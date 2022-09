La Carretera Zacatecas-Aguascalientes, es un Desastre: Cuauhtémoc Calderón

Todas se Encuentran en Pésimas Condiciones, Pero:

Por Nallely de León Montellano

Durante su tradicional conferencia de prensa semanal, integrantes de Movimiento Ciuda­dano (MC), mostraron inconformidad sobre el estado deplorable en el que se encuentran las carreteras del estado, ya que, argumentan que este tema fue puesto como prioridad para el Ejecutivo, sin embargo, hasta el día de hoy, la mayoría de los tramos carreteros continúan en mal estado.

Cuauhtémoc Calderón Galván, especificó que, la carretera Zacatecas – Aguascalientes, requiere más de 3 mil millones de pesos para ser intervenida, y dijo que, desde hace más de dos años, el gobierno del estado tiene la condición legal para concesionar­la y así mismo un particular la construya.

“Hoy esa carretera está en el peor momento de su historia, hoy Zacatecas tienen una ca­rretera con el aforo más importante de todo el estado, y es una carretera que tanto en el último año de Alejandro Tello no se decidió ejercer esta concesión, como en el primer año hoy de David Monreal, por intereses que no conocemos no se ha tomado una decisión”, reprochó.

En este tenor, subrayó la importancia de con­vocar al gobernador del estado para que tome una decisión sobre la intervención de la carre­tera mencionada, ya que, debido al mal estado en que se encuentra, también ha sido motivo de un gran número de accidentes de tránsito.

“Si bien es cierto que todas las carreteras del estado tienen una mala condición, la Zacatecas – Aguascalientes es una prioritaria para el desarrollo de Zacatecas y para el desarrollo del establecimien­to de empresas que hoy pueden tener la intención de establecerse en Zacatecas, pero que sus principales proveedores o clientes están en la zona del bajío comenzando por Aguascalientes”, agregó.

Por otro lado, en voz de Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador estatal de MC, dijeron estar en desacuerdo con la posible militariza­ción de la policía en el país, y argumentaron que debe haber una alternativa de paz que no impli­que esta figura, a través de la profesionalización de la policía, la investigación del delito sin el mando y conducción del ministerio público, y una justicia pronta y expedita.

Al respecto, informaron que, desde el pasado jueves, MC presentó esta iniciativa a la cámara de diputados federal, y resaltaron la importancia de fortalecer a las corporaciones policiales en el estado y el país, a través de opciones alternas a la militarización de las mismas, puesto que, esto acarrearía otros problemas para el país entero.