Bajó la Vacunación a Perros y Gatos Contra la Rabia: UAZ

Faltó Publicidad en Medios de Comunicación: Óscar Alejandro Reyes

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de proteger a los perros y gatos contra el virus de la rabia, desde hace una semana autoridades de la Facultad de Veterinaria de la Secretaría de Salud, en conjunto con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), emprendieron la campaña anual de vacunación antirrábica, en diferentes colonias y centros de salud de todo el estado.

Desde las 9:00 de la mañana de este sábado, se instaló un módulo de vacunación contra la rabia en la Casa Municipal de Cultura, cuyo servicio gratuito fue otorgado por estudiantes de Veterinaria quienes cuentan con la experiencia necesaria para aplicar este tipo de dosis.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Oscar Alejandro Reyes Raygoza, estudiante del quinto semestre de Veterinaria de la (UAZ), detalló que dicha campaña tiene ya una semana de haber arrancado, por lo que este sábado fue el último día de servicio en todo el estado.

Lamentó que, en comparación con los últimos dos años, la afluencia de personas interesadas en proteger a sus mascotas contra este virus ha sido baja, con un promedio de 130 vacunas por día durante la campaña, mientras que en años anteriores el promedio de vacunas era de 260 a 300.

Comentó que la baja afluencia de gente con sus mascotas, pudo ser debido a la falta de promoción de la campaña, ya que, de igual forma, a diferencia de años anteriores, la campaña de vacunación no ha llegado a la mayoría de personas con animales caseros, debido a la falta de trabajo de difusión.

“Por ejemplo yo que soy partícipe de la campaña, no he visto ninguna publicación por ejemplo en Facebook, ni en los noticieros, y en la radio solamente en las mañanas, pero en ese horario la gente está en el trabajo y no puede traer a sus mascotas”, mencionó.

El futuro médico veterinario, resaltó la importancia de que los propietarios de perros y gatos protejan a sus mascotas contra este virus, ya que es altamente mortal y puede darse en situaciones inesperadas, especialmente en gatos, que son animales que tienden a salir a la calle con mayor frecuencia.

Expuso que, desde el año 2006, no se había dado ningún caso de rabia en el estado, hasta el año pasado en el municipio de Guadalupe, donde se registró el caso de un gato con rabia, cuya propietaria fue contagiada y se recuperó con el tratamiento debido.

“Es porque a muchos animales los dejan salir, comen ratas, pájaros y otros animales ferales que tienen rabia, por eso es mejor mantenerlo a raya”, agregó.

Si bien, la enfermedad no es fácil de contagiarse entre los humanos, Reyes Raygoza, subrayó que es de suma importancia proteger la salud de las mascotas, cuando es inevitable el contacto con otros animales, por lo que, llamó a propietarios de perros y gatos a acudir a los módulos de vacunación gratuita que promueven las autoridades de salud.