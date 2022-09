El Fiscal es Simplemente un Contador de Homicidios: Saúl

“No Resuelve ni una Investigación, al Menos esa es la Percepción”

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del municipio de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, aseguró a Página 24 Zacatecas que en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) existe una gran deficiencia en otorgar resultados a la ciudadanía, a tal grado que la institución se ha convertido en un simple contabilizador de homicidios.

“No ha habido ninguna investigación que se resuelva o al menos esa es la percepción. No habrá un departamento de comunicación social o algo que informe sobre las muchas carpetas de investigación que no están con­cluidas o que al menos nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan concluido. La ciudadanía requiere que se informe del trabajo que se está realizando”, comentó.

Saúl Monreal apuntó que a pesar de que exista más presencia de elementos de diversas corporaciones en las calles si no existen resultados en las investigaciones no abona a combatir la mala percepción de seguridad, además de que hay un ambiente de impunidad.

“Yo por eso he dicho y he insistido en que el tema de la seguridad es integral, incluso se debe de integrar el poder ju­dicial porque muchas de las veces, con el argumento de malas integraciones de averiguaciones previas o de carpetas de investigación, liberan a delincuentes y a veces es necesario que el presidente del Tribunal Superior de Justicia esté para dar cuenta de lo que se está haciendo dentro del Poder Judicial”, añadió.

El alcalde apuntó que el fiscal es una de las deficiencias en el sistema y que la clave para que haya credibilidad es que haya resultados por parte del fiscal, Francisco Murillo, y la FGJE.

“Pareciera que no hay resultados, parecie­ra que se están archivando todas las carpetas de investigación y eso es gravísimo porque entramos en una etapa de impunidad y eso no le conviene a Zacatecas. El fiscal ya tiene cuatro años y nosotros esperamos que ya se den resultados”, finalizó.