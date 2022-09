Julio César Chávez Exige Cárcel Para Enrique Flores por Fraude de 322 mdp

Su Antecesor Debe 139 mdp al IMSS y 183 mdp al SAT

Por Nallely de León Montellano

Ante la deuda de 183 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Ayuntamiento de Guadalupe se encuentra bajo la amenaza de una posible retención de las participaciones para este año, lo cual pone en riesgo la estabilidad del municipio, y de un poco más de mil 800 servidores públicos internos.

Así lo informó el presidente municipal, Julio César Chávez Padilla, quien arreme­tió en contra de Enrique Guadalupe Flores Mendoza, al asegurar que la problemática financiera que enfrenta el municipio se debe a los actos de corrupción cometidos durante su administración como presidente munici­pal, en el periodo 2016-2018.

Detalló que, además de los 183 millones de deuda con el IMSS, el Servicio de Ad­ministración Tributaria (SAT), observó el faltante de 139 millones de pesos del Im­puesto Sobre la Renta (ISR), los cuales están en riesgo de ser retenidos por la autoridad fiscal, por lo que, dijo, en este momento, está buscando todas las posibles soluciones que pudieran ser favorables.

“Son 180 millones de deuda que hoy sufre Guadalupe al IMSS, son 129 millones de pesos del ISR que sí retuvo y no enteró, eso se llama defraudación fiscal, entonces espe­ramos y exigimos que se cumpla la ley, que el señor responda porque está causando una crisis no solamente a esta administración, sino a las futuras”, señaló.

El alcalde Guadalupense recordó que con base en el nuevo decreto publicado por el SAT el pasado 1 de septiembre sobre reque­rimiento de pagos fiscales administrativos, el Ayuntamiento se encuentra a contrarreloj para resolver este conflicto financiero.

“Estamos en un hilo, yo he tenido reu­niones en Secretaría de Finanzas, estamos haciendo esfuerzos, pero la verdad es que estamos hablando de 300 millones de pesos sólo del IMSS y del SAT, realmente es la mitad del presupuesto de la administración”, comentó.

Ante esto, Chávez Padilla señaló que la solución es que Enrique Flores responda y regrese el dinero requerido por el SAT o bien, asuma una sanción de cárcel, puesto que no hay un destino justificable de la cantidad mencionada.

“Que lo metan a la cárcel, y que el SAT haga responsable a la persona, y que no se afecte a los mil 800 trabajadores y a los 210 mil habitantes del municipio, esa es la solu­ción, la justicia, estamos a tres años de que hicimos las denuncias y estamos esperando a que el señor responda, no hay para donde hacerse”, agregó.

Finalmente, con base en lo anterior refirió que el panorama del municipio para este fin de año es crítico, y resaltó que no se trata de un asunto de partidos políticos, pues re­conoció el trabajo de Judith Guerrero como ex alcaldesa de la capital y de Pepe Haro, ex alcalde de Fresnillo, quienes son militantes del PRI y no dejaron deudas fiscales en sus administraciones.

“No es de partidos, lo digo con claridad, ellos pertenecen al mismo partido del hoy dirigente estatal del PRI Enrique Flores, lo hicieron bien, y este señor lo hizo pé­simamente mal, es inconcebible que siga cobrando de los impuestos del pueblo cuando ni siquiera pudo cumplir con su responsabilidad de lo que retuvo”, concluyó.