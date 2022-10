“La Sequía Perjudicó a Productores, Necesitamos Apoyo del Gobierno”

Habrá Poco Frijol y Caro: Fernando Galván

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el activista social y líder frijolero, Fernando Galván Martínez, lamentó que el clima no haya sido propicio para que el campo mejorara en el estado, sobre todo ante las lluvias tardías, entre otras proble­máticas. Manifestó que si bien diferentes organizaciones buscaron ayuda por parte de las instituciones de gobierno, con todo y eso no habrá abasto suficiente en el tema del frijol, lo que podrá elevar su costo para las empresas, aunque no habrá ganancia extraordinaria para los campesinos.

Refirió que la sequía sigue en los muni­cipios, además que fue un año malo, pues muchos productores de frijol no pudieron sembrar en su totalidad las toneladas espe­radas. Además, dijo que esperan un buen cierre de año para este sector, sobre todo porque se perdería un porcentaje importante para productores.

“De entrada el año ha sido malo porque no se sembró el total de las hectáreas que tiene el estado, creemos que se deberá im­plementar una nueva estrategia, por parte del gobierno federal, para que haya apoyo para atender la sequía, principalmente porque es la Federación la que puede hacer algo”.

“Necesitamos una estrategia para poder apoyar a los productores, porque prácti­camente el fin de año vendrá malo, los productores ya no pueden más. Además, los jóvenes del campo están optando por buscar trabajo como migrantes, por lo mismo que no hay opciones en el campo y prefieren otros trabajos. Ya nomás los más viejos an­damos en el campo, pues hay edades entre los 40 y 65 años, mientras que los jóvenes no optan por este trabajo. Es triste porque al no haber cosecha, el desempleo y la migración aumentan entre los jóvenes”.

“Cerraríamos mal el año y por ello el frijol va a estar en las nubes, en los centros de acopio se compra en menos de 16 pesos, aunque los “coyotes” están vendiendo a 20 pesos en el precio de mer­cado; mientras que el frijol se venderá en un precio más elevado que el año pasado. Además muchas entidades del país están pidiendo frijol a los estados productores, pero la verdad es que no tenemos la ca­pacidad para alimentar al país con frijol. Va a ser muy difícil, incluso para los mismos consumidores y no sólo para los campesinos. En este caso, el precio sí se está garantizando en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana)”, pero el problema es que sí se viene difícil para los produc­tores”, recalcó.