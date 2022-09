Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’, Inepto y Mentiroso

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Aún no hay condiciones reales de segu­ridad que nos permitan reinstalarnos por completo. Al menos en Sarabia, sólo hay cinco familias que retornaron, de 60 que antes eran, y así hay otros ranchos que no regresan por temor. Seguimos igual que cuando nos desplazamos a la ciudad de Jerez. Las autoridades sólo nos han utilizado para anunciar que hay avances. Lo cierto es que estamos yendo y viniendo para atender nuestras casas y tierras, porque el ganado lo perdimos, realmente perdimos todo’: Juan Antonio Carrillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 26 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Les Pagan a los Policías Para que se Hagan de la Vista Gorda

OIGA, don Roberto, ¿cómo es posible que en la capital del estado que, se supone es la que tiene mayor vigilancia policiaca, existan los llamados ‘palenques clandestinos’? Pues qué hace don Adolfo Marín Marín y sus cientos de policías…

-ES PORQUE reparten dinero a las auto­ridades para que éstas se hagan de la vista gorda y les permitan hacer grandes apuestas, normalmente entre narcos-.

-PUES AHORA sí se les apareció la mano pachona a los policías que se hicieron como que no ven y permitieron la apertura de ese palenque clandestino, ¿no cree usted?-.

-EN OTRO estado, lo creo, pero en Za­catecas impera la impunidad, con el billete por delante, por eso no va a suceder nada, a pesar de que a la salida del infecto palenque, asesinaron a balazos a dos hombres y a un niño de 14 años de edad.

“ESTE TRIPLE asesinato ocurrió a plena luz del día, a las afueras del susodicho palenque clandestino, ubicado en la calle San Patricio, colonia Nueva España, lugar en el que se encontraba un automóvil Nissan y dentro de él dos hombres, un niño de 10 años, y fuera del carro otro de 14 años.

PERO DE repente se presentaron varios hombres armados y les dispararon metralla, matando a los dos hombres que estaban den­tro del auto Nissan, y al niño de 14 años que se encontraba afuera del automóvil.

CUANDO SE escucharon los balazos, hubo un corredero de gente, la más se refu­gió en el palenque y de ahí llamaron al 911.

“EL NIÑO de 10 años que se encontraba dentro del Nissan, afortunadamente resultó ileso, pero fue atendido por paramédicos, pues el chamaco sufrió un choque nervioso”.

-¿HUBO DETENIDOS, don Roberto?-.

-NO, NO hubo ningún detenido, a pesar de que era temprano: las 4:00 de la tarde.

“OTRO ASESINATO ocurrió en San Jerónimo, comunidad perteneciente al mu­nicipio de Guadalupe, cuando al filo de las 8:30 de la mañana, un hombre caminaba por el lugar y lo acribillaron.

AL PARECER, los policías reaccionaron de inmediato pues los asesinos al ver que se acercaban a la escena del crimen, regaron en la carretera decenas de ponchallantas, pro­vocando ponchaduras de llantas de patrullas. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

UNA FAMILIA de Aguascalientes, integrada por cinco personas, salió de sus hogares, ubicados en el fraccionamiento Pintores Mexicanos y Villas de Nuestra se­ñora de la Asunción, para ocurrir a un baile a Buenavista, Pinos, Zacatecas; la familia llegó bien y de buenas disfrutando del sano ambiente en el que se desarrollaba la fiesta.

POCO ANTES de las 3:00 de la mañana, la familia decidió regresar a Aguascalientes, por lo cual abordaron la camioneta Lobo gris cabina y media con placas 7 A79009 de California, Estados Unidos, que conducía Salvador Macías Camacho, de 20 años, a quien acompañaba Martha Verónica Macías Rosas de 40 años, Alma Rosa Macías de la Cruz de 33, y dos jovencitas de 15 y 16 años.

LA CAMIONETA entró a un camino de terracería que comunica a la comunidad Los Campos, ubicado en los límites de Zacatecas y Jalisco; ya en San José de Letras aparecie­ron en escena dos motociclistas los cuales les hicieron señas para que se detuvieran, creyendo Salvador que requerían ayuda pero observó que uno de ellos lo apuntaba con una pistola, por lo que el conductor pisó a fondo el acelerador por lo que comenzó la persecución y la balacera.

DESDE DENTRO de la camioneta llamaron al 911 pidiendo auxilio, por lo que policías de Aguascalientes salieron a su encuentro, mientras que los asaltantes a sabiendas de que ya estaban en territorio de Aguascalientes, se regresaron a Zacatecas.

DESGRACIADAMENTE en el cobarde ataque murió la señora Martha Verónica, al recibir un balazo de alto calibre en pleno rostro. La recomendación de la policía del vecino estado es: “No viajen a Zacatecas, las carreteras están llenas de narcos, sobre todo por las noches”.

–¡DIOS MÍO, qué vergüenza! Por unos pocos la llevamos todos los zacatecanos, gracias a que aquí tenemos una policía de ca­ricatura y, me duele decirlo, muy corrupta-.

-BUENO, continuamos: Policías estatales preventivos, llevaban a cabo un rondín de vi­gilancia en El Saucillo, municipio de Cañitas de Felipe Pecador, cuando a eso de las 2:00 de la tarde fueron emboscados por narcosicarios al servicio de los cárteles de la droga.

ASÍ FUE como tres elementos de la PEP resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, por lo que fue trasladado en helicóptero a un nosocomio, en donde médicos y enfer­meras luchas para salvarlo de las garras de la muerte. No, no hay detenidos.

EN GUADALUPE, una niña de 13 años se debate entre la vida y la muerte al ser baleada cuando caminaba acompañada de su familia por el fraccionamiento Villas Bugambilias, al filo de las 12:00 de la noche.

RÁPIDO, los familiares de la nena lla­maron al 911 y socorristas de la Cruz Roja Mexicana la llevaron en la ambulancia al nosocomio más cercano para su atención médica. No, tampoco en este cobarde hecho hay detenidos.

EN MORELOS, en Hacienda Nueva, a eso de las 2:00 de la tarde, un hombre que caminaba por el lugar fue agredido a bala­zos. Almas caritativas, al verlo desangrarse, se la jugaron ya que apenas los matones a sueldo arrancaban el vehículo para desapa­recer del lugar, fueron en auxilio del hombre herido a tiros y lo trasladaron urgentemente a Zacatecas, al nosocomio más cercano donde se encuentra muy, pero muy grave.

“PUES A grandes rasgos esto es lo que sucedió ayer domingo en territorio de Za­catecas:

CINCO MUERTOS, entre ellos un niño y una mujer.

SEIS HERIDOS, entre ellos tres policías y una niña.

-¡DIOS MÍO! ¿Pero por qué esos mise­rables atacan a los niños?-.

Esto es un Desastre, Zacatecas de mal a Peor

PUES DE nueva cuenta tildan al gobier­no de ‘El Deivis’ de inepto y mentiroso, porque en la Sierra de Jerez, las más de 18 comunidades que fueron desplazadas por el narco, en la mayoría de éstas sólo 10% de los habitantes han retornado: “No hay condicio­nes para volver a nuestras casas”, dice Juan Antonio Carrillo, uno de sus representantes.

-PUES SÍ, votar por ‘El Deivis’para go­bernador, nos salió sello: ni caso le hace a la gente, ya se le olvidó cuando andaba de nalgas prontas en busca del voto-.

Siguen las Desapariciones

HOY LUNES nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica una Cédula de Búsqueda: MARIO ISSAC NAVARRO FLORES de 20 años, que desapareció el 25 de septiembre de este año, en Guadalupe Zacatecas.

-¡AY NO! ‘El Deivis’ no puede con el paquete, está chafeando muy feo, si en ver­dad quiere mucho a Zacatecas, debería de renunciar, no puede con el paquete-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.