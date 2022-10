Mi Jardín de Flores

Zacatecas Sigue Llorando Lágrimas de Sangre

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“De qué sirve que manden más elemen­tos de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejército Nacional, si no hay esa coor­dinación. Esto viene desde los gobiernos anteriores donde hubo corrupción, es algo que no se atreven a tocar. Entonces no será efectivo el trabajo de las Fuerzas Armadas, no se notará que disminuyan los índices delictivos como en otros es­tados, Se necesita, por un lado que se cambie a estos funcionarios que son res­ponsables de la seguridad pública y que también cambien la actitud del propio gobierno del estado, pues el gobernador se autoengaña y vive en otras condiciones, no ha podido coordinar entre las fuerzas locales ni tampoco entre las diferentes fuerzas sociales, ni con la Legislatura o los presidentes municipales. Entonces un tipo de gobierno así no podrá dar resultados concretos a la sociedad’: José Santos Cervantes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 30 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Cabeza Certera

DESGRACIADAMENTE, la cabeza principal de la portada de hoy viernes 30 de septiembre, de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es muy certera:

“ZACATECAS Llora Lágrimas de Sangre”.

Y VEMOS esas imágenes tan evidentes que lo demuestran: esposas, hijos, familiares y compañeros de los seis policías que fueron ultimados cobarde y alevosamente al estar ejercitándose en una unidad deportiva, del laborioso municipio de Calera de Víctor Rosales, no podemos más que unirnos a su dolor, un dolor profundo que pagan justos, por pecadores.

-SÍ MADRE Teresa, pecadores, pero además cómplices del narco: la unidad de inteligencia de la Sedena y de la Guardia Nacional, deberían de investigar quiénes son esos ‘pecadores traidores’ que vendieron la plaza al narco en el quinquenio anterior llamado ‘Trabajamos Diferente’, que se ha extendido a la ‘Nueva Gobernanza’-.

-COINCIDO: los elementos de Ejército Nacional Mexicano, la Guardia Nacional, y los policías de los tres niveles de gobierno que están en Zacatecas, son más que lo que tienen los narcos, pero con el que no coincido es con ‘El Rey David’, de que los narcos son ‘inteligentes’, porque si lo fue­ran esa inteligencia la utilizarían en hacer el bien, no para arrancarles la vida a miles de personas, esto no es ser inteligente sino perverso, que es lo que son, esos asesinos y envenenadores-.

-CIERTO, además lo que están haciendo los narcos -responde doña Petra-, es traición a la patria: asesinan y envenenan a nuestra juventud y a quiénes les da la gana: siem­bran veneno en lugar de alimentos, entonces ¿dónde está la ‘inteligencia’, que les reco­noce ‘El Deivis’?, son traidores a la patria.

“ESTARÍA bien que mi ‘cabecita de al­godón’ revalidara la pena de muerte contra esos desgraciados narcotraficantes, como lo hacen en otras partes de mundo, como por ejemplo en Singapur, en donde para no gastar en balas, los ahorcan”.

-PERDÓN, doña Petra, pero yo no estoy de acuerdo con usted, nosotros tenemos nuestras propias leyes, lo importantes es que nuestros gobernantes las cumplan y las hagan cumplir, como lo juramentan cuando toman un cargo importante en el gobierno, sobre todo de elección popular, pero estamos viendo que esa protesta de ley que hacen de ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la local y las leyes que de ambas emanen’, es puro bluf-.

-CIERTO, aquí tenemos a ‘El Rey Da­vid’, que ‘prometió regresarnos la paz y la seguridad, atraer inversiones, combatir la corrupción y acabar con la impunidad’, y fue puro cuento: atole con el dedo, nos engañó vilmente a todos los que votamos por él creyendo que, porque era candidato de Morena iba a poner en alto la Cuarta Trans­formación, pero no fue así y ahora resulta que ya ni siquiera la abandera y menciona, la sacó de su diccionario y la suplió por la mamada es de la ‘Nueva Gobernanza’, no se vale-.

-PUES USTED, don Roberto, inició la cadenita: usted me convenció de renunciar al PRI y pasarme a Morena-.

-Y YO dejé el PAN porque doña Petra me convenció. Ahí está que votamos por don David, y así nos fue: la violencia y la inseguridad van al alza, no hay inversiones, no hay lucha contra la corrupción, no acabó con la impunidad y estamos cada vez peor-.

-UYYY MADRE Teresa, pero a los íntimos amigos de él les fue peor: no sólo votaron por ‘El Deivis’, sino que le andu­vieron promocionando su candidatura, le metieron dinero en efectivo y en especie a su campaña, y ahora ya ni les habla… ¡se chingó la Francia!

¿Por qué tan Soberbio?

-LO QUE yo no acabo de comprender es por qué don David está lleno de soberbia, los cargos públicos son para servir a la gente, al pueblo, pero eso él no le entiende: ya tiene más de un año y su gobierno camina como los cangrejos: para atrás, pero sin ver.

“YO CONOZCO la trayectoria de don José Santos Cervantes, un líder muy con­notado de izquierda, quien se alegró cuando don David ganó la elección para goberna­dor, claro, por Morena y por la arrolladora popularidad enorme de nuestro presidente, don Andrés Manuel López Obrador, como ha quedado demostrado, por lo que ahora me sorprende una crítica que le hace y tiene mucho valor por ser constructiva.

DICE don José Santos:

‘DE QUÉ sirve que manden más elemen­tos de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejército Nacional, si no hay esa coor­dinación. Esto viene desde los gobiernos anteriores donde hubo corrupción, es algo que no se atreven a tocar.

‘Entonces no será efectivo el trabajo de las Fuerzas Armadas, no se notará que disminuyan los índices delictivos como en otros estados, se necesita, por un lado que se cambie a estos funcionarios que son responsables de la seguridad pública y que también cambien la actitud del propio gobierno del estado, pues el gobernador se autoengaña y vive en otras condiciones, no ha podido coordinar entre las fuerzas locales ni tampoco entre las diferentes fuerzas so­ciales, ni con la Legislatura o los presidentes municipales. Entonces un tipo de gobierno así no podrá dar resultados concretos a la sociedad’.

-ÁNDELE -dice doña Petra-, qué chinga le puso el José Santos a ‘El Deivis’: ‘¡Tenga para que aprenda!’, diría mi cabecita de algodón-.

Ayer Jueves, al Menos dos Asesinatos

“PUES el narco sigue muy activo, ayer jueves, en Guadalupe, asesinaron a un hom­bre e hirieron a dos más; el ataque sucedió alrededor de las 10:00 de la noche, en la es­quina de la avenida Granada con el Kínder Carmen Villegas, la colonia La Comarca, en la Zacatecana que estaba de fiesta, por lo que los balazos se confundieron con los cohetes.

Y LA gente reaccionó hasta que vio a tres hombres tirados en el piso en un océano de sangre: uno de ellos murió en el lugar y los otros dos, heridos gravemente, fueron trasladados al hospital más cercano por paramédicos de la Cruz Roja.

AHÍ MISMO, en Guadalupe, pero en la comunidad El Bordo, una mujer que caminaba a plena luz del día, por la calle Morelos, fue asesinada a balazos.

¿DETENIDOS? No, no hubo detenidos en ninguno de los dos ataque armados. Este gobierno sigue inédito.

-¡AVE MARÍA Purísima! Creo que ya es­tamos peor que en la guerra Rusia-Ucrania.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.