Mi Jardín de Flores

Nos Asesinan Hasta en Nuestra Propia Casa

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Planteamos que no podemos voltear la página y no ver lo que está sucediendo, tenemos que actuar en consecuencia, pe­dimos y creemos que debemos reforzar las acciones. Se requiere de la participa­ción de todos para poder atenderlo, va nuestra mano extendida al gobernador David Monreal, porque vamos a apoyar a Zacatecas para que salga de esta crisis, en lo que podamos contribuir y esté en nuestra facultad. No podemos por cues­tiones mezquinas o personales que se antepongan al interés del estado, que es la necesidad de tener paz y tranquilidad, necesitamos la participación de todos’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 3 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿QUÉ PUEDE Hacer Esta Insignificante Monja?

SEÑOR, házme un instrumento de tu paz: donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo armonía, donde hay error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo la luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría… Pero ¿qué puede hacer esta insignificante monja para impedir que los Malos Organizados sigan arrancando vidas por todo Zacatecas todos los días las 24 horas?

-NO MADRE Teresa, usted no es una ‘insignificante monja’, es un santa que ha puesto en alto a nuestro hermoso y amado Chalchihuites, que habla con la verdad y sirve con mucho amor a este pueblo tan querido y ahora tan nombrado internacio­nalmente, gracias a usted-.

-ESO SÍ -tercia don Roberto-, a mí me consta y todo mundo habla muy bien de usted porque siempre está apoyando a los niños pobres, se quita el pan de la boca y se los da porque le gusta verlos sonreír en señal de agradecimiento-.

-PERO ES muy poco lo que yo les puedo dar, por eso elevo mis oraciones para que mi Padre Dios no desampare a los que menos tienen, y que a los que tienen en abundancia se desprendan de ella aunque sea un poco.

“PERO LO que más me lastima en la violencia, la inseguridad, la impunidad ahí es donde mi alma y corazón se desgarran, como hoy sucedió con esa niña que fue ultimada de un balazo en el cuello”.

-¡HIJOS de su ching… (censurado) madre!, no se vale no sólo hemos perdido la libertad de viajar por nuestras calles, parques y carreteras, sino la libertad de hacerlo a la hora que lo necesitamos o se nos pegue la gana, no es posible que esos abominables asesinatos se cometan en pleno siglo XXI, y que no haya castigo para esas bestias diabólicas.

“UNA familia que viajaba por la carretera federal 23 en su carro Pointer de Jerez a Fresnillo, por necesidad y de manera urgen­te, a la altura de Los Haro haya sido atacada a balazos- por unos animales “organizadas e inteligentes”, como llama ‘El Rey David” a los narcos-, con sorprendente facilidad e impunidad.

“YA VALIMOS ver… dolagas y quelites, ya no somos libres no sólo de circular por nuestras carreteras y calles, sino de descan­sar con seguridad bajo el techo de nuestra propia casa, porque llegan esos hijos de pu… (censurado) madre y matan o secues­tran a familias enteras, y nuestro cule… (censurado) desgobierno durmiendo en su lujosa residencia a pierna suelta mientras que sus guaruras robustas, altas, pelones y muy bien armadas vigilan con celo sus dulces sueños. No, ma-men, pónganse en los zapatos del pueblo.

“PÓNGANSE en los zapatos de esa familia, cuyo padre y madre perdieron a su niña de un balazo en el cuello, y que ahora están en algún hospital luchando por su vida; no sean insensibles, insisto pónganse en los zapatos del pueblo, y que ese pinche generalito, que llegó a Zacatecas a vernos la cara de pendejos, porque nomás vino a pasear su figura, a presumir de autoridad y no hacer nada por la seguridad de las familias zacatecanas, se regrese de donde vino, porque además de ganar más que el propio Presidente de Mexico, se la pasa en su mullido sillón viendo series, películas de Netflix y rascándose los tanates, como también lo hace el Fiscal Murillo, ¡pinche par de zánganos!-.

-¡DON ROBERTO!-.

-PERDÓN, pero es que da coraje, madre Teresa, a ese par de vividoras como también a ‘El Rey David’, les vale madre el pueblo, ellos son felices viviendo en la opulencia y mirando con desprecio al pueblo. Es más hasta quisieran que Zacatecas estuviera despoblado para chingarse ellos solos el presupuesto de egresos que manda cada año la Federación, así de miserables son, porque ni siquiera les interesa la vida de sus policías-.

-ES CIERTO, ‘El Deivis’ resultó pájaro nalgón, nos engañó con su sonrisa hipócri­ta, diciendo que el Alex era un consumado ‘RaTello’ y que lo iba a meter a la cárcel, que así iba a combatir la corrupción y acabar con la impunidad, y pues resultó puro cuento.

“IGUAL dijo que llevaría a cabo la 4T de mi ‘cabecita de algodón’, pero después la enterró clandestinamente y nos la cambió por la “Nueva Gobernanzas”, que no es más que la Ley de Herodes: ‘Hoy te chingas y mañana te jodes’; lo malo es que Morena es quien va a pagar los platos rotos, cuando ‘El Deivis’ termine con Zacatecas”.

-NECESITAMOS organizarnos, formar una Cadena estatal de oración para que mi Padre Dios venga en nuestro auxilio y…

-PERDÓN madre Teresa, pero el pueblo paga sus impuestos al gobieno, y es éste co­rrupto ente el que debe de regresarnos la paz y la tranquilidad fuera y dentro de nuestras casas y negocios, si no puede hacerlo hay que ponernos en huelga de pago de impuestos-.

-MMM, don Roberto, si lo hacemos es peor: capaz que hasta inventan nuevos im­puestos, y hasta vamos a bote por evasión fiscal, no. Nuestro deber es seguir denun­ciando las pendejadas que hace el gobierno, rastrear la lana, por ejemplo, ¿saben cuántos millones de pesos le destinó ‘El Deivis’ al SEDIF este 2022?

-NO, no sé, lo ignoro-.

-USTED, don Roberto, ¿lo sabe?

-SON VARIOS cientos de millones de pesos pero no recuerdo exactamente la cantidad, lo que sí sé es que en el SEDIF, no dan ni agua, casi todo el billete es para el vencedor. Bueno, en este caso, para la vencedora-.

-HÍJOLE, pues según el Presupuesto de Egresos, a la “vencedora”, que no es otra que la Sara Hernández, esposa de ‘El Deivis’, tiene de presupuesto para este año: ¡382 millones 248 mil 234 pesos!

-¿CUÁNTO dice?-.

-“TRESCIENTOS ochenta y dos millo­nes doscientos cuarenta y ocho mil doscien­tos treinta y cuatro pesos”, y si alguien tiene duda alguna que chequen el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas Para el Ejercicio Fiscal 2022-.

-BUENO Y ¿qué dice doña Sara Her­nández en su Primer Informe de Labores?-.

-¿CUÁL INFORME? La Sara no ha dado ningún informe-.

-BUENO, vamos investigándolo, porque yo tampoco lo tengo registrado-.

Las Desapariciones

PUES LAS desapariciones continúan, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de:

LEOBARDO JAVIER CALDERÓN VÁLDEZ (sic) de 27 años desaparecido el 29 de septiembre de 2022, en Guadalupe, Zacatecas, e

ISAC ESCOT VÁLDEZ (sic) de 18 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 2 de octubre de 2022.

SEGÚN LAS autoridades de ‘la Mesa que más Aplaude’, fue un día ‘tranquilo’ pues nomás se cometieron dos asesinatos y hubo dos desaparecidos.

-¡DESGRACIADOS! Al menos dos ase­sinatos y dos desaparecidos y es para ellos un día tranquilo…

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.