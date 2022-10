Asesinatos y Privación de la Libertad de Jefe Policiaco, sin Detenidos: Murillo y Marín

Un Informe al Alimón, Colmado de Fracasos

Por Rubén Palomo Macías

Este día se llevó a cabo el informe en ma­teria de seguridad que realiza Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, con la presencia del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Francisco Murillo Ruiseco. Durante su participación el fiscal informó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación sobre “los recientes hechos lamentables ocurridos en la entidad”, que en Página 24 Zacatecas hemos informado puntualmente.

Fracaso 1

“La privación de la libertad del director de seguridad pública de Valparaíso, a través de un reporte que se dio este fin de semana en el cual se ponía de conocimiento de distintas au­toridades de esta situación. Quiero informarles que el día de ayer se hizo un despliegue amplio del personal policial, apoyados por el ejército mexicano, la Guardia Nacional (GN), policía estatal y policía de investigación, casi 100 elementos. Nos apoyó también el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se desplegó en distintas comunidades y zonas del municipio de Valparaíso. El día de hoy por la madrugada terminó por ejecutarse una orden de cateo en un hotel del centro de Valparaíso. Todos estos cateos tendientes a la localización de Juvenal Torres Domínguez, director de seguridad pública”, mencionó.

El fiscal añadió que se mantiene comuni­cación con el presidente municipal, Eleuterio Ramos Leal, para informar sobre las acciones en relación a la situación y comentó que existe una cédula de búsqueda que no se puede di­fundir, por razones de seguridad (sic), y que se comparte al interior de los grupos de chat de policías estatales y municipales para efecto de la pronta localización del director.

“Seguimos recabando actos de investiga­ción, como es reunir información de cámaras de videovigilancia y la declaración de testigos del hecho. El día de ayer se dio la atención a la pareja sentimental del director para recabar mayor información al respecto”, agregó.

Fracaso 2

En relación al enfermero desaparecido, J. Refugio Flores Gaytán, comentó que se ha estado trabajando en distintos operativos en Tepetongo así como en diversas comunidades donde se ha hecho un despliegue importante de policías estatales, ministeriales de inves­tigación y Guardia Nacional así como el Ejército Mexicano.

“Desafortunadamente no ha sido posible dar con su localización, se tiene una colaboración con el estado de Jalisco para efecto de que al­gunos actos de investigación se puedan realizar de aquel lado de esa entidad federativa. Hemos hecho varias acciones, entre ellas el haber ubi­cado algunos campamentos que se tenían en esa zona y donde posiblemente pudieran haber tenido a este joven enfermero. Continuaremos con la búsqueda del director de seguridad y del enfermero, para nosotros es muy importante su localización en vida”, aseguró.

Fracaso 3

También los Asesinos «Desaparecen»; Francisco Murillo refirió el caso de los estudiantes del municipio de General Pánfilo Natera, que fueron asesinados a balazos en La Comarca, colonia de Guadalupe, y recalcó que se está trabajando en materia de investigación con la integración de información con testigos y cámaras de seguridad, así como de análisis forenses.

“Al día de hoy podemos identificar que una de estas armas de fuego está relacionada con otros eventos, de esta manera con una línea de investigación podemos determinar que célula o grupo de sujetos pudo haber atentado en contra de la vida de los estudiantes. Seguimos trabajando esa información para llegar a ob­tener órdenes de aprehensión en contra de los responsables y oportunamente se informará a los medios de comunicación”, agregó.

Fracaso 4

La agresión armada sufrida a elementos de seguridad pública del municipio de calera, donde fueron asesinados seis policías muni­cipales cuando se ejercitaban en una unidad deportiva, mencionó que se trabaja en la in­formación e inteligencia para determinar una línea de investigación.

“Evidentemente este grupo delictivo que hizo esta agresión ha estado actuando en esa zona, referir que hubo algunas amenazas a los elementos de seguridad por un asunto que se trabajó en dicha zona el 11 de agosto. Hubo un cateo en una comunidad en Calera donde se aseguraron varios objetos, entre ellos 10 vehículos con reporte de robo, y que eso pu­diese ser esta una línea de investigación en la agresión a los oficiales”, comentó.

Fracaso 5

Además el fiscal señaló el evento lamentable en la carretera de Jerez-Fresnillo donde una menor de 17 años de edad fue asesinada a balazos y donde se lesionó a los familiares de la niña asesinada.

“Estamos tomando las riendas de esta in­vestigación, la fiscalía tiene la obligación de investigar todos estos hechos de violencia y se está haciendo con la capacidad técnica y operativa que se tiene en el estado (sic).

«Debo ser muy enfático en que los motivos o las razones de estos hechos lamentables son variados, no están imputables a una sola causa, persona o grupo, aunque debo de decir que predominan las actividades del crimen organizado. Sin embargo debo de decir y subrayar que las víctimas no necesariamente están en esa situación. Actuaremos en el marco legal para tratar de aplicar la justicia a todos los casos”, mencionó.

Fracaso 6

No hay Comunicación inmediata. Al ser cuestionado por las agresiones a los elementos de seguridad, y si la fiscalía ha obtenido más información sobre amenazas a policías, Murillo respondió que lamentablemente la información que llega a la fiscalía se recibe con posterioridad al hecho, de tal manera que se ha tratado de estar en mayor coordinación con los encargados de las policías municipales para tratar de valorar, revisar y estar atentos de cualquier intento de amenaza que sufran las instituciones.

“En ese sentido no tenemos denuncias que nos avisen de esa situación, insisto en que la información llega posterior al hecho. En relación al asunto de los policías de Calera aún no tenemos personas detenidas pero sí quiero hacer énfasis en que tenemos la línea de investigación. Se han ubicado los vehícu­los que participaron en la agresión y se está recabando la información extraordinaria de las cámaras y hay una tarea de inteligencia que se está aterrizando en estos momentos.

En relación al director de Valparaíso se refirió que el director estaba en su domicilio particular cuando fue privado de la libertad, lo que nos dice que posiblemente no se en­contraba realizando labores de policía, de tal manera que por eso se realizó un despliegue para ubicar a los responsables, que estaban resguardados en un hotel en el centro de la cabecera municipal. Esa situación también es relevante”, agregó.

Respecto a los resultados en las demás in­vestigaciones de ataques a policías Francisco Murillo mencionó que existen cinco carpetas de investigación que ya han sido judiciali­zadas con tres personas acusadas, otras más esperando juicios y una más en vinculación a proceso además de cuatro personas con orden de aprehensión.

“En 13 carpetas, por lo menos, se tiene una línea de investigación bastante sólida, en nueve casos estaremos solicitando orden de aprehensión. Es el actuar del crimen or­ganizado lo que predomina en esta situación, yo no pudiera criminalizar la actuación de la policía, como tampoco pretendo criminalizar a las víctimas en general. Me parece oportuno hacer este señalamiento, las líneas de investi­gación en algunos casos se tienen muy claras, pero se trabaja en ello y es el trabajo cotidiano de todos los días. Insisto, lo que hacemos es analizar los hechos y que las instituciones de seguridad estén lo más limpias posible con los controles de confianza, cumpliendo con la normatividad, para poder depurar a las instituciones municipales, estatales y federa­les. Finalmente el control de confianza es un indicativo de que tan bien o mal puede estar una institución”, pero no hay resultados.

Al cuestionarlo sobre la petición de que abandone su puesto por falta de resultados el fiscal señaló que es bueno que se haga un escrutinio de la actuación de las instituciones y apuntó que los trabajadores de la fiscalía hacen su mejor esfuerzo.

“El escrutinio público a veces es duro, sin embargo hay resultados porque, como recor­darán, el presidente de la república, en el mes de noviembre del año pasado, vino a reforzar la estrategia de seguridad y lo que se ha estado dando es una serie de actuaciones. Quiero informarles el acumulado que se tiene desde el 22 de noviembre del 2021 hasta la fecha, he­mos detenido, en conjunto con las demás ins­tituciones, a 2 mil 619 personas por diversos delitos, se han cumplimentado 961 órdenes de aprehensión, se han obtenido 282 sentencias condenatorias y hemos ejecutado 238 cateos, que para nosotros es un dato importante porque ahí van la búsqueda de víctimas, la detención de probables responsables, la desarticulación de bandas delictivas y el aseguramiento de muchos indicios, entre ellos armas de fuego, drogas y demás. Este es el trabajo que se tiene en estas 45 semanas en organización con la SSP y autoridades federales”, comentó.

Francisco Murillo apuntó que la institución requiere reforzarse en muchas aristas y apro­vechó para informar que se ha comentado con el gobernador del estado, David Monreal, para reforzar algunas áreas como lo es la investiga­ción de homicidios.

“Necesitamos fortalecer esta área de in­vestigación y es un tema que estará presente ahora que viene el presupuesto para el año 2023. Falta mucho por hacer, los resultados son buenos y el gobernador ha señalado la dis­minución que se ha presentado, no podemos maquillar la pérdida de un vida humana y lo que se informa es una disminución de 22% de homicidios con relación al año pasado. Creo que podemos hacer nuestro trabajo con una institución bien fortalecida”, añadió.

Francisco Murillo apuntó que el código nacional de procedimientos penales establece muchas limitantes informativas en casos par­ticulares para no criminalizar a las víctimas y que el sigilo de la investigación es importante para el éxito de la misma.

“No podemos adelantar mucha información que es tan relevante que si la decimos, no me puede ganar ese sentimiento de resultados, porque puedo entorpecer una detención de una persona o grupo. En ese sentido ser cuidadoso con la información es parte del trabajo que te­nemos que hacer. En referencia al presupuesto hemos estado hablando con el gobernador, entendemos que se inició la administración con una situación compleja, sin embargo para tener mejores resultados se debe de fortalecer a las instituciones”, comentó.

El fiscal señaló que se tiene que realizar la certificación de un laboratorio, con un costo de 15 mil dólares, un planteamiento que se realizará al embajador de Estados Unidos de América. Dinero que no se tiene presu­puestado donde se requiere y es necesaria la certificación de dicho laboratorio.

“Estamos en la etapa de dialogo con la Secretaría de Finanzas, hablamos de un aná­lisis presupuestal. Estamos considerando una cantidad de lo devengado, que ha sido más que lo presupuestado. Presupuestamos un cantidad de 630 millones y se ha devengado es más de 700 millones, la realidad nos ha ido rebasando y ha sido más lo que se ha gastado. Estamos considerando 4% más de lo devengado este año”, finalizó.

Por su parte Adolfo Marín informó que en el periodo del 25 de noviembre del 2021 al 28 de septiembre del presente año se han detenido 104 personas consideradas generadoras de violencia por diversos hechos delictivos como homicidios, feminicidios, violencia familias, violencia sexual, secuestro, narcomenudeo, entre otros.

El secretario señaló los resultados alcanza­dos en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre donde se logró la detención de 48per­sonas por la probable comisión de un delito, 44 fueron puestos a disposición del ministerio del fuero común y 4 del fuero federal.

Añadió que fueron asegurados 14 vehículos con reporte de robo o por estar relacionados con la comisión de algún delito. En este periodo se aseguraron 13 armas de fuego así como 77 cargadores, 2 mil 508 cartuchos, una granada, dos chalecos balísticos, 4 placas balísticas, se aseguraron 444 dosis y 10.5 kilo­gramos de diversos narcóticos. Se destruyeron 12 campamentos de grupos delincuenciales.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la FGJE cumplimentaron 15 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 34 vinculaciones a proceso, 23 sentencias, 4 órdenes de cateo, abrieron 22 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 164 audiencias.

“No es momento de bajar la guardia y debemos continuar con el combate frontal de los delitos, muestra de las acciones para fortalecer la seguridad a inicios de la semana, en el municipio de Valparaíso, se aseguró un vehículo, un arma larga, 3 cargadores y 70 cartuchos de diversos calibres.

En la comunidad de San Miguel, del mismo municipio, se localizó un punto de observación de la delincuencia asegurando dos vehículos.

En la comunidad de Carrillo se aseguraron tres vehículos abandonados y se destruyeron dos campamentos para evitar su reutilización.

En el municipio de Calera las corporaciones de seguridad ubicaron y destruyeron un cam­pamento de un grupo delincuencial”, relató.

Adolfo Marín, al ser cuestionado por la situación en Valparaíso, mencionó que conti­núan los operativos en el área y apuntó que no puede asegurar que no exista nerviosismo por parte de los demás elementos de las policías municipales.

“Pudiera haber nerviosismo pero ningún elemento ha manifestado irse de las corpora­ciones, nuestro trabajo es eso. Estamos prepa­rados y conscientes de que el trabajo del po­licía es un riesgo calculado. En otros trabajos también se consideran esos riesgos y cuando se presentan situaciones de esta naturaleza se comenta con el personal, en las minas también hay riesgos, se detectan las fallas y se tratan de corregir para que haya mayor seguridad y de alguna manera seguir trabajando en nuestra labor de otorgar bienestar al estado”, comentó.

Además señaló que el ataque a los elementos de Calera fue cobarde ya que los elementos estaban haciendo sus actividades deportivas que se establece.

“En forma cobarde llegaron a llevar a cabo esta actitud reprobable, actitud cobarde ya que estaban desarmados. Pudieron tomar otra actitud menos agresiva que privarlos de la vida”, agregó.

Además se cuestionó al secretario sobre la venta de uniformes policiacos en páginas de Facebook Adolfo Marín apuntó que se profun­dizará en la investigación ya que el equipo que se está vendiendo puede ser apócrifo.

Abriremos más las Antenas: General Marín

“Tal vez puedan vender cualquier tipo pro­tector pero sin reunir las condiciones óptimas de dicho equipo. Vamos a abrir más las antenas para ver donde se están vendiendo, se pueden vender los uniformes pero no con la leyenda de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ni de otra corporación. Esto está prohibido y si se detecta que alguna persona vendiendo estos elementos se actuará en consecuencia. La verdad desco­nozco en forma clara esa información y en ese sentido pondremos mayor atención”, comentó.

Adolfo Marín informó que se estará im­plementando un dispositivo carretero en el ingreso a los participantes del Congreso Na­cional Charro, para proporcionar seguridad en los caminos.

“Llevamos un dispositivo emulado de Fresnillo, eso lo realizamos en las fiestas nacionales y corregimos algunos aspectos para aplicarlos en Zacatecas, eso también lo emularemos en el congreso charro con ani­llos periféricos de seguridad para mantener las 24 horas con vigilancia los movimientos que se lleven a cabo. Tuvimos informes de que se está tergiversando información de que el congreso no se llevará a cabo pero no es verdad”, apuntó.

Es la Información que Podemos dar: Ma­rín (cabecita)

Finalmente el secretario comentó que del ataque contra una familia en la carreta de Jerez-Fresnillo, donde perdió la vida la niña, se están realizando las investigaciones corres­pondientes.

“Esperemos que se continúe con un buen ritmo de investigación para que podamos dar con los delincuentes que hicieron este ataque a estas personas. Es la información que podemos dar”, remató.