Todo lo Malo es Obra del Gobierno de Tello, la “Nueva Gobernanza” lo Está Reconstruyendo: G. Pinedo

“En Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo se Concentra 40% de los Delitos”

* El Jerez, 14 Comunidades Desplazadas Regaron de Sangre las Calles y Caminos; el Exgobernador Guardó Silencio

Por Manuel Domínguez Caldera

Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno, compareció ante la LXIV Le­gislatura, como parte de la Glosa del Primer Informe de gobierno del Ejecutivo, David Monreal Ávila. Por lo que apegada a sus fun­ciones informó acerca de la política interna y la atención a grupos y organizaciones de la sociedad civil, así como asuntos relacionados con la coordinación entre poderes, entidades vecinas y con la propia Federación; sin dejar de mencionar la comunicación con otras fuer­zas políticas y con gremios de trabajadores, asociaciones civiles, sindicatos, otras depen­dencias y ayuntamientos locales, entre otros.

En un nuevo formato, los legisladores entregaron un papel con sus respectivos nombres para depositarlos en una urna de plástico transparente y que sería utilizada para elegir el orden de los oradores. Sobre todo ante el desorden de la pasada compare­cencia del titular de Finanzas, Ricardo Oli­vares Sánchez, donde los y las diputadas se enfrascaron en una larga y tediosa discusión sobre cuál sería el orden de participación de cada uno, decidiéndose a fin de cuentas por orden alfabético por apellido.

En su primer mensaje, Pinedo Morales enlistó y compartió cifras de las reuniones y actividades que han realizado desde la Se­cretaría General de Gobierno, que además de atender la política interna y la interlocución con los sectores sociales, también están a su cargo diversas áreas y direcciones, así como subsecretarías, encargadas de atención a víctimas y a sectores vulnerables en general. Asimismo defendió y definió el concepto de “Nueva Gobernanza” y la disposición al diálogo por parte de la administración enca­bezada por David Monreal Ávila.

Recalcó que desde la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, se han extendido al Poder Legislativo iniciativas de ley para la atención de temas como la am­nistía y la protección de derechos de grupos vulnerables, mujeres, así como niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Según la información leída y enlistada, realizaron 726 reuniones de trabajo con ins­tituciones de gobiernos locales, partidos po­líticos, organizaciones sociales, entre otros. Así como 172 reuniones con organizaciones religiosas, respetando el Estado Laico, pero con la intención de generar acuerdos para fortalecer condiciones de paz. Atendió a 53 asociaciones civiles con un alcance de cerca de ocho mil personas.

Sobre la atención a víctimas y a sectores vulnerables, señaló como un logro el atender a las comunidades y familias desplazadas por la violencia en diferentes municipios del es­tado, entre ellos Jerez y Valparaíso. Además reconoció el trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno para atender esta emer­gencia, ya que por lo menos 14 comunidades fueron afectadas por este flagelo de la violen­cia y la inseguridad en la entidad. Asimismo agradeció el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal. Dijo que se atendió a las familias, además de haber reparado 247 de las 500 viviendas afectadas, instalaron 135 luminarias y realizaron labores de limpieza, entre otras.

Sobre los desplazados, proyectaron un video que pareciera revictimizar más a las familias desplazadas, ya que por medio de imágenes y una producción editada, presen­taron primero el problema como parte del abandono de las 14 comunidades de Jerez por parte del anterior gobierno encabezado por el priísta Alejandro Tello Cristerna; para luego resaltar las acciones del actual gobierno y los recorridos que realizó el actual gobernador David Monreal Ávila en las comunidades, los programas de ayuda que entregó, y se mostraba la participación de las corporacio­nes locales en su tarea de resguardo de las comunidades desplazadas.

Versaba el video: “En 2019, el olvido de las autoridades en el gobierno anterior, caló tan hondo en este municipio que después de casi tres años aún se siente el miedo y el terror que vivieron miles de familias, algunas que perdieron seres queridos cuya sangre regó sus calles y caminos. En aquellos días nin­guna autoridad municipal o estatal informó de lo que sucedía, el mismo gobernador en turno guardó silencio; ni un sólo elemento de seguridad fue enviado a investigar lo que acontecía, fueron dejados a su suerte”.

Después, detallaba el video cómo confor­maron la coordinación entre las Fuerzas Fe­derales y locales, así como la implementación de planes de acciones para que las familias retomaran sus actividades cotidianas, escola­res y laborales. Asimismo, se menciona cómo atendieron, a través de varias dependencias estatales, servicios y necesidades de la po­blación, tanto para reparar sus propiedades como para reactivar su economía.

Luego del video, Gabriela Pinedo Morales, dijo “Nos hemos inspirado en la enseñanza de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que lo que verda­deramente marca la diferencia en el servicio público, es atender los sentimientos y las necesidades del pueblo. Lo hemos dicho, es el camino hacia el progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo de la gran obra de la transformación y la reconstrucción de Zacatecas. Tenemos un pueblo extraordi­nario, bueno y trabajador”.

Reiteró, en su mensaje inicial, que el go­bierno del estado destinó un incremento de 40% para la atención a víctimas, por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con cuatro millones 165 mil 200 pesos. También, mencionó que realizaron tres mil 18 servicios de primer contacto; tres mil 476 atenciones a víctimas con asesorías y representación jurídica; atendieron mil 222 casos de protocolos familiares de búsqueda de personas desaparecidas.

Luego del discurso y extender su dispo­sición al diálogo y a la cordialidad entre Poderes, escuchó y respondió a los cuestio­namientos de los legisladores, tanto oficiales como de oposición.

Los del bloque oficial reconocieron la labor de la secretaria por privilegiar el diálogo y el consenso con los sectores sociales y políticos, asimismo preguntaban sobre los programas y acciones que han realizado en conjunto con otras instancias de gobierno para la atención a víctimas y la prevención del delito. También le reconocieron la apertura con organiza­ciones sindicales y la atención personal a problemas relacionados con trabajadores del transporte y otros gremios como el ma­gisterio, entre otros, que aunque aceptó que no se han solucionado del todo, siempre han concedido el diálogo para buscar acuerdos.

En cambio, los diputados de oposición re­marcaron la problemática de la inseguridad y la falta de atención a víctimas de la violencia. Retomaron en varias ocasiones los cuestio­namientos sobre el “éxodo involuntario” de los desplazados en las comunidades serranas de Jerez y otros municipios; además sobre este tema replicaban que las familias con­tinúan con carencias y siguen abandonadas a su suerte pues no siempre hay presencia de corporaciones de seguridad. Otros le­gisladores arremetieron contra la secretaria y mencionaron que es una “fachada” que cubre la “inoperancia” e “incompetencia” del gobierno en turno.

Ante los cuestionamientos, Pinedo Mora­les, recomendó juzgar su trabajo pero respe­tar su género, ya que “no soy una fachada, porque no soy una cosa. Soy una persona, y podrá estar o no de acuerdo con el trabajo que yo he hecho; a su criterio podrá ser bueno o malo mi desempeño, pero como persona le pido me respete, al igual que yo a pesar de todo lo he respetado a usted, diputado”, mencionó al referirse al diputado perredista José Juan Mendoza Maldonado.

Además invitó a los legisladores a respaldar los programas y mecanismos de atención a las víctimas y a sus familias, así como pugnar por un mejor y mayor presupuesto para dar atención prioritaria a estos casos que son resultado de la inseguridad y la violencia “he­redada” por las administraciones anteriores.

Asimismo, la también diputada con licen­cia, mencionó que han realizado diversas acciones y planes de acción con ayuda de los ayuntamientos, así como con la comunidad universitaria, sin dejar de mencionar otras instancias y programas del gobierno federal. Tomando como prioridad tres municipios para la aplicación de un modelo de preven­ción de la violencia, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, donde además se concentra 40% de los delitos.

Dijo que hay coordinación con los estados vecinos para atender el tema de la inseguri­dad; así como con la Federación para forta­lecer los problemas de la violencia atacando tanto causas como consecuencias, sin dejar de mencionar que desde la Mesa de Construc­ción de Paz, a la que asisten y participan, se ha discutido cubrir el déficit de policías en cada municipio, así como definir intereses comunes en materia de seguridad con otras instituciones y corporaciones.

En su mensaje de cierre, y sin una segunda ronda de preguntas y respuestas, dijo: “La ciudadanización de la atención política, será siempre nuestra bandera. Diputadas y diputados, primero que nada, agradezco este ejercicio democrático en el marco de la rendición de cuentas. Creo firmemente que el diálogo franco y el intercambio honesto de puntos de vista y posturas, a veces encontradas, servirá para seguir en la construcción del proyecto de estado de la “nueva gobernanza”. Tomo nota de sus comentarios, inquietudes y sugerencias, mismos que serán tomados con la seriedad debida. Hoy Zacatecas nos necesita a todos y a todas, caminando en una sola dirección, para la construcción de la paz y la confianza de la ciudadanía; la reivindicación de la grandeza de nuestro pueblo”. finalizó.