Mi Jardín de Flores

La Austeridad de “El Deivis” es Pinche Cuento

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Supongo (general Adolfo Marín) que trae usted su carta renuncia en la bolsa ante el sufrimiento de nuestro pueblo, lo menos que puede hacer, por dignidad militar, sería renunciar al cargo. Usted ya no es parte de la solución, es de aparte el problema de inseguridad en Zacatecas por su pasividad, por su ineficacia y ahora nos queda claro que por su estrategia’: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 6 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Puro Pinche Cuento eso de la Austeridad

“PERDONANDO la expresión madre Te­resa, pero eso de la ‘austeridad del gobierno’ de ‘El Deivis’, es puro pinche cuento, ¿cómo es posible que ‘El Yéneral’ Marín gane más de 110 mil pesos mensuales, que son algo así como 3 mil 700 pesos diarios?, por eso el méndigo viejillo no quiere soltar el hueso que tiene abundante carnita y túetano, si al Adolfo Marín le pagan esa cantidad ¿cuánto ganara ‘El Deivis’, mientras cientos de miles de zacatecanos comen solamente una vez al día?, que no mamen, están robando al pueblo con esos sueldos superiores al de mi ‘cabecita de algodón’.

-¡VIRGEN DEL Monte Carmelo! ¡Es un dineral: 3 mil 700 pesos diarios, es una can­tidad que ofende a Zacatecas entero!, coin­cido con usted doña Petra, ¿cuál austeridad? Austeridad la de nosotros los gobernados-.

-MMM… si supieran. Yo les puedo ase­gurar que ese dinero es para el general Ma­rín, lo que para los niños un dulce, pues el grueso de sus ingresos vienen de los moches, prebendas y de los decomisos de dinero en efectivo que le hacen al narco y a la gente ‘pesada’, ahí está el billetote, aunque de esa lana a ‘Él Rey David’ debe de tocarle la mayor parte, por eso se resiste a cesarlo, pues con otro secretario de Seguridad Pú­blica sería volver a empezar, y Adolfo está completamente adaptado.

“COMO LO está el director de la Policía Estatal Preventiva, Manuel de Jesús Chávez Reyes, quien no debería estar trabajando en ninguna corporación policiaca porque no aprobó los exámenes de control y de confianza, sin embargo el general Marín ahí lo tiene porque dice que conoce muy bien los tejes y manejes de la ‘tiendita’; no cabe duda de que tenemos una policía inepta, corrupta, cómplice, impune y traidora por eso el narco es el que manda en Zacatecas.

“LA DIPUTADA Karla Valdez Espinosa le reclamó al general Marín porque Zacate­cas ocupa el primer lugar en asesinatos de policías con, al menos, 45 en lo que va del año, ante lo cual Adolfo le reviró que no, que Zacatecas está en décimo lugar, pero ¿saben qué? Según CAUSA COMÚN, la diputada Karla Valdez tiene razón, pues en eso de los policías asesinados, ocupamos el primer lugar de cinco:

1.- ZACATECAS, 45 policías asesinados en lo que va del año.

2.- GUANAJUATO, 39.

3.- VERACRUZ, 22.

4.- MICHOACÁN, 22.

5.- JALISCO, 20.

“NUESTRO primer lugar en asesinatos de policías, es incuestionable, tanto que te­nemos más del doble que Veracruz, Michoa­cán y Jalisco, mientras que a Guanajuato lo superamos con seis, a pesar de que nuestra entidad tiene menos habitantes ¿no es una vergüenza?

“YO CREO que a nuestros diputados les faltó prepararse más para poder refutar, con pelos y señales las cifras mentirosas de Adolfo Marín, que está nadando de muertito en su cargo de secretario de la SSP, pero hinchándose de billetes a lo bestia.

-A MI poco a poco me está decepcionan­do más el Ernesto González Romo, pues si no mal recuerdo, fue el primer en pedir la cabeza del Marín, pero poco a poco fue enmudeciendo y ayer de plano calló por completo. Yo creo que ‘El Deivis’ le llamó fuertemente la atención, ya esta se le olvi­dó la ‘Estafa Legislativa’, en la que están inmiscuidos varias personas del Gabinete, entre ellas la secretaria general de Gobierno, la Gabriela Pinedo Morales-.

Y el Narco Encantado de la Vida con Marín

“PUES será el sereno, pero ayer el narco celebró la permanencia de Adolfo Marín, como titular de la SSP, con cinco asesinatos en los tres municipios más peligrosos del estado: Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas.

EL PRIMERO de ellos sucedió en Guadalupe: un hombre que fue secuestrado, atado de pies y manos, torturado, asesinado a balazos y su cuerpo arrojado como si fuera un perro en un lote baldío en el Ejido de Santa Mónica a eso de la 1:00 de la tarde. Vaya descaro: a plena luz del día y no hay detenidos.

AHÍ MISMO en Guadalupe, una mujer vigilante de la caseta del coto 4 del frac­cionamiento San Agustín, fue asesinada a balazos a eso de las 9:00 de la noche, por narcosicarios que llegaron a la caseta y le dispararon hasta matarla. No, no hay detenidos.

Y EN Zacatecas, la meritita capital del estado, dos guardias de seguridad del par­que Eólico número 1, fueron asesinados a balazos por miembros del crimen organi­zado, cuando cumplían con su trabajo. Los criminales llegaron en un vehículo y los acribillaron casi a quemarropa. La policía, al llegar al lugar del doble asesinato, contó más de 30 cartuchos percutidos. No hay detenidos.

Y EN Fresnillo, José Antonio de 40 años, docente del Conalep, fue sorprendido dentro de su carro al filo de las 7:00 de la mañana, cuando se disponía a dirigirse a su trabajo. El abominable asesinato sucedió en la calle San Juan Ixtapayoapan, colonia Francisco Villa. Tampoco en este cobarde asesinato hubo detenidos: la impunidad reina en Za­catecas, ¿por qué $erá?

Los Desaparecidos

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Bús­queda:

MARÍA GUADALUPE PACHECO SÁNCHEZ de 40 años, desapareció en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de septiembre de 2022 y,

PEDRO EZEQUIEL GARCÍA RUEDA de 36 años, zacatecano, desapareció en No­gales, Sonora, el 26 de septiembre de 2022.

EN SÍNTESIS, ayer miércoles mientras que Adolfo Marín Marín, con un sueldo mensual de más de 110 mil pesos, presumía ante los diputados que la criminalidad iba a la baja, sus “amigos” los narcos lo desmen­tían: se cometieron, al menos, cinco asesina­tos y uno persona desapareció en Fresnillo.

-NO, PUES el ‘Yéneral’ vale para puras vergüenzas, no desquita los más de 110 mil pesos mensuales que el pueblo le paga con muchos sacrificios. Denme a mí esa chamba, yo me conformaría con 15 mil pesos mensua­les y me compromete a disminuir la cantidad de homicidios así como la venta y el consumo de drogas, yo si quiero a Zacatecas-.

-ME LLEVA de su segundo, doña Petra, nosotros sí echamos en corrida a la narquiza-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.