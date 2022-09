David Monreal no Está Dando Buenos Resultados a la Sociedad: José Santos

“Le Falta Estrategia Para Combatir el Crimen, se Está Autoengañando”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, José Santos Cervantes, activista y miembro del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), remarcó que la crisis de inseguridad continúa siendo un tema pendiente, tanto para las auto­ridades de los tres niveles de gobierno, como también para la propia sociedad civil. Lamentó que las formas en que se manifiesta la violencia son cada vez más comunes y gozan de total impunidad. Destacó que los recientes ataques en con­tra de elementos policiacos, tan sólo seis en el municipio de Calera, son resultado de la falta de estrategia para contener este tipo de delitos de alto impacto, con todo y a pesar de las cifras positivas que presenta la Federación.

Santos Cervantes, lamentó que los cam­bios no se perciban como se esperaba, a más de un año de la actual administración estatal y cuatro de la federal, sino que al contrario la entidad sigue posicionada dentro de las cifras negativas, como en la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía. Expuso que diversas organi­zaciones y especialistas han cuestionado la permanencia en el cargo de diferentes áreas de gobierno, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dirigida por el general Adolfo Marín Marín. “Lamen­tamos que a pesar de todo el apoyo que ha recibido el gobierno estatal por parte de la Federación, no ha tenido impacto en la ciudadanía, seguimos sosteniendo dentro del Frente Social, que esto se debe a la falta de coordinación de los respon­sables de la seguridad pública, ellos ya demostraron una ineptitud a toda prueba, no sé porqué los mantienen ahí, porque además ni siquiera conocen la realidad o el territorio de Zacatecas. Entonces, de qué sirve que manden más elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejér­cito Nacional, si no hay esa coordinación. Esto viene desde los gobiernos anteriores donde hubo corrupción, es algo que no se atreven a tocar”.

“Entonces no será efectivo el trabajo de las Fuerzas Armadas, no se notará que disminuyan los índices delictivos como en otros estados, Se necesita, por un lado que se cambie a estos funcionarios que son responsables de la seguridad pública y que también cambien la actitud del propio gobierno del estado, pues el gobernador se autoengaña y vive en otras condiciones, no ha podido coordinar entre las fuerzas locales ni tampoco entre las diferentes fuerzas sociales, ni con la Legislatura o los presidentes municipales. Entonces un tipo de gobierno así no podrá dar resultados concretos a la sociedad”, mencionó