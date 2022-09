Mi Jardín de Flores

David Sigue Perdiendo Batallas Ante el Narco “Organizado e Inteligente”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘He impulsado y lo seguiré haciendo, el juicio a expresidentes. He repetido que a Felipe Calderón no he de soltarlo hasta que lo agarren y pague con cárcel sus muchos crímenes. Peña Nieto, en tanto que, es corresponsable de la suerte sufri­da por los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene también una deuda pendiente con la Nación’: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 29 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿CUÁNTAS VIDAS más costará la cerra­zón de don David Monreal de no combatir a los Malos Organizados, empleando la inte­ligencia?, don David mismo ha reconocido que los Malos, además de ‘organizados son inteligentes’, ¿acaso nos está mandando la señal de que no va a poder con ellos?

POR MÁS que le doy vueltas al asunto no entiendo la manera de gobernar de don David, quien en campaña prometió una cosa y está haciendo todo lo contrario: a poco más de un año de haber arribado a Palacio de Gobierno, su administración se nota peor que el primero de don Alejandro Tello.

-HÍJOLE, madre Teresa, cuánta verdad asoman sus comentarios: ¿cuántos policías más serán asesinados con alevosía y ventaja, antes de que ‘El Deivis’ entre en razón y gobierne con inteligencia y limpie la policía para regresarnos la paz, atraer inversiones, combatir la corrupción y terminar con la im­punidad, como nos lo prometió en campaña rumbo a la Casa de los Perros?

“HOY, hace unos minutos me reclamó doña Inés: ‘¿Ya vio doña Petra que su ‘Deivis’ vale para puras vergüenzas? Ayer le mataron a seis policías y el muy idiota se fue a México a tomarse una foto con el secretario de Gobernación, y posó son­riendo, perdón, pero eso es una burla, una auténtica traición: maten a seis policías y el irresponsable posa enseñando la mazorca el muy cabrón!’, doña Inés no dijo más se fue echando lumbre, tanta que ni siquiera esperó su cambio.

“ESTA ES como la cuarta ocasión que me reclama airadamente y…

-PERO ¿por qué? Si usted ni siquiera trabaja en el gobierno-.

-ES QUE ella me reclama porque siempre le dije: Doña Inés, corra la voz, el bueno pa’la gubernatura es ‘El Deivis’, ya nos dijo que él sí nos va a regresar la paz, traerá inversiones, combatirá la corrupción y aca­bará la impunidad, entonces cada vez que le viene en gana, me lo recuerda y me culpa de haber cambiado su intención de votar por la Claudia que, según ella, estaría haciendo mejor su trabajo.

“Y TAMBIÉN me dijo: si su pinche ‘Dei­vis’, no puede ni siquiera darles seguridad a los policías, ¿nos dará seguridad al pueblo? No lo creo, y va a ver usted la chinga que nos espera los próximos cinco años”.

-BUENO, yo creo que doña Inés -dice don Roberto- razón no le falta para des­potricar contra ‘El Rey David’, recuerden que cuando secuestraron virtualmente a su hijo le bajaron 50 mil pesos, pues la policía estatal ni siquiera atendió el caso.

“EN CUANTO a los asesinatos, también tiene razón: han venido a la alza, como los policías ejecutados: ¡seis de un sólo golpe y tres heridos!, esto ni con Alex había su­cedido.

“AHORITA, en este momento, me infor­man que los calerenses tienen tanto miedo que muchos no han salido de sus casas, esto lo manejó hasta la prensa internacional, la matazón de policías le dio vuelta al mundo en pocos segundos, por lo que Zacatecas ya tiene fama de ser tierra de narcos y asesinos, así como de políticos rateros, ¿alguien sabe dónde anda Alex? ¿Dónde está y cómo se mantiene él y su familia, si dijo que él no era un hombre rico y que terminando su quinquenio se iba a poner a trabajar de in­mediato para mantener a su esposa e hijos, y qué ha pasado?”.

-PUES que yo sepa, don Alejandro sigue en Los Ángeles, California y sin trabajar, ¿cómo le hará?-

-ÉCHELE LÁPIZ, madre Teresa, ‘El Rey David’ sigue diciendo que ‘El RaTello’ tenía un déficit de dos mil 900 millones en su último año de desgobierno, o sea puede vivir el resto de su vida sin trabajar sin problema alguno, hasta la vigésima generación-.

-PERO REGRESANDO con los asesina­tos de policías en Calera de Víctor Rosales: no sólo fueron seis los asesinatos, sino tres heridos más, y pa’acabarla de amolar, no hubo detenidos. No tienen ningún plan de seguridad, era para que ejercieron un cerco alrededor de la unidad deportiva y de inme­diato echar a volar los helicópteros, cerrar carreteras, etcétera.

“PERO ESTÁ visto que, como bien dice la madre Teresa, ‘tenemos una policía de caricatura y los mandos no son mandos, son menos que nada: un general que nunca fue a la guerra, un fiscal que se dedica a borrar las huellas que dejaron las corruptelas de Alex, y que ha dado muestras de que pro­curar justicia no va con él, ¿cuánta gente ha advertido que Francisco José Murillo Ruiseco es un fabricante de delincuentes, que tortura Inocentes, que les siembra armas y drogas?”.

-¡ESO! Y lo acaba de recordar nueva­mente el Ernesto González Romo, diputado morenista, pero de nada sirve porque el pelón del Francisco Murillo tiene el apoyo de ‘El Deivis’. Nomás imagínense, diputado por el mismo partido y no hacerle caso… perdón por la expresión, madre Teresa, don Roberto, pero son chingaderas, ya hasta estoy pensando que el Murillo, y el Marín son novios de ‘El Deivis’; he sabido de esos casos raros y extraños, recuerden cuánto quería la Benjamina Medrano Quezada a ‘El Deivis’, ¿no hasta lo hizo subir al escenario, lo abrazó, casi lo besa y ahí reconoció pú­blicamente que gracias a él era lo que era?

“Y ¿QUÉ PASÓ?, que luego la Benjami­na lo cambió por ‘El Pinocho de Bernárdez’, ‘El Deivis’ aguantó vara, pero en cuanto llegó a la gubernatura, se la cobró y ahora la Benjamina anda a salto de mata: esos son amores perros”.

-¡AY DOÑA Petra!, hoy viene usted muy fantasiosa, muy ocurrente-.

-MMM… madre, ¿cuántas cosas no nos enseñan las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y ¿qué me dice del Imperio Romano? Casos de perversión antiquísimos pero muchos muy actuales-.

-PUES SÍ, pero ahora son otros tiempos más civilizados…

-ENTONCES dígame usted que le pasa a ‘El Deivis’: el Murillo Ruiseco es parte de la ‘herencia maldita’, sin embargo lo quiere más que a la niña de sus ojos; cuando hay críticas contra ‘El Yéneral’, el Adolfo Marín, se molesta mucho y luego hasta dice que son los periodistas los que tienen nexos con el narco, a ver: ¿por qué calumnia?, para ocultar sus pecados, ¡pero hay un Dios!

-CON EL perdón de usted, pero se lo reitero: hoy amaneció muy fantasiosa, doña Petra-.

-PUES SERÁ el sereno, pero mí hipótesis tiene fundamento o usted dígame: ¿Por qué ‘El Deivis’, no cesa al Murillo Ruiseco y al Adolfo Marín, y por qué luego de querer tan­to a la Benjamina ahora la persigue, a ver?-.

-ESO SOLAMENTE lo saben Dios y ellos, ¿podemos cambiar de tema?

“¡David, Para ya Esta Masacre!”, es el Clamor

–PUES AYER -toma la palabra don Roberto- se dieron vuelos los narcos, andu­vieron como Juan por su casa secuestrando, torturando y matando gente. No sólo fueron seis los policías asesinados y tres los heri­dos, sino que anduvieron matando hombres y mujeres en Jerez, Guadalupe y Loreto.

EN JEREZ, en la comunidad Órganos asesinaron a balazos a dos personas; aquí como en Calera de Víctor Rosales, tampoco hubo detenidos.

EN GUADALUPE, a plena luz del día y con muchos testigos oculares, matones a sueldo al filo de las 5:00 de la tarde llegaron a una casa ubicada en la calle Lucio Tercero, fraccionamiento Real de San Gabriel, y sin más acribillaron a una mujer, de la que no dieron más información. Tampoco hubo detenidos.

EN LORETO, secuestraron a un hombre, lo ataron de pies y manos, lo torturaron, lo asesinaron a balazos y fueron a tirar su cuer­po en un camino de terracería que conduce a la comunidad Hinojosa. Tampoco aquí hay detenidos.

BUENO, nomás para comprobar que tenemos unos jefes policiacos que valen chetos, en Fresnillo un solitario ‘RaTello’, pistola en mano llegó a la gasolinera Molver, y asaltó al despachador de gasolina, al que le robó más de seis mil pesos en billetes de varias denominaciones, para luego alejarse de la gasolinera en una vieja camioneta Nissan, en la que había llegado a cargar 100 pesos de combustible.

EL ASALTO fue a las 11:00 de la maña­na, y la policía no lo pudo detener a pesar de buscar a una camioneta muy singular. ¡Ca­rajo, ni que se los hubiera tragado la tierra.

POR ESO la consigna de los zacatecanos es: “¡David, para ya esta masacre!”, pero ‘El Rey David’ pareciera estar ciego, sordo y mudo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.