parte de los campesinos, además de que hemos tenido un mal clima, una sequía prolongada y después se nos vino el agua ya fuera de fechas, lo que hace es que exista un descontrol en el ciclo de las plantas. El campo se encuentra en foco rojo”, comentó.

El presidente apuntó que se han realizado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por los casos de secuestro y extorsión. Se han sostenido reuniones con el fiscal, Francisco Jose Murillo Ruiseco, donde se han manifestado las situaciones de los productores secuestrados, sin embargo no se han tenido resultados favorables para estos casos.

“Se llevan las investigaciones pero no en la medida que se requiere, hay casos que no han sido resueltos, son pocos los casos que han tenido buenos resultados, es mínimo. Aquí necesitamos de que se dé la importancia que se requiere porque esto viene a empobrecer a los productores y por lo tanto al campo zacatecano”, añadió.

Alberto de Santiago apuntó que el campo tiene una importancia mayor, no solo la de generar alimentos, el campo genera una estabilidad social en el estado ya que se generan muchos empleos, que no son eventuales.

“Ahorita iniciamos con el cultivo de ajo, cebada y trigo por lo que el campo no para. Pienso que falta interés para resolver los problemas de seguridad del campo, se toman medidas maquilladas en las que no se obtienen los resultados deseados. No hemos tomado en cuenta el solicitar el cambio del fiscal y solo pedimos que se den buenos resultados para los campesinos”, finalizó.