Protestan Estudiantes de la UTZAC por Asesinato de Francisco, Carlos y Gerardo

“¡Renuncia David, no te Queremos más!”

Por Nallely de León Montellano

Este lunes, un contingente de estudian­tes, amigos y familiares de Francisco, Carlos y Genaro, jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (UTZAC), marcharon por las principales calles de la capital zacatecana, para exigir justicia por el asesinato de los jóvenes, quienes fueron masacrados el pasado jueves 29 de septiembre, en el fracciona­miento La Comarca de Guadalupe:

“¡Renuncia David, no te queremos más!”, fue la consigna principal.

“¡Ellos no murieron, a ellos los ma­taron!”.

“¡Justicia!”.

“¡Nos faltan tres!”.

“¡Renuncia David…!”

Desde las 15:00 horas, un número con­siderable de personas se congregaron en la plaza principal de la facultad de inge­niería, donde posteriormente arrancaron la marcha en exigencia de paz y de justi­cia para Zacatecas y la comunidad joven.

A la manifestación asistió Gonzalo Franco Garduño, quien declaró su incon­formidad al respecto de este lamentable hecho, y manifestó no tener palabras de consuelo para los seres queridos de las tres víctimas.

Expuso que, hasta el momento no tiene conocimiento de los avances de las in­vestigaciones, sin embargo, resaltó que la estructura docente de la UTZAC, está buscando ser más preventiva al respecto de hechos violentos en contra de sus es­tudiantes, por lo cual hizo un llamado a la sociedad a ser partícipe de estos actos de prevención.

Al unísono de ¡Ellos no murieron, a ellos los mataron!, ¡Justicia!, ¡Nos faltan tres!, el contingente recorrió el bulevar metropolitano, donde en un principio los manifestantes bloquearon tres carriles de circulación vial, y posteriormente fue bloqueado por ambos sentidos a la altura del hospital del Issste.

Entre lágrimas, y gritos desesperados, el contingente exigió la renuncia inme­diata del gobernador del estado David Monreal Ávila, pues la sociedad desea que regrese la paz y la seguridad a la entidad.

¡Renuncia David, no te queremos más!, fue una de las consignas más reiterativas durante el trayecto de la marcha pací­fica, cuyos manifestantes conformaron con vestimenta y globos blancos como símbolo de paz.

La solidaridad del resto de la sociedad fue notoria, y en un acto de sumarse a la protesta, los automovilistas tocaban su claxon, mientras que los transeúntes se sumaban al contingente para unir su voz a la protesta por la justicia de este hecho atroz.

El padre de Francisco, una de las vícti­mas, refirió que hasta el momento, ningu­no de los familiares de las víctimas han recibido atención por parte de la Fiscalía del estado, lo cual lamentó pues, a pesar de que ha transcurrido poco tiempo lo acontecido, considera que las autoridades deben atender este y otros casos con la debida atención a los familiares quienes se encuentran en la incertidumbre.

“Mi hijo sí me había comentado que había mucha inseguridad ahí en la Co­marca, nosotros hacemos el esfuerzo de mandar a nuestros hijos a estudiar, no eran ningunos delincuentes, a menos que querer tener una vida mejor sea un delito”, precisó.

Expuso que Francisco era su único hijo, por lo que el dolor que, tanto él como su esposa experimentan en este momento es inexplicable, por lo que, pondrá su es­fuerzo para que otras familias no tengan qué experimentar una experiencia como esta, a través de la pérdida de sus hijos por hechos ajenos a su estilo de vida.

“N acabaron solamente con la vida de mi hijo, acabaron con la mía y con la de su madre, ella no quiere comer, no puede dormir, eso es lo que más me puede a mí, eso no se lo deseo a nadie, no quiero que nadie más tenga qué pasar por algo así, es por eso que estamos aquí, ojalá que nuestra voz tenga eco”, agregó.

Al concluir la marcha, el contingente arribó a Plaza de Armas, donde realizaron un mitin de exigencia de resultados a las autoridades, además de pegar las pancar­tas que portaban, en las puertas, muros y ventanas de Palacio de Gobierno.

Los manifestantes exigieron con voz entrecortada, que el gobernador del estado diera la cara y demuestre su respaldo hacia todas las víctimas de ataques armados, sin embargo, nadie los atendió, y alrededor de las 6:00 de la tarde optaron por retirarse, “porque tenemos un gobernador insensi­ble como inepto”.

Hasta el momento, las investigaciones siguen sin esclarecer, pese a que las re­cientes declaraciones del fiscal general de Justicia, Francisco José Murillo Rui­seco, asegura que están encaminadas a la identificación y orden de aprehensión de los presuntos culpables de este hecho tan atroz.

Y el grito de protesta de los jóvenes estudiantes de la UTZAC, aún taladra mis oídos:

“Renuncia David, no te queremos más… renuncia David!”.