La Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, es de Orden Sindical: Rubén Ibarra

“No Compete a Nosotros”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista colectiva, Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autóno­ma de Zacatecas (UAZ), expuso que el proceso de legitimación del Contrato Co­lectivo de Trabajo (CCT), es meramente de orden sindical, sin embargo dijo que el pasado 24 de septiembre sostuvo una reunión con los integrantes del SPAUAZ, en donde sostuvo que se sumará a la ruta sindical.

“Si fuera un tema de la Rectoría, ya lo hubiéramos abordado nosotros tal cual debe ser, pero es un tema de orden sindi­cal, nosotros somos facilitadores, pero hay un compromiso institucional”, comentó.

Reiteró que en todo momento la actual administración académica ha privilegia­do el diálogo a través de reuniones, entre otras formas, pero reiteró que no está en facultades de la universidad resolver el proceso del contrato colectivo, además de intentar facilitarlo.

“Si nosotros hacemos algo que no esté en el protocolo del contrato, también ponemos en riesgo al mismo sindicato, al contrato y a la institución”, agregó.

Por lo anterior, llamó a planta sindi­calizada, a realizar el trabajo interno correspondiente y no distraer la ruta de la situación del contrato, con presiones que no son necesarias, ya que considera que los actos de protesta no aportarán avances positivos, puesto que, dijo, la vía para lograrlo es entrando a la plataforma, trazar una ruta de legitimación, asistir a reuniones, crear comisiones, etc.

En el caso de las clases perdidas a con­secuencia de las recientes manifestacio­nes, comentó que no se han perdido del todo, ya que en algunos casos se llevan a cabo de manera virtual, sin embargo, co­mentó que ya tuvo reuniones con algunos docentes para diseñar un planteamiento de recuperación de clases a través de prácticas que ellos consideren necesarias.

“Es una pena que después de la pan­demia tengamos todavía que seguir perdiendo algunas actividades”, lamentó.

En el caso de las manifestaciones por parte de los docentes de medicina y biología, agregó que ya se llegó a un acuerdo resolutorio a través de una mesa de diálogo, donde se acordó la entrega a la brevedad de las cargas de trabajo que exigían los maestros, y posteriormente, la liberación de los campus.