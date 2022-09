Murillo y Marín no dan Resultados a la Ciudadanía: Adán González

“La Estrategia Sigue Siendo Mala”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente estatal del Frente Popular de Lucha (FPLZ), co­mentó a Página 24 Zacatecas que es muy lamentable la inseguridad que se vive en el estado y apuntó que se pueden anunciar muchos logros y acciones pero si no se tiene un resultado real es señal de que no se está caminando por el camino correcto.

“La gente tiene razón, si a los desplaza­dos los siguen sacando de sus casas y sus espacios donde laboran es un hecho que la estrategia está fallando. Creo que más que hacerlo mediático, anunciar que se va a reforzar el estado, se deben hacer acciones que en verdad den resultados. La estrategia sigue siendo mala, el gobierno tiene que hacer nuevos planteamientos”, añadió.

El dirigente añadió que se pueden realizar cambios de altos mandos, sin embargo si no hay acciones propias se rompe una línea vertical.

“Los cambios son buenos porque puede llegar gente con nuevas ideas y busque nue­vos mecanismos de cómo evitar o hacer que la inseguridad se reduzca. No se descarta el cambio del titular de Seguridad, Adolfo Marín, considero que un cambio puede significar cosas importantes para ver si es posible combatir esta situación tan fuerte”, comentó.

Adán González señaló que no existe un solo día en que los medios de comunicación informen de asesinatos en el territorio estatal y por ello urge un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Es el mismo caso para la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), lamentable­mente esta institución también es un órgano que deja mucho que desear, en caso personal he tenido dos o tres problemas de años, uno tiene más de 10 o 12 años y no he tenido resultados. Uno quiere pensar que a la demás gente hasta donde la llevan, la mayor parte de los casos quedan sin investigar, al menos eso dicen las propias personas”, finalizó.