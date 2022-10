Mi Jardín de Flores

Las Mentiras de David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Puedo decir en concreto que Zacatecas, según el comportamiento del crimen, como se mide, es el único estado de la República que ha logrado la contención y disminución del delito, Esto se hace mes por mes, y desde que arribé al mandato, de manera progresiva, ha disminuido, excepto en abril, en el que no pudimos pero todos los meses tengo la mesa de construcción de paz y en septiembre hubo 201 homicidios, además reducimos el secuestro, ya no hay en este momento, redujimos ese comportamiento, también el asalto a mano armada y ahora hay cero impunidad, todos son sentenciados’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 31 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Las Mentiras de David

NUNCA creí que don David Monreal fuera tan mentiroso, habrá que recordarle al señor gobernador que mentir es pecado.

-¿SE REFIERE, madre Teresa, a las declaraciones que ‘El Deivis’ fue a decir ayer en Aguascalientes, en la toma de protesta de Tere Jiménez, como gobernadora del vecino estado?-.

-SÍ, ES sorprendente leer cómo nuestro gobernador mintió a los aguascalentenses-.

-PUES SÍ -toma la palabra don Roberto-, fue a decir muchas pendejadas, tantas, que nunca había dicho con anterioridad, ¡hasta embarró a su carnal el senador Ricardo Monreal Ávila exgobernador de Zacatecas (1998-2004), cuando declaró en entrevista banquetera que ‘la inseguridad es una herencia maldita que tenemos en Zacatecas desde hace ¡tres décadas!’.

“O SEA que el narco comenzó a hacer grandes estragos con el gobernador Arturo Romo Gutiérrez (1992-1998), siguió aumentado con Ricardo Monreal Ávila (1988-2004), continuó con Amalia García Medina (2004-2010), siguió con Miguel Alonso Reyes 2010-2016) y Alejandro Tello Cristerna (2016-2021); pero la verdad es que el narco comenzó a crecer de manera alarmante en la administración de Alex en cuanto tomó posesión de su quinquenio el 12 de septiembre de 2016, y continúa creciendo con esta ‘Nueva Gobernanza’, que inició el 12 de septiembre de 2021.

“Y ME cayó de sorpresa su declaración porque él al hablar de la ‘herencia maldita’ se refería inicialmente a la que le heredó Alex específi camente; pero por lo que se ve, al rato a incluir en su ‘herencia maldita’ a Pancho Villa, por la Batalla de Zacatecas, jajaja…

-Y AQUÍ les va otra mentira que, por supuesto, como me platica la compañera Benny Díaz, Jefa de Información de Página 24 Aguascalientes, nadie le creyó:

‘PUEDO DECIR en concreto que Zacatecas, según el comportamiento del crimen, como se mide (no dijo dónde) es el único estado de la República que ha logrado la contención y disminución del delito. Esto se hace mes por mes, y desde que arribé al mandato, de manera progresiva, ha disminuido, excepto en abril, en el que no pudimos pero todos los meses tengo la mesa de construcción de paz y en septiembre hubo 201 homicidios, además reducimos el secuestro, ya no hay en este momento, redujimos ese comportamiento, también el asalto a mano armada y ahora hay cero impunidad, todos son sentenciados’.

-JUARJUARJUAR, pinchi ‘Deivis’ tan mentiroso, Juarjuarjuar, pero si jamás han atrapado a ningún asesino infraganti, ¿cuáles sentenciados? Ahora dice ‘redujimos el secuestro, ya no hay en este momento, redujimos ese comportamiento, también el asalto a mano armada’, óilo, si no las echa revienta el ingrato.

“HOY MISMO nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa del secuestro del Juvenal Torres Domínguez, director de la Policía Municipal de Valparaíso, quien fue sacado violentamente de su casa por narcotrafi cntes armados y no se sabe nada de él.

“HOY MISMO, también nos informa que delincuentes con armas de grueso calibre le robaron a una familia su fl amante camioneta Ford F250 modelo 2022, en la carretera federal 45, a la altura de la comunidad Río Florido, al fi lo de las 11:30 de la mañana. Así es que ‘El Deivis’ se aventó una mentira tras otra y otro… ¡pinche mentiroso!

-PERO ESTOY leyendo otra jalada, ¿recuerdan cuando ‘El Rey David’ aseguró que delincuentes de altos vuelos que hacían sus ‘travesuras’ en Zacatecas, vivían en Aguascalientes?-.

-SÍ, SÍ lo recuerdo, incluso por eso se enfriaron las relaciones, pues al gobernador don Martín Orozco no le gustó-.

-YO TAMBIÉN lo recuerdo y lo dijo claramente: ‘De allá vienen’-.

-BUENO, pues ahora se lo preguntaron los reporteros de Aguascalientes, y esto contestó: ‘NO SÉ si vivan acá (sic), lo que digo es que el delito no tiene límites ni frontera…’.

“Y OTRA más: los zacatecanos creen que Aguascalientes todavía les pertenece como municipio porque ‘el origen de este estado es que nos une el nacimiento, hay muchos zacatecanos, no me atrevería a decir el porcentaje, pero la gran mayoría de los ciudadanos de aquí tienen ese origen, es más: hasta su exgobernador Martín Orozco Sandoval era de Zacatecas’, subrayó.

“ESTO último tampoco es cierto: don Martín Orozco nació en el estado de Jalisco, no en Zacatecas; ahora, que yo sepa, Aguascalientes tiene bien delimitado su territorio, y si bien perteneció a Zacatecas, Aguascalientes, antes formaba parte del ‘Nuevo Reino de Galicia’, formado por Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

INCLUSO inicialmente la capital fue Santiago de Compostela, pero luego la cambiaron a Guadalajara.

DESPUÉS ya vino la separación y la formación de los Estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y la separación de Aguascalientes de Zacatecas, en 1835. Así es que no creo que haya zacatecanos que a 187 años de distancia, crean que Aguascalientes es un municipio de Zacatecas. Que mal anda en historia y geografía don David, no atinó una-.

-PUES LO cierto es que ‘El Deivis’, donde se para, la caga, es muy farolón y dice muchas mentiras, yo creo que él y ‘El Pinocho de Bernárdez’, se dan un ‘quien vive’, ojalá y no salga igual de ‘RaTello’, porque sería el acabose.

-PUES yo espero y que ‘El Rey David’ antes de abrir la boca y enseñar la mazorca, le piense un poquito, para evitar ponernos en vergüenza-.

Tiene Razón Alfonso Ramírez Cuéllar

-AYER -toma la palabra don Robertoestuvo el paisano Alfonso Ramírez Cuéllar, connotado hombre de izquierda, nacido en Río Grande, que fue presidente nacional de Morena, pero antes estuvo en el PRD, partido al que renunció, al igual que yo, en 2014.

“PERO bueno, no quiero acordarme de cosas tristes: Pinches ‘Chuchos’ se robaron el partido y lo hicieron satélite del PRI y hoy del PAN, cabrones. No quiero abundar pero Alfonso tiene razón: ‘El Rey David’ debería de acercarse a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que le dé unas clasecitas de cómo combatir la violencia y la inseguridad, en la capital del país con sus millones de habitantes, hay menos criminalidad que en Zacatecas-.

-A VER don Roberto, hagamos la criminalidad a un laso: ¿usted cree que doña Claudia sea la candidata de Morena a la Presidencia de México?-.

-PUDIERA ser, es una mujer muy bien preparada 100% de izquierda aunque tenemos otros candidatos muy fuertes: el carnal Marcel Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández: la caballada está fuerte-.

-PUES tenemos una tercia de ases; y cualquiera de ellos sería un buen presidente de México-.

-YO VEO a don Adán Augusto muy capaz, muy inteligente, muy vivo para debatir, lo hace si aspavientos y, hasta ahorita, nadie ha podido con él, y nadie es nadie. Pero doña Petra tiene razón: sin apasionarnos -para que no nos suceda como con don David aquí en Zacatecas- cualquiera de los tres sería un buen candidato para la Presidencia de la República-.

La Criminalidad Ayer

“EN VALPARAÍSO la gente está angustiada, el narco se ensaña hasta con la policía. Hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa que narcotrafi cantes armados sacaron violentamente de su hogar al director de la policía municipal, Juvenal Torres Domínguez.

“EL SECUESTRO sucedió la mañana del sábado y al cierre de esta edición no lo han localizado a pesar de que todas las fuerzas del orden: municipal, estatal y federal están en su búsqueda.

“DOS HOMBRES están desaparecidos, Javier de 38 años salió de su casa ubicada en la calle Perú, colonia Las Américas, por la mañana, diciendo iba al centro de la Ciudad de Fresnillo a arreglar varios asunto y no ha regresado.

EL OTRO desaparecido es José de 42 años, propietario de un taller de hojalatería y pintura que salió de su negocio situado en calle Independencia, colonia Francisco Villa, para comprar unas autopartes en un yonque y nuca llegó al lugar y tampoco regresó.

EN LOS dos casos hay denuncias en el Ministerio Público, pero de nada han servido porque los dos fresnillenses no aparecen por ningún lado.

Y LAS Desapariciones no Ceden:

LA FGJE, busca a las siguientes personas: DANIEL JAÍR NOLASCO ARDINES de 22 años, quien desapareció en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de abril de 2022.

JESÚS ALEJANDRO SÁNCHEZ LOMBARDO de 15 años, desaparecido el 1 de octubre de 2022, en Río Grande, Zacatecas, y

GENARO BAENA TORRES de 19 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 26 de septiembre de 2022.

-¡SANTO NIÑO de Atocha, has que estos jovencitos pronto regresen sanos y salvos a sus hogares, te lo suplico a nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque de continuar así la criminalidad, mi Zacatecas querido pronto será un estado fantasma.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.