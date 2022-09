Los Desaparecidos, Otra Papa Caliente Para David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Yo estaba en México en 2014. Los familiares de los 43 se comunicaron conmigo. Personas muy humildes que no sabían qué hacer y lloraban. Y hoy los veo muy bien organizados. Les dije esos días: ‘No lloren. Lloren en casa. Pero afuera den miedo al gobierno, que es sordo, ciego y mudo. Ustedes exijan al gobierno. Únanse con otros que quieran ayudarlos. No formen un grupo chiqui­to y de llantos. Pónganse exigiendo y abracen a los que vienen a ayudarlos. Luego vinieron a Argentina y les dije: No aflojen. Exijan al gobierno, que es el que tiene que disponer la búsqueda de esos 43 jóvenes, niños prácticamente que se los tragó la tierra. Alguien los mató y algunos sabrán donde están y hay que exigir que les digan para, por lo menos, abrazar los restos mortales. Una abuela cuando recibe los restos, los huesitos, los besa y dice: ¡Por fin estás conmigo!”: En­riqueta Estela Barnes viuda de Carlotto.