Denuncian Docentes de Ciencias Biológicas de la Autónoma, Actos de Violencia de Género

Hacen Serias Acusaciones Contra el Profesor Jesús Balleza

Por Nallely de León Montellano

Este martes, docentes de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autó­noma de Zacatecas (UAZ), dieron a conocer un caso de violencia de género al interior de la facultad, por lo que convocaron a toda la comunidad universitaria, así como a la sociedad civil en general, a que se verifique, y se legalice el manejo de información al interior de la institución.

En conferencia de prensa, Marisa Mercado Reyes, docente investigadora de la UAZ, narró los hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre, en la unidad académica de Cien­cias Biológicas, entre José de Jesús Balleza Cadengo, profesor adscrito a Agronomía y la hoy afectada, en los que refiere ser víctima de violencia de género por casi dos años.

Refirió que luego del desencuentro, la con­traparte tergiversó lo ocurrido, afectando su credibilidad, sin embargo, aseguró que todo lo ocurrido tiene antecedentes de violencia, nepotismo, autoritarismo y corrupción por parte de la administración de la unidad académica mencionada.

Destacó que la nueva directora de la uni­dad académica, Gabriela Reveles, conformó un grupo de trabajo cuyos responsables académicos no son acordes a la comunidad de profesores de Ciencias Biológicas, “y por conveniencia política se incluyen dentro del equipo de trabajo de la directora”.

Lo anterior, dijo, es un procedimiento fue­ra de lineamientos y procesos establecidos por la normatividad universitaria, y un acto constantemente cuestionado por la comu­nidad de docentes de la unidad académica, debido a la designación del Dr. Balleza Ca­dengo como responsable de la licenciatura en ecología y conservación.

“En un paro de labores se retoma esta violación a la normatividad y se establece un acuerdo que firmó la directora y el secretario general, donde se comprometen a desti­tuirlo, lo cual solo fue un proceso de papel pero que en realidad nunca se concretó y el profesor siguió fungiendo como responsable del programa generando constantemente violencia laboral”, agregó la académica.

Ante ello, la docente afectada aseguró que ya acudió a diferentes instancias al interior de la universidad para denunciar y solicitar ayuda, sin embargo nadie ha dado crédito a sus argumentos, lo cual ha propiciado que manifestaran su denuncia de manera pública.

“Soy una docente que tiene más de 27 años en la universidad, en donde he tenido la oportunidad de fortalecerla a través de mi trabajo como docente investigadora, no pue­do permitir que un profesor de antecedentes dudosos dañe mi reputación y cuestione mi trabajo; no me voy a dejar intimidar por él ni por nadie”, advirtió.

Por su parte, Yurinova Fibela Esparza, ex­puso que dicha responsabilidad le compete a la normativa de la UAZ, ya que “existen vejaciones y violaciones históricas ejercidas por parte de universitarios hombres, hacia las mujeres”.

“Sabemos de la invisibilización de nuestros actos, de nuestros esfuerzos y de nuestro traba­jo a base de muchos universitarios”, reprochó.

Finalmente señalaron que ya se están lle­vando a cabo las investigaciones pertinentes con respecto al caso de violencia de género que argumenta, por parte del docente en cuestión; de manera reiterativa, comentaron que ya se entablaron las demandas corres­pondientes que dan paso a la ruta jurídica que corresponde.