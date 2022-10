En 12 Años se Abatieron los Embarazos de Adolescentes en la Prepa 2: Krystal Yurinova

“Ser Mujer no Significa se Madre…”

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de disminuir los índices de embarazo en adolescentes, desde hace más de 12 años fue impulsada una inicia­tiva en la preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dentro del módulo de salud sexual reproductiva que promueve los derechos sexuales y repro­ductivos de las adolescentes de preparatoria.

Así lo informó, Krystal Yurinova Fibela Esparza, médica escolar en la preparatoria 2, quien expuso en entrevista con Página 24 Zacatecas, que, en un inicio, los indica­dores en cuanto embarazo en la adolescencia eran muy elevados, con casi tres embarazos por salón por lo que se tomó la decisión de instalar este programa específico.

Subrayó que de acuerdo a las normas de salud, el programa inició con educación sexual integral, promoción y campañas respecto al cuidado de la salud sexual y reproductiva, con lo cual los indicadores de embarazo adolescente comenzaron a disminuir.

Agregó que “actualmente, es tan impor­tante el módulo que tenemos un convenio con jurisdicción sanitaria 1, específicamente en el módulo de salud reproductiva, donde nos brinda por semestre una cantidad de métodos anticonceptivos, tanto hormonales como físicos, para poder proporcionárselos a la comunidad universitaria.

La también activista por los derechos de niñas y mujeres, refirió que una vez que la comunidad de padres y madres de familia comprendió la importancia de la educación sexual, así como el por qué del programa, su preocupación con respecto a una posible mal información, comenzó a mermar.

“A parte los talleres que se han brindado tanto para la ciudadanía como para estudian­tes, van a tres ejes principales que son padre y madres de familia, docentes y adolescentes o estudiantes; se maneja la misma informa­ción, las mismas fuentes bibliográficas y esto ha despejado un poco las dudas de los papás”, señaló.

Dijo que, actualmente en preparatoria 2, no se ha dado ningún embarazo desde los últimos cuatro años, lo cual adjudica al proyecto de vida y capacitación y sen­sibilización con perspectiva de género en temas de paridad que indica que, ser mujer no significa ser madre y maternidad no es obligatorio.