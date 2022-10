Narro Extiende la Mano a David Para Apoyarlo en la Lucha Contra el Narco

Recomienda Dejar a un Lado Cuestiones Mezquinas

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, el senador de la República José Narro Céspedes, y activistas sociales se manifestaron a favor de la paz y recomendaron atender el fenómeno y flagelo de la violencia y la inseguridad, sobre todo propusieron diálogo y consenso con las autoridades de gobierno de los distintos niveles, involucrando a la sociedad y a las organizaciones en general, con la intención de buscar la paz y cambiar la realidad de inseguridad y miedo en la entidad.

Esto derivado de las últimas semanas que han resultado más víctimas entre la pugna entre grupos de la delincuencia organizada que afecta y deja daños colaterales en contra de civiles y elementos de diversas corporaciones de seguridad pública.

Por ello, el senador por Morena, se solidarizó y extendió su disposición para apoyar en la construcción para la paz; asimismo se solidarizó con las familias de las víctimas y con el resto de los elementos policiacos que arriesgan su propia vida en el cumplimiento de su labor.

Además, invitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a redoblar esfuerzos para que haya una verdadera atención por medios de políticas públicas y que las estrategias que son contempladas sean perfeccionadas para garantizar una disminución en la incidencia delictiva y la violencia en general.

Expuso que ha sido un panorama “de luto” por los constantes ataques en contra de la población en general y de elementos policiacos, además dijo que hay otros delitos que también van al alza y que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la sociedad en su conjunto.

Dijo que se requiere fortalecer las estrategias que permitan profundizar el proyecto federal para la recuperación de la paz en el país, por lo que exhortan a la sociedad en general a involucrarse y atender este problema.

Extendió la mano para el diálogo y los acuerdos necesarios entre distintas fuerzas políticas, con la intención de generar políticas públicas que impacten tanto para atender las causas, como para remediar las consecuencias.

“Planteamos que no podemos voltear la página y no ver lo que está sucediendo, tenemos que actuar en consecuencia, pedimos y creemos que debemos reforzar las acciones. Se requiere de la participación de todos para poder atenderlo, va nuestra mano extendida al gobernador David Monreal, porque vamos a apoyar a Zacatecas para que salga de esta crisis, en lo que podamos contribuir y esté en nuestra facultad. No podemos por cuestiones mezquinas o personales que se antepongan al interés del estado, que es la necesidad de tener paz y tranquilidad, necesitamos la participación de todos”.

Dijo que se requiere continuar con las acciones de atención a las causas, tanto con programas sociales y la prevención del delito, así como de las adicciones. Extendió la invitación para que las autoridades y sociedad civil se reúnan en un gran frente para recuperar la paz. Por lo que recomendó intensificar la aplicación de programas públicos y estrategias que atiendan a los sectores vulnerables, sobre todo los del gobierno federal que contemplan a diversos sectores y que buscan atender el desarrollo social y económico en los estados.

También respaldó la presencia de las fuerzas armadas y el respaldo a los municipios por parte de la Guardia Nacional, sobre todo ante los recientes ataques en contra de corporaciones locales; por ello remarcó que seguirán apoyando la estrategia federal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para contemplar la estrategia de pacificación del país y la contención de la inseguridad.

Además, opinó Narro Céspedes que incluso se deberá discutir la posibilidad de un mando único o de alguna estrategia para fortalecer a las propias corporaciones municipales, tanto por el déficit en el número de elementos, como por la falta de equipo y herramientas de trabajo; sin dejar de mencionar las pocas garantías en el salario o prestaciones, entre otros problemas.