Mi Jardín de Flores

Gobierno Inepto y Narco “Organizado e Inteligente”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La Secretaría de Seguridad Pública necesita ya un relevo emergente, a efecto de que la situación pueda caminar y mejorar, porque es una situación que requiere tiempo para replantear e ir al escenario para pedir los recursos correspondientes’: Alejandro Rivera Nieto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 31 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Esta es una Horrible Pesadilla de más de Seis Años

ES DANTESCO, horrible, Zacatecas ya no aguanta más, estamos sufriendo un horrible pesadilla desde hace más de seis años y no podemos despertar o, mejor dicho, no nos dejan despertar, ¿qué está pasando? -PUES QUE ‘El Deivis’ nos salió sello, madre Teresa -contesta doña Petra-. Estamos peor que con el “RaTello”, porque en un año y cacho aumentó la violencia, no hay seguridad, la educación está por los suelos, la corrupción va en aumento y la impunidad sigue al alza: en Zacatecas cualquiera puede matar, robar, secuestrar y no existe castigo alguno, pues por lo regular nunca saben el nombre del criminal o bien las autoridades reciben sus buenos moches para darles credencial de impunidad, como lo hacen con los narcos, esa es una verdad de a kilo, sin quitarle ni ponerle gramos, es derecha la fl echa-.

-POR ESO el narco -interviene don Robertoanda desatado: compró la plaza y puede matar a quien quiera y no pasa nada. Como prueba a esto que siempre lo hemos comentado aquí en nuestro espacio, están los recientes y cobardes asesinatos de seis policías y lo que ayer publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas: el triple asesinato de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (UTZAC): FRANCISCO JAVIER García. JUAN GENARO Ramírez y, JOSÉ CARLOS Ramírez.

TRES HUMILDES jóvenes, que pintaban bien para ser excelentes profesionistas “producto de la cultura del esfuerzo”, pero que unos cobardes envenenadores les arrancaron la vida con alevosía y ventaja.

LOS TRES jóvenes estudiantes eran como nosotros, de extracción humilde, nacidos en Saucito, una comunidad perteneciente al municipio de Pánfi lo Natera, que colinda con el vecino estado de San Luis Potosí, y que con gran esfuerzo estudiaban en la UTZAC.

LOS MUCHACHOS fueron asesinados a balazos al fi lo de las 10:00 de la noche, del pasado jueves en el fraccionamiento La Comarca, en la cabecera municipal de Guadalupe, zona conurbada con la capital del estado.

A ESA hora, los alarmados vecinos del lugar al escuchar una serie de balazos y ver que tres personas caían al piso, formando un gran charco de sangre, llamaron al Sistema de Emergencia 911, reportando los hechos y a los pocos minutos llegaron paramédicos que, al auscultarlos, vieron que uno de ellos ya había muerto, mientras que los otros dos jóvenes, aún respiraban y cuando eran trasladados en una ambulancia al hospital más cercano, desgraciadamente, murieron.

ESTO QUE les comentó tanto la Secretaría de Seguridad Pública, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, léase Adolfo Marín Marín y Francisco José Murillo Ruiseco, respectivamente, intentaron ocultarlo, pero no contaban conque el presidente municipal de Pánfi lo Natera, Fredy González escribió en Facebook:

‘LAMENTAMOS profundamente las pérdidas de los jóvenes estudiantes de la comunidad del Saucito, Francisco Javier García, Juan Genaro Ramirez y José Carlos Ramirez.

‘NOS UNIMOS a la pena que embarga a amigos y familiares, deseamos pronto consuelo y brindamos todo nuestro apoyo, solidaridad y afecto’.

“ENTONCES, gracias al alcalde fue como nos enteramos del triple y cobarde asesinato de los tres estudiantes, y se armó un pedorrón tremendo que sigue dando la vuelta al mundo, provocando reacciones como:

‘¡QUÉ MIEDO ser estudiante en Zacatecas!’.

‘¿AQUÍ CUÁL fue el delito señor gobernador David Monreal Ávila?, ¿ser foráneo?, ¿tener ganas de salir adelante y cumplir sus sueños? Porque mientras los gobernantes dormían plácidamente, en la comunidad de sus lujosas casas, repletas de seguridad, toda una comunidad buscaba entender cuál fue el delito de estos muchachos’.

‘HERMANO foráneo, cuídate mucho, cuídate siempre, qué miedo ser un estudiante en Zacatecas, qué miedo salir de tu casa y no saber si regresarás vivo’.

“PERO no sólo fueron estos tres cobardes asesinatos, sino que los narcos siguieron impunemente desatados y cometiendo más homicidios a balazos:

EN FRESNILLO, cometieron dos asesinatos a pleno sol: a eso de las 5:45 de la tarde, en la calle Aztlán, colonia Ampliación Azteca, a balazos asesinaron a dos hombres. Aquí tampoco hubo detenidos, como sucedió en el asesinato de los estudiantes.

EN LORETO, también se cometieron dos asesinatos: el primero sucedió alrededor de la 1:00 de la madrugada, en la calle Rafael Ávila Camacho, colonia Viñedos: cuando la víctima se dirigía a su casa a descansar fue acribillado. No hay detenidos.

MÁS TARDE, ahí mismo en Loreto, que por cierto está de fi esta, a eso de las 10:15 de la mañana, a pleno sol, un hombre que caminaba por la calle Batalla de Zacatecas, colonia San Marcos, fue ejecutado a quemarropa. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

Y, EN Fresnillo, dos individuos que descansaban la siesta en su propia casa ubicada en la calle Camilo Torres esquina con Mártires de Almoloya, colonia Emiliano Zapata, fueron visitados por miembros del crimen ‘organizado e inteligente’, como lo reconoce el gobernador David Monreal Ávila: echaron la puerta abajo, entraron y les dispararon; las dos víctimas las dos víctimas cayeron al piso, mientras los narcosicarios huían con sospechosa facilidad, poco después de las 2:00 de la tarde; afortunadamente a los pocos minutos paramédicos de Remeza los trasladaron al hospital del IMSSS, donde expertos cirujanos y enfermeras hacen todo lo humanamente posible por rescatarlos de las garras de la muerte. No, tampoco en este doble atentado hay detenidos.

-QUÉ SOSPECHOSO y extraño, nunca, nunca detienen a los Malos Organizados infraganti-.

-PUES ASÍ es la movida, por eso dice el Ernesto González Romo, diputado por Morena, que el FrancIsco José Murillo Ruiseco se la pasa fabricando delincuentes a base de tortura, ¿para qué? Para no irse en blanco presumir dos que tres asesinatos resueltos, de cien impunes-.

Los Desaparecidos

COMO LOS asesinatos, los desaparecidos siguen en aumento, hoy nuestro Diario Página Zacatecas publica varias Cédulas de Búsqueda; están desaparecidos:

JOSÉ ANTONIO LOERA HERRERA de 24 años, quien desapareció el 21 de septiembre de 2022, en Guadalupe, Zacatecas.

JESÚS MEDEL de 42 años, desaparecido el 29 de septiembre de 2022, en Fresnillo, Zacatecas.

CECILIO ALCÁNTAR ARÉVALO 50 años, quien desapareció el 30 de septiembre de 2022, en Zacatecas, Zacatecas.

ARTURO ESPARZA CAMPOS de 29 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 29 de septiembre.

¿QUÉ LES parecen las desapariciones?

-SON VERDADERAMENTE alarmantes, al paso que vamos estamos llamados a ser un estado fantasma-.

-TAMPOCO exagere, doña Petra; lo que me preocupa mucho es que detractores culpan al presidente don Andrés Manuel López Obrador, cuando los directamente responsables son tres: don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; don Francisco José Murillo Ruiseco, fi scal general de Justicia, y el señor general don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, ahí es donde deben de conducir sus crüticas-.

-Y LOS indolentes diputados, madre Teresa, los indolentes diputados también son responsables además del Arturo Nahle, titular del Poder Judicial, que sabe perfectamente bien que autoridades policiacas están ligadas al narco, sólo que se queda callado como momia y…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.