Marín Marín Invita a Murillo a Rendir un Informe Sobre los Policías Asesinados

Desconoce si Uniformados Están Inmiscuidos en el Narco

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública, general Adolfo Marín Marín, rindió su sesgado in­forme semanal en donde señaló a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que, en el periodo del 19 al 25 de septiembre, se logró la detención de 70 personas por la probable comisión de algún delito, 64 puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común y seis del fuero federal.

Además se aseguraron 22 vehículos rela­cionados con la probable comisión de algún delito o por contar con reporte de robo, uno de los vehículos cuenta con blindaje artesa­nal. También se aseguraron 12 armas largas y una corta, así como 120 cargadores, tres mil 856 cartuchos de diversos calibres, un lanzagranadas, dos cintas eslabonadas.

Se aseguraron 23 dosis y aproximadamente 99 kilogramos de sustancias, se ubicaron 14 campamentos de grupos delincuenciales, mismos que fueron destruidos.

“Fueron localizadas dos personas que estaban reportadas como no localizadas y se rescató a tres más que habían sido privadas de su libertad.

Por su parte la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) repor­taron que se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 40 vinculaciones a proceso, 10 sentencias y judicializaron seis órdenes de cateo. Se abrieron 28 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 165 audiencias”, añadió.

El secretario de Seguridad reconoció que la semana fue complicada en el tema de homicidios dolosos ya que se presentaron hechos lamentables y apuntó que se tiene la convicción de que no se registren ni un evento más de esta naturaleza (sic).

“En la comunidad de Benito Juárez, en Zacatecas, fue localizada una persona del sexo femenino lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego a bordo de una camioneta. Al ser valorada por paramédicos ya no contaba con signos vitales.

En el fraccionamiento La Comarca, en Guadalupe, se registró un agresión en la que lamentablemente tres personas del sexo mas­culino perdieron la vida a causa de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Sobre la avenida Sierra Madre de la colonia Colinas del Padre, al interior de un estable­cimiento comercial, se registró una agresión en contra de dos hombres que perdieron la vida en el lugar.

La noche del jueves en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Independencia del fraccionamiento Jardines de Sauceda, fueron agredidas dos mujeres. Al arribo de las cor­poraciones se informó que ambas ya habían perdido la vida y se confirmó que una de las víctimas era elemento activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

La tarde de este domingo, en el munici­pio de Cañitas de Felipe Pescador, fueron agredidos elementos de la PEP, tres de ellos resultaron lesionados por lo que con el apoyo del helicóptero de la secretaría fueron trasla­dados a recibir atención médica. El hecho se registró cuando los agentes realizaban labores de seguridad en la comunidad de Saucillos en donde sujetos armados los agredieron con proyectiles de armas de fuego. Corporacio­nes estatales y federales se movilizaron a la zona para apoyar a los lesionados. Uno de ellos, cuyo estado de salud se reportó como delicado, se trasladó en helicóptero para su hospitalización. El estado de salud de los tres policías, hasta el momento, se reporta estable y fuera de peligro.

El mismo domingo en la calle San Patricio de la colonia España, de Zacatecas, se re­gistró una agresión con arma de fuego en la que tres personas perdieron la vida”, relató.

Como casos de éxito el secretario mencionó que en atención a una denuncia anónima per­sonal de la FGR y la coordinación antisecues­tro detuvieron a dos sujetos que circulaban en un tracto camión y transportaban alrededor de 16 kilogramos de cocaína.

Al realizar patrullajes de prevención en la carretera Tabasco-Villanueva efectivos de seguridad localizaron y aseguraron una camioneta con blindaje artesanal en aparente estado de abandono.

Las fuerzas de seguridad realizaron una operación con apoyo aéreo con un resultado de cinco detenidos y dos personas liberadas, además se aseguraron cinco armas largas, 87 cargadores, 800 cartuchos de diversos cali­bres y dos vehículos, esto en Villa Hidalgo.

Las autoridades realizaron un asegura­miento de 34 paquetes, que arrojaron un aproximado de 60 kilogramos de marihuana, que se encontraban distribuidos en diversas maletas, mismas que se intentaron trasladar en un vehículo automotor de la central de autobuses de Zacatecas.

En la comunidad de Río Florido, en Fresni­llo, se aseguraron 3 armas de fuego largas, 17 cargadores y varios cartuchos. En Ojocaliente se detuvieron a 6 personas, 2 mujeres y 4 hombres, por su probable responsabilidad por el delito de robo en comercio.

“Como parte del reforzamiento de las fuerzas de seguridad que anunció el presi­dente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el pasado jueves arribaron al esta­do, provenientes de Saltillo, 200 elementos del Ejército Mexicano quienes coadyuvan en el reforzamiento de la estrategia de seguridad Zacatecas II. Los elementos se sumaron a la fuerza de los municipios de Villanueva, Trancoso, Villa de Cos, Loreto y Tepetongo”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si existe una falla en materia de seguridad, debido al incremento de hechos violentos, el secretario comentó que estima que la estrategia funciona y fue claro al realizar 70 detenciones esta semana.

“Es un número significativo para una semana, en ese orden de ideas no es que esté fallando nada pero con motivo de los aseguramientos es lógico que la delincuen­cia organizada trata de atacar a las fuerzas de seguridad que están cumpliendo con su función primordial de proporcionar seguridad y tratar de acabar con el flagelo que día a día nos está haciendo daño. Se aseguraron cerca de 100 kilogramos de narcóticos que no llegarán a la juventud. El aseguramiento de más de 2 mil cartuchos que pueden representar una vida. Nos tratan de disminuir pero vamos a continuar con el esfuerzo, estamos acorde de que cumplimos con nuestras operaciones y seguiremos reforzando los sitios que pudieran vulnerar la seguridad de la ciudadanía. No puedo decir si hay desesperación por parte del crimen organizado pero lo que sí es que los estamos atacando, disminuyendo y tratan de reaccionar”, apuntó.

Además se preguntó al secretario sobre los ataques a agresiones a menores y comentó que la FGJE ya abrió las carpetas de investi­gación para ver los factores de las agresiones a este extracto de personas.

“No quiero adelantarme a los hechos, lo más recomendable es esperar a que la fiscalía investigue para tratar de dar una respuesta más certera, además de no interrumpir las in­vestigaciones que desarrollan las autoridades. Hemos llevado una serie de conferencias, de actos en diferentes instituciones públicas y privadas en algunas escuelas del estado en el sentido de que en el seno familiar es donde debemos ver el desenvolvimiento de los hijos. No tengo la certeza de que esos menores estén metidos o no en algún ilícito, eso las autoridades correspondientes darán la información. Pero sí hemos realizado activi­dades en los centros educativos”, mencionó.

Respecto a los diversos ataques a policías aseguró que no se han realizado bajas por miedo a la situación que se vive en el estado y se continúa con un proceso de reclutamiento a la SSP. Adolfo Marín añadió que las bajas que se han presentado son aisladas y son por cuestiones familiares de los elementos. Sin embargo Adolfo Marín dijo que las investiga­ciones de los ataques se los dejan a la FGJE así como el saber si los elementos caídos tienen relación con el crimen organizado.

“Para que un elemento cause alta debe hacer sus exámenes de control y confianza, hasta el momento no tenemos evidencias claras en el sentido de que algún policía de los que han ejecutado haya estado inmiscui­do en algún ilícito, no puedo adelantarme porque yo no soy la autoridad que puede dar esa determinación. Lo claro es que se están dando todos los procesos de investigación a efecto de que se cuente con la veracidad de la información y se cuente con una situación real sin afectar a terceros por señalamientos”, añadió.

Adolfo Marín reiteró que no puede meter las manos al fuego por los casos de los elementos caídos y negar o confirmar la participación de policías con la delincuencia organizada. Reafirmó que las autoridades de investigación darán su veredicto en el momento oportuno.

“Las autoridades correspondientes están llevando los procesos que permitan dar los resultados sin señalamientos, no podemos hacer eso, se tienen que llevar a cabo todos los procesos y en su momento se dará una respuesta clara. Para que se presenten los resultados se comentará en la mesa estatal de construcción de paz para ver la posibilidad de que nos den alguna información relacionada con los hechos que han venido ocurriendo”, mencionó.

Finalmente Adolfo Marín reiteró que se hará una invitación al fiscal del estado, Fran­cisco Murillo Ruiseco, para asistir a dar un informe de resultado de investigaciones de estos ataques, además de otros que se han registrado en el territorio zacatecano.