Inseguridad es una Herencia Maldita que Tenemos en Zacatecas Desde Hace Tres Décadas: David Monreal

“Empezó con Arturo Romo Siguió con Ricardo Monreal…”

Por Benny Díaz | Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, fue uno de los mandatarios invitados a la toma de protesta de Tere Jiménez Esquivel y en “atropellada” entrevista banquetera afirmó que “la inseguridad es una herencia maldita que tenemos en Zacatecas desde hace tres décadas”.

Ante la aglomeración de periodistas, el mandatario del vecino estado se abrió paso con sus escoltas que trataban de blindarlo y de meterlo lo más rápido posible al Palacio Legislativo para que ya no tuviera que responder las preguntas incómodas sobre Zacatecas, que es considerada una de las entidades más violentas y del que incluso Estados Unidos alerta a sus ciudadanos para que ni se paren por ahí, porque además de la violencia e inseguridad tiene el municipio más peligroso de México, como es Fresnillo, de donde es originario el clan Monreal Ávila.

“Puedo decir en concreto que Zacatecas, según el comportamiento del crimen, como se mide (no dijo dónde) es el único estado de la República que ha logrado la contención y disminución del delito, Esto se hace mes por mes, y desde que arribé al mandato, de manera progresiva, ha disminuido, excepto en abril, en el que no pudimos pero todos los meses tengo la mesa de construcción de paz y en septiembre hubo 201 homicidios, además reducimos el secuestro, ya no hay en este momento, redujimos ese comportamiento, también el asalto a mano armada y ahora hay cero impunidad, todos son sentenciados”.

El mandatario emanado de Morena negó saber si los delincuentes de altos vuelos viven en Aguascalientes, como lo declaró hace tiempo.

“Ni sé si vivan acá, lo que digo es que el delito no tiene límites ni fronteras, ahora el comportamiento es que lo estamos viendo en toda la República, de eso se pueden dar cuenta”, afirmó.

Página 24 le cuestionó sobre si hay coordinación con su hermano Saúl, alcalde de Fresnillo, ya que todos los días hay muertos en ese municipio a consecuencia del crimen organizado, pero se hizo el sordo y volteó hacia otro lado.

Lo que sí dijo que es que es importante que en todos los estados, sobre todo los que tienen vecindad con el que gobierna, haya coordinación y le salió aquello de que los zacatecanos creen que Aguascalientes todavía les pertenece como municipio porque “el origen de este estado es que nos une el nacimiento, hay hermandad de sangre, hay muchos zacatecanos, no me atrevería a decir el porcentaje, pero la gran mayoría de los ciudadanos de aquí tienen ese origen, es más hasta su exgobernador Martín Orozco Sandoval era de Zacatecas (en realidad es de Jalisco)”.

Monreal Ávila está convencido de que su estrategia de seguridad está funcionando e insistió en que se analicen las estadísticas “porque logramos contener el delito, esa herencia maldita de casi tres décadas. Hay que averiguar cuándo fueron las primeras acciones que fueron allá”.

Bueno, el primer asesinado en el primer cuadro de la capital zacatecana fue en marzo del 2003, nada menos que en el sexenio de su hermano Ricardo Monreal Ávila, y fue Manuel Ortega González, quien fungía como subsecretario del Gobierno y recibió nueve balazos en pleno centro histórico, justo en las calles Enrique Estrada y González Ortega, de donde fue llevado mortalmente herido a una clínica del IMSS donde minutos después dejó de existir.

A partir de ahí comenzaron las ejecuciones, fuga de reos, enfrentamientos y todo eso que llevó a Zacatecas en lo que ahora es, pero David tiene otros datos y asegura que lo que pasa en su estado es “por las desigualdades económicas”.

–¿Ya limpió las corporaciones policiacas que tiene infiltradas por el crimen organizado? –cuestionó Página 24.

–En eso estamos luchando.

Alguien más le dijo que se le califica como un gobernador “tibio” para dar resultados contra la inseguridad y la respuesta fue más aventones de sus guardaespaldas y David atinó a decir que “ahí están los resultados, tendremos una fiesta muy bonita, están invitados a la final de basquetbol”.