El General Adolfo Marín Soportó la Tempestad, y Seguirá Cobrando más de 110 mil Pesos Mensuales

“Los Asesinatos Bajaron 28.50% en el Estado; 42% en Fresnillo”, Asegura

* Mientras Tanto el Narco “Celebra” su Permanencia con, al Menos, 4 Asesinatos

Por Manuel Domínguez Caldera

Obligado por la glosa del primer informe del gobernador David Monreal Ávila, finalmente compareció ante la Cámara de Diputados el tristemente célebre titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), general Adolfo Marín Marín, después de haber sido llamado en varias ocasiones a informar y detallar sobre la estrategia de seguridad y la situación que guarda el estado en la contención de la violencia y la disminución de los diversos delitos.

Y en su comparecencia ante los legisladores, el militar jubilado recalcó que la intención principal de las corporaciones es recuperar la paz y la tranquilidad en la entidad, con la participación de los tres niveles de gobierno.

Diputados y diputadas de oposición vestidos de negro, a la llegada del general Marín, entraron cargando un féretro blan­co haciendo alusión al luto y la muerte, además el equipo parlamentario de los legisladores colocó mantas con consignas exigiendo la renuncia del militar; así como muñecos en bolsas negras representando cadáveres, que colgaron desde la galería del Congreso.

En las lonas las leyendas:“Zacatecas no le quiere, Renuncie”. No pudo Marín, Renuncie”. “Necesitamos Resultados, Usted no los da, Renuncie”.

Mientras que las diputadas Priscila Be­nítez Sánchez, María del Refugio Ávalos Márquez, Karla Valdez Espinoza y el dipu­tado Xerardo Ramírez Muñoz, se colocaron al lado del féretro e hicieron guardia duran­te algunos minutos, para luego dirigirse a sus respectivos curules.

Las Cifras del General

En su intervención, Adolfo Marín, co­mentó que la estrategia de seguridad “sí ha dado resultados (sic)” y presentó cifras “positivas”sobre los diversos operativos y proyectos implementados desde la Fe­deración, por lo que presentó una serie de diapositivas con infografías sobre los alcances del presente año.

Además realizó una comparativa entre el 2021 y el presente año, con corte en agosto de 2022, por lo que aseveró que “la herencia maldita”ha disminuido, al menos, 28.5% en la entidad; mientras que en Fresnillo, uno de los municipios más inseguros del país, ha bajado 42% el índice de asesinatos.

Que la Población Demande

Ante el Pleno, Adolfo Marín, reconoció que la inseguridad es un tema complejo y prioritario, sin embargo dijo que continua­rán realizando las labores para atender los reportes ciudadanos; además invitó a la población para que presente las denuncias correspondientes para implementar ope­rativos y atender cada uno de los delitos que se registran en la entidad, tanto en los municipios como en sus comunidades.

Sin Examen de Control y Confianza: 595 Policías Estatales

Según el Secretario, desde el inicio de la actual administración se han realizado nueve mil 636 operativos, desarticulando por lo menos a 36 bandas delictivas, con la detención de mil 167 personas por la presunta comisión de delitos; 11 “objetivos prioritarios” y otros 143 “generadores de violencia”. Dijo que cuenta con dos mil 586 elementos, de los cuales sólo mil 991 elementos de seguridad con exámenes de control y confianza.

Aseveró que se han invertido 236 millo­nes 263 mil 937 pesos; con los cuales han otorgado dos mil 343 uniformes, mil 760 cargadores, 399 mil municiones de diver­sos calibres, mil 106 chalecos balísticos, 23 escudos balísticos, 37 radiopatrullas y 80 automóviles radiopatrullas. Además han asegurado 170 armas, 90 “largas” y 80 “cortas”; 305 cargadores, seis mil 608 cartuchos, ocho granadas, cinco mil 676 dosis y más de 61 kilogramos de diversos narcóticos, 895 vehículos con reporte de robo o por la posible comisión de delitos.

Los Otros Datos de Secretario

“Con capacitación, equipamiento y tecnologías, hemos logrado resultados favorables para ir recuperando la paz y la tranquilidad de todas y todos los zacate­canos durante el primer año de gobierno del Licenciado David Monreal Ávila, los resultados han sido tangibles, tan sólo a enero a junio del 2022 se ha registrado la disminución de 28.5% en homicidios, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, asimismo una tendencia a la baja en delitos como secuestro y priva­ción ilegal de la libertad; al contar con el registro de 36 casos en 2020, 17 en 2021 y tan sólo seis en lo que va del presente año. Con acciones firmes transformamos la seguridad de Zacatecas”, concluyó su lectura ante los gritos de desaprobación de algunos legisladores.

Además, ante los cuestionamientos de los diputados, Marín Marín dijo que seguirá realizando los ejercicios informativos que presentan cada lunes ante medios de co­municación y la opinión pública. Recalcó que no cambiarán la estrategia de seguri­dad, pues refiere que ha dado “resultados tangibles” y que han logrado disminuir los delitos de alto impacto.

Cuestionamientos al Aire

Otros diputados le recriminaron que hay sectores sociales y laborales como el ma­gisterio, los migrantes y sus familias o los médicos, que se sienten inseguros en los municipios y comunidades; otro clamor fue el problema de las carreteras y tramos entre los municipios, donde a diario se pide cuota para transitar o bien corren el riesgo de ser despojados de sus vehículos particulares. Asimismo, cuestionaron si es necesario más seguridad en los planteles educativos, ya que están en riesgo tanto trabajadores, docentes, estudiantes y padres de familia.

Otras de las cuestiones fueron las accio­nes que han realizado para salvaguardar a comunidades desplazadas, tanto de Jerez como de Valparaíso en mayor escala, así como en menor escala en otras demarca­ciones.

“Los Perros Están Gordos por Tanta Carne Humana”

En su caso, el diputado José Juan Estrada Hernández, abordó el tema de los proble­mas en carreteras como Fresnillo-Valpa­raíso y Villa de Cos-Concepción del Oro, mismas que carecen de seguridad e incluso no tienen señal ni cobertura telefónica.

Resaltó que la ciudadanía ha denunciado “extorsiones” por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como efectivos del Ejército Mexicano. Sin dejar de mencionar que “los perros están gordos por comer carne humana de los cadáveres” en algunas comunidades, que viven ante el temor de secuestros, asesinatos y otros delitos.

Como respuesta, Marín Marín pidió que se presenten las denuncias correspondien­tes por parte de la ciudadanía, sobre todo por la comunidad migrante. Además dijo que han realizado una labor de atención a cada llamada y reporte de emergencia, tan­to en las vías carreteras como en las zonas urbanas. Dijo que también han pedido a las autoridades competentes, que atiendan el problema de la conectividad y la señal, para que en dichos tramos se cuente con la posibilidad de contactar a las corporaciones de seguridad.

No Sabe que no Sabe…

Ante el cuestionamiento de cuántas re­uniones han llevado a cabo en el Consejo Estatal de Seguridad, o si han entregado y elaborado el Programa Estatal; respondió el secretario que desconoce el por qué no se han reunido, sin embargo mencionó que han continuado el trabajo de la Mesa de Construcción de Paz, en la que participan fuerzas federales y representantes de los tres niveles de gobierno.

Ante la pregunta del diputado José Luis Figueroa Rangel, sobre la diferencia entre cifras entregadas en el informe y las pre­sentadas en las infografías; también opinó el legislador que no se irá el problema con la renuncia del secretario, pero sí recalcó su posición y crítica en contra del modelo neoliberal y de los gobiernos anteriores que dejaron que creciera el problema de la inseguridad y la impunidad.

El diputado Figueroa Rangel, le pidió su opinión sobre qué hacer para generar las condiciones para que las instancias de seguridad pública puedan atender el tema, así como para fortalecer otras áreas como educación, salud, deporte, cultura y la atención a grupos vulnerables, jóvenes y se ejerzan acciones para mejorar la economía y el turismo en el estado.

Ante ello, el secretario Adolfo Marín manifestó que no hay inconsistencia en las cifras, ni en el aseguramiento de arma­mento y vehículos, sino que se presentan tanto por la Federación como por parte del estado, ya que ambos asisten al Plan Zacatecas II.

Zacatecas: 10o Lugar en Asesinatos de Policías, Asegura

Ante el cuestionamiento de la diputada Karla Valdez Espinoza, sobre si apoyan a las familias de los al menos 45 elementos de policía que han perdido la vida; el secretario Marín le corrigió que la entidad no lleva el primer lugar en homicidios en contra de po­licías, sino que es el décimo a nivel nacional. No obstante, dijo que los elementos cuentan con un seguro de vida que va de los 700 a los 900 mil pesos; de defunción que cubre el funeral, así como otros seguros por orfandad y por viudez. Luego, en su respuesta, la diputada pidió que firmaran una lona “por la paz”, acto que no fue secundado más que por unos cuantos diputados.

Déficit de 341 Elementos

Al secretario se le cuestionó en varias ocasiones el por qué no se presentó ante el Pleno en los anteriores exhortos para que compareciera. Además señaló que se ciñen a la estrategia nacional, por lo que han colaborado con la Federación y con el Ejército para atender la falta de policías en algunos municipios. Dijo que sí hay un déficit que continúa pendiente de resolver con al menos 341 elementos, sin embargo sólo Apulco y Monte Escobedo no cuentan con elementos policiacos municipales; mientras que en el caso de otros municipios que cuentan con menos de 10 elementos, se fortalecen las tareas de seguridad por parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como por la Guardia Nacional (GN).

En un ejercicio de autocrítica al gobier­no actual, el diputado morenista Ernesto González Romo, lamentó que haya una polarización del tema y a la vez reprobó la revictimización de las familias. Pidió que explicaran los supuestos aseguramientos de campamentos dejados por los criminales, ya que no presentan detenidos ni informan sobre los operativos. Asimismo, criticó la estrategia de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que en reiteradas ocasiones han re-victimizado a las vícti­mas y a sus familias, en casos donde han perdido la vida menores de edad, madres y padres de familia, así como adolescentes y estudiantes de todos los municipios.

En su respuesta, Marín respondió: “No vamos a barrer”, por lo que enfatizó que han decomisado armamento y municiones, vehículos y equipo de comunicación y táctico, entre otros. Expuso que también atienden reportes y realizan protocolos de vigilancia en diversas zonas, desarticulan­do campamentos con ayuda de las fuerzas castrenses y la Federación.

Titular de la Policía Estatal no Aprobó Exámenes de Control y Confianza

En su caso, el diputado Juan Mendoza Maldonado, criticó la permanencia en el cargo del militar retirado, además presentó un documento donde resaltaba el nombre del actual titular de la Policía Estatal Pre­ventiva, Manuel de Jesús Chávez Reyes, con una calificación de “no aprobado”, en los exámenes de control y confianza reali­zada en marzo del presente año.

Asimismo, Juan Mendoza cuestionó sobre el paradero del director de seguridad pública de Valparaíso, que fue privado de la libertad. Respondió Marín Marín, que se atendió el reporte con ayuda de las fuerzas del orden y la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal Preventiva, llevando a cabo recono­cimientos terrestres y aéreos, además que participaron más de 100 elementos en el operativo, aunque siguen con la búsqueda del elemento municipal. Asimismo, sobre el encargado de la PEP, dijo Marín que se tomó la decisión de mantenerlo en el cargo debido a que conoce “a la perfección” la organización y trabajo de la corporación, por lo que le han encomendado la tarea en lo que se designa a un nuevo director.

En la segunda ronda de preguntas y res­puestas, luego de un descanso y el consumo de alimentos, los diputados de oposición continuaron proyectando videos con frag­mentos de medios de comunicación donde reportaban crímenes y bloqueos, entre otros delitos.

“Policías más y Mejores alimentados, a su Llegada

En el uso de la voz, la diputada Karla Valdez Espinoza, pidió que firmara la una lona “por la paz”; acto que secundó el secretario Marín. Después dio respuesta a los cuestionamientos de la diputada María del Refugio Ávalos Márquez, con rela­ción a los cursos de capacitación para los planteles educativos. También respondió que buscará a los legisladores para buscar mejores condiciones en el presupuesto dirigido a la Secretaría. Enfatizó que a su llegada a la SSP, cambiaron a la empresa comercializadora de alimentos que le brin­daba el servicio; sobre todo porque no tenía una infraestructura establecida de acuerdo a los estándares, por lo que decidieron bus­car una empresa para proporcionar dicho servicio para que el personal pueda alimen­tarse y fortalecer su actividad física. Dijo que han participado en la recuperación de espacios públicos, con un proyecto para dar a conocer las tareas de las corporaciones y haya un acercamiento con la ciudadanía, promocionó que lo realizarán durante los fines de semana para que asistan las fami­lias. Mencionó que atienden a la sociedad civil y a otras personas con cargos públicos, además dijo que el “mando único” es un tema que deberán deliberar, para concurrir el trabajo con las corporaciones locales, ya que “lamentablemente, no todos los presidentes municipales acuerdan” este tema. Destacó que los munícipes deberán atender a la propuesta para que puedan plantear dicha iniciativa.

También le cuestionaron sobre el modelo de colaboración interinstitucional, como la Policía Metropolitana, que beneficia al corredor Fresnillo-Guadalupe, o si considera positivo se repliquen en otras regiones del estado. Explicó que se han capacitado a dos mil 573 elementos policiacos, de los cuales son mil 879 hombres y 694 mujeres; además mencionó que demora el proceso de selec­ción y de aprobación de exámenes de control y confianza, así como certificaciones.

Marín Gana más que el Presidente de Mexico

Después de más de ocho horas de ejercicio parlamentario, los reclamos de los dipu­tados continuaron al señalar tanto la falta de cambios en la estrategia como en otras debilidades de la corporación. Mencionaron, diputados como Enrique Laviada Cirerol y Xerardo Ramírez Chávez, que solicitarán al gobernador que cese al secretario Marín, además recalcaron que los ingresos del se­cretario ascienden a por lo menos 110 mil pesos, según los portales de transparencia, aunque no difunden los ingresos relacio­nados a su pensión como general retirado.

Y…. ¡no Renuncia!

En su respuesta, el secretario Marín dijo que trabajan con diversas instituciones y dependencias públicas, resaltó que existe armonía y relación estrecha, por lo que realizan reuniones periódicas. Dijo estar al pendiente de las actividades que realizan en las dependencias, para también efectuar tareas y operativos coordinados. Dijo que ha disminuido la incidencia delictiva y que promueven estrategias para implementar “la actuación de las fuerzas de los tres órdenes de gobierno”, para atender los problemas de inseguridad.