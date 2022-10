Aumenta Robo de Medidores en Guadalupe y los Vecinos Exigen ya se Frenen los Hurtos

Julio César Responsabiliza a Diputados por Malas Leyes

Por Rubén Palomo Macías

En meses anteriores vecinos de la colonia La Condesa del municipio de Guadalupe, denunciaron ante Página 24 Zacatecas ser víctimas del robo de medidores de agua en diversas calles de la demarcación. Ante esto el presidente del municipio, Julio César Chávez Padilla, comentó que se han recibido reporte de dichos robos por el material del que están hechos los medidores.

“Hemos recibido los reportes y le hemos pedido a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ) que no regrese al tema del fierro para evitar que se sigan realizando estos robos. Ya se está poniendo material de PVC y creemos que esto ayuda a evitar el robo, ya que finalmente se hurta para venderse en el kilo”, mencionó.

El alcalde agregó que se están realizando rondines permanentes en las colonias don­de se han realizado este tipo de reportes, sin embargo apuntó que existen otros he­chos delictivos que, desafortunadamente, requieren una gran cantidad de elementos para su atención.

“Con las nuevas leyes, el tema del pri­mer respondiente, de que los policías ten­gan que ir a los juzgados y no solo hacer rondines siendo también testigos y denun­ciantes hay una gran cantidad de respon­sabilidades que, yo creo en su momento, el legislador no pensó en la operatividad eficiente. Quienes vivimos y estamos al frente de una corporación sabemos pero desgraciadamente los legisladores que hicieron estas leyes no analizaron las consecuencias y las posibilidades reales de las corporaciones”, aseguró.

El alcalde municipal reiteró que la legislación es la que está afectando en demasía la cuestión de la seguridad y se debe de reconsiderar el tema para que se disminuyan las afectaciones.

Por su parte los vecinos de la colonia continúan sufriendo de los hurtos en los medidores y la solución la tienen que encon­trar ellos mismos. Comentaron que, en una sola calle, por lo menos se han registrado 10 robos en las últimas dos semanas.